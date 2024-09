O que é BizDevOps?

Para implementar o BizDevOps dentro de uma organização, a colaboração deve começar já nas fases iniciais do planejamento. O alinhamento de uma estratégia de negócios claramente definida com o input da equipe de desenvolvimento conduz à criação de um roteiro detalhado para o desenvolvimento de software e aplicações. Por meio da colaboração antecipada, o valor empresarial é priorizado, oferecendo tempo para as equipes de TI desenvolverem recursos de produto que atendam às necessidades do usuário e da empresa.

As equipes de desenvolvimento aproveitam a integração contínua e a entrega contínua para acelerar a entrega de software. A integração contínua é o processo em que os desenvolvedores integram frequentemente código em uma base de código ao longo do processo de desenvolvimento para testes automatizados. A integração contínua é chave para acelerar a entrega de software; ela permite que as equipes de desenvolvimento usem a automação para testar continuamente o novo código para garantia de qualidade, reduzindo variáveis e erros inesperados no final do ciclo de vida do desenvolvimento de software. A entrega contínua permite que as equipes de desenvolvimento implementem rapidamente alterações, corrijam bugs e façam atualizações, incluindo novos recursos e configurações. Testes e implementações automatizados tornam a atualização de produtos mais rápida, reduzindo o tempo de inatividade e maximizando a experiência do usuário.

Uma vez lançado o produto, análises em tempo real ajudam as equipes de BizDevOps a monitorar o desempenho e analisar se os objetivos estão sendo atingidos. Por meio do monitoramento constante, as equipes podem se adaptar rapidamente com base em análises de dados e feedback do produto.