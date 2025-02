O que é Milvus?

O Milvus permite pesquisas por similaridade vetorial de alto desempenho, um tipo de pesquisa vetorial que retorna resultados semanticamente semelhantes a uma consulta. O benefício da pesquisa por similaridade é que ela não se limita a correspondências exatas, como seria uma pesquisa tradicional por palavras-chave.

Por exemplo, uma pesquisa por palavra-chave de “melhor restaurante pizza” retornaria somente resultados contendo as palavras “melhor”, “restaurante” e “pizza”. Uma pesquisa por similaridade com a mesma palavra-chave encontraria qualquer resultado para pizzarias altamente recomendadas, mesmo que as palavras exatas “melhor restaurante pizza” não fossem usadas no conteúdo

O Milvus aceita vários tipos de pesquisa por similaridade, incluindo pesquisa aproximada dos k vizinhos mais próximos (ANN) e ANN dentro de um intervalo.

O Milvus também permite pesquisas híbridas, que combinam pesquisas vetoriais semânticas com outros critérios, como filtragem de metadados ou pesquisa de palavras-chave.

Pesquisas híbridas podem ser mais eficientes e relevantes. Considere uma pesquisa que combine pesquisa por palavra-chave e vetorial. A pesquisa pode primeiro usar palavras-chave específicas para filtrar os resultados com base em correspondências exatas e, em seguida, usar a pesquisa por similaridade vetorial para pesquisar esses resultados filtrados pelo conteúdo mais semanticamente relevante