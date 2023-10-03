Os semicondutores atuam como a usina secreta por trás de vários setores, desde cuidados de saúde até fabricação e serviços financeiros. Somente nos últimos anos, vimos como os semicondutores podem ser essenciais e por que as empresas precisam desenvolver essa tecnologia rapidamente para maximizar a produtividade. Enquanto os fabricantes de semicondutores se esforçam para atender às expectativas dos clientes, as ferramentas de automação de projetos eletrônicos (EDA) são as chaves para liberar a solução.

No entanto, para realmente impulsionar a inovação em escala, os líderes de EDA precisam de poder de computação. Com o aumento da necessidade de gerenciar cargas de trabalho que fazem uso intenso de computação com altos níveis de resiliência e desempenho, agora é o momento de recorrer à nuvem para computação de alto desempenho (HPC).

Aproveitando soluções como o IBM Cloud HPC, as organizações podem gerenciar com mais eficiência seus picos de carga de trabalho e, ao mesmo tempo, reduzir o risco de downtime. Nos próximos anos, esperamos que ter altos níveis de poder computacional se torne ainda mais crucial à medida que mais organizações recorrem à inteligência artificial (IA) generativa e a grandes modelos de linguagem (LLM) para aumentar a produtividade em todo o espaço de EDA. É aqui que as soluções de HPC em nuvem híbrida podem ser especialmente valiosas.