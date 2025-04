A inteligência de dados encontra dados isolados

Por meio de catálogos e mercados de dados centralizados e unificados, a inteligência de dados ajuda a reduzir a complexidade da infraestrutura dos dados. Ela pode ajudar as organizações a descobrir, avaliar, catalogar, selecionar e controlar os ativos de dados, onde quer que se encontrem.

Consequentemente, os usuários de toda a sua organização podem encontrar os dados certos para suas necessidades, o que otimiza a eficiência operacional e aumenta a colaboração.

Ao quebrar esses silos e promover uma cultura de colaboração informada, as soluções de inteligência de dados posicionam sua organização para agir de forma rápida e com um conhecimento mais profundo de seus mercados.

Assim parte do poder transformador das soluções de inteligência de dados é a capacidade de aumentar a agilidade dos negócios e a capacidade de inovação. Ela pode acelerar o time to value com o compartilhamento e distribuição dos ativos de dados certos para as pessoas certas com o acesso certo, tudo por meio de modelos de autoatendimento que garantem precisão, integralidade, validade, uniformidade, exclusividade e atualidade dos dados.

A inteligência de dados transforma dados brutos em inteligência prática

Utilizando a análise de dados, a inteligência de dados extrai insights praticáveis dos seus dados para possibilitar decisões melhores. Essa análise de dados pode assumir várias formas, incluindo análise preditiva de dados (uso de dados para fazer previsões sobre o futuro) e análises de dados prescritiva (uso de dados para determinar o que fazer a seguir).

A inteligência de dados ajuda os usuários a saber o tipo de dados que sua organização possui e para o que podem ser usados, possibilitando que eles se conectem com mais facilidade aos conjuntos de dados certos para seus propósitos.

A inteligência de dados torna os dados mais confiáveis

As empresas exigem confiança de ponta a ponta na confiabilidade de seus dados. As ferramentas e práticas de qualidade de dados que a inteligência de dados abrange contribuem para o desenvolvimento dessa confiabilidade garantindo a precisão, a integridade, a validade, a consistência, a singularidade, a atualidade e a adequação à finalidade dos dados.

Com o acesso mais fácil a dados de maior qualidade, as organizações podem finalmente chegar ao ponto de confiar nesses dados, o que gera resultados em vários benefícios importantes e transformadores para a empresa.