Como lidar com as crescentes necessidades de energia da IA

Nos quase dois anos desde o lançamento do ChatGPT da OpenAI, a adoção da inteligência artificial cresceu exponencialmente. O uso relatado pelas Organizações de IA generativa quase dobrou de 2023 para 2024, de acordo com uma McKinsey Global Survey, e espera-se que esse número cresça mais de 40% a cada ano na próxima década, de acordo com a Bloomberg Intelligence.
Esse crescimento não vem sem um custo. À medida que a demanda por implementação de IA cresce, também cresce a necessidade de data center capazes de processar um grande volume de cálculos e requisições complexas. McKinsey prevê que a demanda global por capacidade de data center pode aumentar em até 22% ao ano até o final da década.
À medida que esses data centers ficam on-line, eles usam uma quantidade considerável de energia. De fato, a McKinsey estima que as demandas de energia dos data centers poderão chegar a 298 gigawatts até 2030, o equivalente à quantidade necessária para alimentar mais de 200 milhões de residências. A Goldman Sachs projeta um aumento de 160% na demanda de energia dos data centers até 2030, com a expectativa de que os data centers consumam até 4% de toda a energia gerada até o final da década.
"À medida que a adoção da IA cresce, a demanda por data centers provavelmente aumentará, levando a um aumento no uso de energia e potencialmente colocando mais pressão sobre as redes elétricas, uma vez que elas já buscam atender às necessidades de eletrificação e energia descarbonizada", diz Phil Spring , sócio sênior e líder do setor de energia e Recursos da EMEA da IBM Consulting.
Alguns lugares já estão sentindo esse estresse. A Virgínia do Norte, que tem sido lar de uma explosão de data centers na última meia década, começou a ver a demanda quase ultrapassar a capacidade. Problemas semelhantes atormentaram partes da Geórgia e do Arizona.
E não se trata apenas dos EUA: Alex de Vries, estudante de doutorado na Vrije Universiteit Amsterdam e fundador da empresa de pesquisa Digiconomist, aponta a Irlanda como um exemplo de uma rede sob pressão de data centers.
Na maior parte, diz de Vries, as redes de eletricidade devem manter funcionalidade sob pressão a curto prazo, porque "a fabricação de dispositivos e a construção de data center levam tempo, e a pressão da IA sobre as redes de eletricidade deve ser limitada agora". No entanto, ele observa que a rápida adoção da IA e a expansão da infraestrutura para suportá-la provavelmente apresentarão problemas no futuro se não forem devidamente abordadas.
Alguns acreditam que uma ferramenta que poderia ajudar a reduzir as demandas energéticas da IA é a própria IA. No início deste ano, o CEO da NVIDIA Jensen Huang argumentou que o investimento na tecnologia levaria a “melhor energia, melhores sistemas de captura de carbono, melhores materiais geradores de energia” — e, em última análise, uma rede capaz de atender às demandas de energia de IA.
O ex-CEO do Google, Eric Schmidt, defendeu o rápido desenvolvimento da IA, mesmo que isso signifique abandonar as metas climáticas atuais, argumentando que a própria IA tem maior probabilidade de encontrar soluções para o problema do que a conservação. "Prefiro apostar na IA resolvendo o problema do que restringi-la e ter o problema", disse ele durante uma cúpula de IA no início deste ano.
Spring concorda que as ferramentas de IA têm um lugar no processo de melhoria da sustentabilidade. “A IA e a IA generativa, em particular, são uma grande promessa de acelerar iniciativas de sustentabilidade”, diz ele. "Com sua capacidade de acelerar a conversão de dados em insights praticáveis, ele fornece as ferramentas necessárias para tomar decisões mais informadas e sustentáveis no contexto de um sistema de energia de baixo carbono." Ele acrescenta, no entanto, que "para colher efetivamente os benefícios da IA, as empresas que implementam a tecnologia devem adotar "uma abordagem estratégica que considere também as implicações ambientais mais amplas".
O setor de energia está adotando a IA como uma solução potencial. Um estudo recente da IBM descobriu que 63% dos executivos de energia e recursos esperam obter valor com IA generativa e automação. A esperança é que a tecnologia possa ajudar a mitigar as crescentes demandas de energia, não apenas da IA, mas de outros grandes consumidores de energia, incluindo veículos elétricos.
De Vries, por sua vez, está cético em relação à capacidade da IA de resolver todos os problemas relacionados à energia que ela cria. "Isso seria uma ilusão", diz ele, explicando que "Historicamente, os ganhos de eficiência também levaram muitas vezes ao aumento da demanda, às vezes resultando em mais demanda por recursos no total do que antes dos ganhos de eficiência serem realizados". De Vries diz que seria imprudente apostar na eficiência futura e ignorar os efeitos reais que a crescente demanda de IA já está tendo sobre a produção e o consumo de energia.
Especialistas dizem que há uma série de maneiras de reduzir o impacto ambiental da IA. Mas lidar com a questão, diz Spring, requer “fazer escolhas mais sustentáveis em todas as etapas do ciclo de vida da IA”.
Uma abordagem que pode ajudar a limitar as demandas de energia é usar modelos de base — modelos que exigem apenas treinamento uma vez, em comparação com grandes modelos de linguagem, que estão em constante crescimento.
Spring aponta para o modelo de base geoespacial da IBM, desenvolvido em colaboração com a NASA, que pode ser ajustado por organizações para rastrear o desmatamento, detectar gases de efeito estufa ou prever o rendimento das culturas sem a necessidade de treinamento adicional.
“Também é importante ter em mente o tamanho do modelo”, diz Spring. “Maior nem sempre é melhor.” Na verdade, modelos menores treinados com dados curados podem alcançar resultados similares ou até melhores, além de serem mais eficientes em termos energéticos."
A escolha do local de processamento adequado também pode ajudar a mitigar o excesso de demandas energéticas. Spring diz que uma abordagem de nuvem híbrida pode ajudar as organizações a reduzir o consumo de energia e fornecer visibilidade adicional do uso geral, permitindo que elas tomem decisões mais informadas sobre como executar tecnologias de IA.
"Situar data centers em áreas com fontes de energia renováveis pode levar a economias significativas de energia e uma pegada de carbono reduzida", diz Spring, observando que 74% da eletricidade que os data centers da IBM consumiram em 2023 vieram de fontes renováveis.
Em última análise, a ascensão da IA apresenta oportunidades significativas para o avanço da sustentabilidade. Mas isso também cria um dilema urgente: equilibrar a necessidade de transição para energia limpa com as crescentes demandas energéticas da IA. Apesar desse desafio, 90% dos líderes empresariais ainda acreditam que a IA pode ter um impacto positivo nas metas de sustentabilidade. No futuro, o segredo será gerenciar o consumo de energia da IA de forma responsável, aproveitando o potencial dela de forma a contribuir para um futuro sustentável em vez de prejudicar.