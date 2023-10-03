Os semicondutores atuam como a usina secreta por trás de vários setores, desde cuidados de saúde até fabricação e serviços financeiros. Somente nos últimos anos, vimos como os semicondutores podem ser essenciais e por que as empresas precisam desenvolver essa tecnologia rapidamente para maximizar a produtividade. Enquanto os fabricantes de semicondutores se esforçam para atender às expectativas dos clientes, as ferramentas de automação de projetos eletrônicos (EDA) são as chaves para liberar a solução.
No entanto, para realmente impulsionar a inovação em escala, os líderes de EDA precisam de poder de computação. Com o aumento da necessidade de gerenciar cargas de trabalho que fazem uso intenso de computação com altos níveis de resiliência e desempenho, agora é o momento de recorrer à nuvem para computação de alto desempenho (HPC).
Aproveitando soluções como o IBM Cloud HPC, as organizações podem gerenciar com mais eficiência seus picos de carga de trabalho e, ao mesmo tempo, reduzir o risco de downtime. Nos próximos anos, esperamos que ter altos níveis de poder computacional se torne ainda mais crucial à medida que mais organizações recorrem à inteligência artificial (IA) generativa e a grandes modelos de linguagem (LLM) para aumentar a produtividade em todo o espaço de EDA. É aqui que as soluções de HPC em nuvem híbrida podem ser especialmente valiosas.
A Cadence é líder global em EDA. Com mais de 30 anos de experiência em software computacional, a Cadence continua ajudando as empresas a projetar produtos eletrônicos inovadores que impulsionam as tecnologias emergentes da atualidade, incluindo chips, placas e sistemas para aplicações de mercado dinâmico, como computação em hiperescala, comunicações 5G, automotivo, móvel, aeroespacial, consumo, industrial e saúde. Com mais de 10 mil engenheiros e milhões de trabalhos sendo implementados todos os meses, a Cadence exige uma quantidade significativa de recursos de computação. Juntamente com a crescente demanda por mais chips e a incorporação da IA e do aprendizado de máquina pela empresa em seus processos de EDA, sua necessidade de poder de computação está em seu nível mais alto. Organizações do setor de EDA, como a Cadence, precisam de soluções que permitam que as cargas de trabalho alternem sem dificuldades entre o local e a nuvem, além de permitirem a diferenciação de projeto para projeto. Uma abordagem de nuvem híbrida oferece a agilidade, flexibilidade e a segurança necessárias para atender a essas demandas.
A Cadence iniciou sua jornada de nuvem pública em 2016 e agora opera com uma abordagem multinuvem híbrida, que inclui a IBM. Com o IBM® Cloud HPC para gerenciar de forma flexível suas cargas de trabalho intensivas em computação no local e na nuvem com altos níveis de resiliência e desempenho, a empresa pode desenvolver seu software de projeto de chips e sistema de forma mais rápida e em escala.
Conforme a Cadence continua a impulsionar a inovação em softwares computacionais, operações contínuas são críticas para otimizar as operações em todas as equipes de unidades de negócios responsáveis pela entrega de software de projeto de chips e sistemas aos clientes em ritmo acelerado. Com o poder combinado do IBM Cloud como parte de seu ambiente multinuvem e o IBM® LSF como o workload scheduler de HPC, a Cadence conseguiu obter uma alta utilização de computação, otimizar seu orçamento de nuvem e simplificar as cargas de trabalho computacionais. A Cadence também relatou que é capaz de realizar mais regressões e, como resultado, pode oferecer suporte a um time to value mais previsível e mais rápido. À medida que empresas como a Cadence pretendem ficar à frente das tendências do mercado, o IBM Cloud HPC ajuda a superar desafios de grande escala e uso intensivo de computação e acelerar o tempo de insight, o que, em última análise, benefício a capacitação do trabalho estratégico de P&D.
Enquanto as empresas buscam resolver seus desafios mais complexos, a IBM continuará a oferecer aos clientes uma solução integrada em componentes críticos de computação, rede, armazenamento e segurança, tudo ao mesmo tempo em que visa ajudá-los a lidar com as demandas regulatórias e de eficiência. O IBM Cloud HPC também inclui segurança e controles incorporados à plataforma para ajudar clientes de todos os setores a consumir HPC como um serviço gerenciado e, ao mesmo tempo, ajudá-los a lidar com riscos de terceiros e quartos.
Com a combinação de nosso pacote de ferramentas para gerenciamento de carga de trabalho e agendamento—including IBM LSF e IBM Symphony—juntamente com o IBM Cloud HPC em uma nuvem híbrida, pretendemos ajudar nossos clientes a aproveitar a automação que ajuda a otimizar os trabalhos de HPC. Isso permite que eles obtenham um time to value mais rápido, melhorem o desempenho e minimizem os custos — todos recursos críticos para setores que se movem em um ritmo acelerado, como o espaço de semicondutores.
Além disso, a solução de armazenamento IBM Storage Scale complementa ainda mais o IBM Cloud HPC, oferecendo uma solução única e globalmente integrada, projetada para ajudar os usuários a gerenciar e migrar dados entre ambientes híbridos, de forma econômica, para implementar cargas de trabalho de HPC em tempo real.
