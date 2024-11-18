Como lidar com as crescentes necessidades de energia da IA

Alguns acreditam que uma ferramenta que poderia ajudar a reduzir as demandas energéticas da IA é a própria IA. No início deste ano, o CEO da NVIDIA Jensen Huang argumentou que o investimento na tecnologia levaria a “melhor energia, melhores sistemas de captura de carbono, melhores materiais geradores de energia” — e, em última análise, uma rede capaz de atender às demandas de energia de IA.

O ex-CEO do Google, Eric Schmidt, defendeu o rápido desenvolvimento da IA, mesmo que isso signifique abandonar as metas climáticas atuais, argumentando que a própria IA tem maior probabilidade de encontrar soluções para o problema do que a conservação. "Prefiro apostar na IA resolvendo o problema do que restringi-la e ter o problema", disse ele durante uma cúpula de IA no início deste ano.

Spring concorda que as ferramentas de IA têm um lugar no processo de melhoria da sustentabilidade. “A IA e a IA generativa, em particular, são uma grande promessa de acelerar iniciativas de sustentabilidade”, diz ele. "Com sua capacidade de acelerar a conversão de dados em insights praticáveis, ele fornece as ferramentas necessárias para tomar decisões mais informadas e sustentáveis no contexto de um sistema de energia de baixo carbono." Ele acrescenta, no entanto, que "para colher efetivamente os benefícios da IA, as empresas que implementam a tecnologia devem adotar "uma abordagem estratégica que considere também as implicações ambientais mais amplas".

O setor de energia está adotando a IA como uma solução potencial. Um estudo recente da IBM descobriu que 63% dos executivos de energia e recursos esperam obter valor com IA generativa e automação. A esperança é que a tecnologia possa ajudar a mitigar as crescentes demandas de energia, não apenas da IA, mas de outros grandes consumidores de energia, incluindo veículos elétricos.

De Vries, por sua vez, está cético em relação à capacidade da IA de resolver todos os problemas relacionados à energia que ela cria. "Isso seria uma ilusão", diz ele, explicando que "Historicamente, os ganhos de eficiência também levaram muitas vezes ao aumento da demanda, às vezes resultando em mais demanda por recursos no total do que antes dos ganhos de eficiência serem realizados". De Vries diz que seria imprudente apostar na eficiência futura e ignorar os efeitos reais que a crescente demanda de IA já está tendo sobre a produção e o consumo de energia.