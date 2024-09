A Virgin Money, um dos maiores bancos de varejo do Reino Unido, exemplifica o melhor do tradicional e do moderno. Ela tem raízes profundas no setor bancário, com uma tradição de 180 anos. Ao mesmo tempo, adota a inovação e está comprometida com uma estratégia bancária que prioriza o digital.

Fiel a essa estratégia, o banco se esforça para promover a adoção digital em seus negócios, além de experiências digitais positivas para os clientes. E isso não é nada simples: as ofertas da Virgin Money variam desde contas poupança pessoais e comerciais até cartões de crédito, hipotecas, empréstimos pessoais, seguros etc.

Essas ofertas atraem um conjunto diversificado de clientes com diferentes graus de visão técnica e financeira. Em 2021, a Virgin Money lançou um novo cartão de crédito. A maior parte dos clientes baixou o aplicativo móvel do cartão de crédito nos primeiros 60 dias após se tornarem titulares do cartão. Embora o aplicativo tivesse muitas funcionalidades, muitos usuários recorriam à central de contato quando não entendiam algo ou precisavam de mais informações.

O banco recorreu à IA para resolver o problema. Com a IA, a empresa poderia aproveitar seu amplo conjunto de experiências digitais de clientes para ajudar os usuários a tirar suas dúvidas no aplicativo móvel. Ao mesmo tempo, a Virgin Money poderia aumentar a satisfação do cliente, permitindo que aqueles que têm mais intimidade com tecnologia fossem atendidos sem ter que passar por agentes em tempo real.

Para ajudar a desenvolver sua nova estratégia e recursos de IA usando soluções da Microsoft, a Virgin Money contratou a IBM® Consulting. A IBM Consulting tinha um relacionamento forte e de longa data com a Microsoft e oferecia um conhecimento profundo do setor e experiência ampla na implementação de tecnologias específicas da Microsoft no setor de serviços financeiros. Além disso, a IBM Consulting era amplamente reconhecida no Reino Unido por suas soluções de serviços bancários conversacionais, tendo-as implementado na maioria dos principais bancos do Reino Unido.