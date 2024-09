A IBM Cybersecurity Services, parte da IBM Consulting, ajudou a montadora a planejar e lançar um serviço de segurança gerenciado contínuo com o software Prisma Cloud da Palo Alto Networks para gerenciamento de postura de segurança na nuvem (CSPM) (link externo ao site ibm.com).

A colaboração começou com um workshop de design thinking. O IBM Cybersecurity Services ajudou a montadora a definir seus requisitos e indicadores-chave de desempenho. Além disso, a equipe da IBM realizou uma rápida avaliação de segurança usando o Prisma Cloud para demonstrar possíveis resultados.

Uma vez implementada, a solução atingiu vários objetivos:

Integrou o Prisma Cloud com outras ferramentas, incluindo o software de gerenciamento de eventos e informações de segurança (SIEM) do cliente e o ServiceNow, uma solução de tíquetes.

Projetou e configurou os relatórios e o dashboard de CSPM para se alinharem aos requisitos de conformidade e aos padrões de elaboração de relatórios da montadora.

Desenvolveu processos de remediação de acordo com a estratégia de segurança de nuvem do cliente, o que exige que as remediações sejam atribuídas com base em grupos de contas de aplicações e/ou unidades de negócios.

À medida que o projeto avançava, o IBM Cybersecurity Services realizou um briefing executivo detalhando o que foi executado, as configurações atuais e as maneiras pelas quais o cliente poderia operacionalizar ainda mais os recursos do Prisma Cloud.

O IBM Cybersecurity Services continua gerenciando os serviços com a solução do Prisma Cloud, fornecendo à montadora remediação contínua, administração de políticas e monitoramento de alertas.