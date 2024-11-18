Os data centers no espaço são o futuro do armazenamento em nuvem?

Não é uma grande surpresa que uma startup que pretende estabelecer data centers orbitais esteja atraindo tanta atenção. Com a crescente demanda por poder de processamento de IA, grandes corporações como Microsoft, Google e Amazon estão recorrendo a usinas de energia nuclear para ajudar a atender às suas necessidades de energia. O Electric Power Research Institute projeta que os data centers representarão 9% do consumo total de energia nos Estados Unidos até 2030. E o espaço não é o único local pronto para usar que as empresas estão considerando para data centers: a Microsoft desenvolveu, e eventualmente fechou, um data center experimental no fundo do oceano.

Além de benefícios como custos mais baixos e impacto ambiental reduzido, as estações de dados baseadas no espaço poderiam oferecer disponibilidade de dados para locais remotos na Terra, conectividade durante desastres naturais e, teoricamente, espaço físico ilimitado para expansão. Mas também há obstáculos. Por um lado, ainda é muito caro lançar um satélite em órbita. (As estimativas da Lumen oscilam em USD 8,2 milhões.) Problemas de latência devido à distância podem excluir determinadas aplicações, como transações financeiras. O ambiente severo do espaço, incluindo a presença de radiação cósmica ou detritos espaciais, pode resultar em falhas de hardware ou corrupção de dados que são difíceis de reparar.

Esses desafios significaram que, apesar do interesse global tanto dos governos quanto do setor privado, nem todos estão prontos para decolar. As leis e regulamentações internacionais que governam a tecnologia no espaço ainda estão evoluindo. E muitos governos e agências nacionais estão adotando uma abordagem mais cautelosa e exploratória, encomendando projetos de pesquisa que traçam o caminho para data centers em órbita baixa da Terra (LEO) em longo prazo.

A UE encomendou um desses estudos à Thales Alenia Space, um fabricante espacial global com sede na França de sistemas baseados em satélite. Os resultados do estudo de viabilidade ASCEND (Advanced Space Cloud for European Net zero Emission and Data sovereignty) publicados em junho, encontraram que implementar data centers em órbita poderia reduzir significativamente o consumo de energia e as emissões de carbono em comparação com a infraestrutura tradicional baseada na Terra. Com energia solar como fonte de energia, esses data centers também eliminariam a necessidade de resfriamento a água, alinhando-se com as metas de neutralidade de carbono da Europa para 2050.

O estudo estabeleceu um roteiro para uma prova de conceito de 50 quilowatts que a Thales Alenia espera implementar até 2031, eventualmente aumentando para uma implementação de 1 gigawatt até 2050. Também projeta retornos potenciais de vários bilhões de euros até 2050.

“A necessidade de data centers para europeus está crescendo e deve Continuar na mesma direção nos próximos anos,” diz Damien Dumestier, gerente de projeto ASCEND na Thales Alenia Space. “Os data centers espaciais podem oferecer uma oportunidade para fornecer à Europa uma pegada de carbono menor e também podem ser um carro emblemático para o futuro dos setores espaciais europeus.”

Em outros lugares da Europa, uma equipe de pesquisadores da IBM em Zurique, Suíça, fez uma parceria com a KP Labs da Polônia, uma empresa focada na construção de software e hardware impulsionados por IA para aplicações espaciais, para estudar data centers orbitais para a Agência Espacial Europeia (ESA).

Em sua pesquisa, que será publicada em um futuro artigo científico, a equipe descreve três cenários possíveis para os data centers. Os dois primeiros cenários envolvem dois satélites na mesma órbita: um reúne dados, enquanto o outro os processa. No primeiro, um satélite pequeno detecta incêndios florestais e envia dados brutos para um satélite maior, que analisa os dados e transmite as principais descobertas para a Terra. No segundo, um satélite no LEO transfere dados não especificados para um data center do espaço (que gira ao longo da orbita da Terra) que tem a vantagem da conectividade contínua da estação terrestre. O terceiro cenário imagina um módulo de módulo espacial atuando como um data center, processando informações de veículos de exploração e enviando descobertas relevantes para a Terra por meio de um satellite.

“Alcançamos o que buscávamos”, diz Jonas Weiss, Cientista de Pesquisa Sênior da IBM Research Europe. “Poderíamos mostrar que provavelmente há um ponto de inflexão se aproximando, onde a edge computing de dados maciços no espaço será economicamente mais viável do que enviá-los para a Terra.”