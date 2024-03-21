O que é um data center em hiperescala?

Uma organização que deseja operar um data center em hiperescala não terá falta de decisões a tomar ao determinar o melhor curso de ação a seguir. A primeira dessas perguntas pode ser: "Devemos construir ou alugar?" Construir até mesmo um data center modesto exigirá algum nível de investimento. Construir um data center em hiperescala exige um compromisso financeiro ainda mais sério.

Muitas empresas optam por seguir outro caminho, escolhendo um data center de colocalização — um data center cujos proprietários alugam instalações e espaço em servidores para outras empresas. A vantagem deste método deve ser imediatamente aparente: alugar espaço para hardware exige um investimento significativamente menor do que construir uma estrutura inteira para abrigar equipamentos, ao menos em termos de valores pagos antecipadamente.

Comparando as duas opções básicas, fica claro que cada uma tem suas vantagens e desvantagens. A construção de um data center em hiperescala normalmente é cara e trabalhosa, mas também oferece instalações de hiperescala que são personalizadas para essa empresa, com todos os seus aspectos ajustáveis adequadamente otimizados.

Enquanto isso, alugar espaço em um data center de colocalização oferece mais opções de mobilidade e exige um investimento infinitamente menor. Mas será muito improvável que um data center de colocalização tenha sido projetado de acordo com as especificações ideais do cliente.

Algumas organizações estão buscando ainda outra opção — uma que lhes assegure que, à medida que continuam avançando, serão capazes de escalar sem ter que adquirir equipamentos de armazenamento adicionais e caros para seu sistema baseado em nuvem privada. Para muitas dessas empresas, a resposta certa envolve migrar de um sistema de propriedade privada e realocar suas operações em um ambiente de nuvem pública, como encontram com aplicativos de software como serviço (SaaS), como o Microsoft 365 ou o Google Suite.

Existem outras variações, como data centers modulares, que são instalações pré-fabricadas projetadas para uso como data centers. Os data centers modulares não são apenas pré-fabricados, mas são também pré-montados e equipados com o equipamento de resfriamento necessário. Os data centers modulares são ideais para organizações que desejam experimentar a funcionalidade do data center de forma limitada antes de fazer grandes investimentos, bem como para aquelas empresas que precisam implementar rapidamente uma solução de data center confiável.