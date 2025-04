O que é um data center de IA?

Em uma postagem de blog do início de 2025, a Microsoft chamou a IA de "eletricidade da nossa era". Ainda não se sabe se essa declaração é uma hipérbole ou se é precisa. No entanto, a adoção de ferramentas de IA como o ChatGPT da OpenAI por milhões de usuários não especialistas tem aumentado em velocidade eletrizante. Esse claro potencial de produtividade e monetização dos recursos de IA levou a um fluxo intenso de novas ferramentas de produtividade, agentes e geradores de conteúdo de IA.

Os modelos de código aberto e a democratização contínua da IA significam que não são apenas os grandes players que impulsionam o ecossistema da IA. Quase qualquer entidade pode ser uma empresa de tecnologia, se conseguir identificar um caso de uso de IA e adotar a infraestrutura de TI para fazer isso. De acordo com um relatório de 2024 do IBM Institute for Business Value (IBM IBV), 43% dos diretores de tecnologia afirmam que suas preocupações com sua infraestrutura de tecnologia aumentaram nos últimos seis meses devido à IA generativa e agora estão dedicados à otimização de suas infraestruturas para escalá-la.

Enquanto isso, o setor de data centers cresceu para atender à demanda. A infraestrutura de data center em todo o mundo está cada vez mais pronta para a IA, capaz de processar altos volumes de cálculos e solicitações complicados. Atualmente, as regiões da Ásia-Pacífico e da América do Norte têm a maior proliferação de data centers, principalmente em áreas como Pequim, Xangai, norte da Virgínia e área da Baía de São Francisco.1

Investimentos substanciais de grandes empresas de tecnologia também sinalizaram crescimento no setor de data centers de IA. Em 2025, aMicrosoft pretende investir aproximadamente 80 bilhões de dólares na construção de data centers e a Meta está investindo 10 bilhões de dólares em no desenvolvimento de um novo data center em hiperescala com um milhão de metros quadrados no estado americano da Luisiana.