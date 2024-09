O que é a Social Media Analytics?

A IBM ressalta que, com a prevalência das redes sociais: "Notícias sobre um ótimo produto podem se espalhar rapidamente. E notícias sobre um produto ruim ou uma experiência ruim com um representante de atendimento ao cliente podem se espalhar com a mesma rapidez. Os consumidores agora estão cobrando que as organizações prestem contas de suas promessas de marca e compartilhando suas experiências com amigos, colegas de trabalho e o público em geral.”



A Social Media Analytics ajuda as empresas a lidar com essas experiências e usá-las para:

Identificar tendências relacionadas a ofertas e marcas

Entender as conversas — o que está sendo dito e como está sendo recebido

Extrair o sentimento do cliente em relação a produtos e serviços

Avaliar as respostas às mídias sociais e outras comunicações

Identificar recursos de alto valor para um produto ou serviço

Descobrir o que os concorrentes estão dizendo e sua eficácia

Mapear como parceiros e canais terceirizados podem afetar o desempenho

Esses insights podem ser usados não apenas para fazer ajustes táticos, como lidar com um tweet irritado, mas também para ajudar a orientar decisões estratégicas. Na verdade, a IBM acha que a Social Media Analytics agora está "sendo trazida para o centro das discussões sobre como as empresas desenvolvem suas estratégias".



Essas estratégias afetam uma variedade de atividades de negócios: