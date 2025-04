Democratizar o desenvolvimento da IA refere-se à inclusão de mais pessoas na criação de soluções de IA. Mas quem são exatamente essas pessoas depende de sua interpretação do conceito. Muitas vezes, trata-se de fornecer aos desenvolvedores, pesquisadores e cientistas de dados recursos computacionais gratuitos ou de baixo custo e ferramentas técnicas que já são acessíveis para aqueles empregados por grandes empresas de tecnologia.

Ainda assim, em outros casos, democratizar o desenvolvimento envolve incluir usuários não técnicos nas soluções de IA e no desenvolvimento de modelos. Isso significa olhar além dos círculos de raros especialistas, para aquelas pessoas que não possuem necessariamente um entendimento profundo de algoritmos de IA, conjuntos de dados e ciência da computação.

Isso pode ser alcançado fornecendo ferramentas que ajudem os usuários sem conhecimento técnico a criar e adaptar aplicações impulsionadas por IA. Esse conceito tem certa semelhança com a democratização de dados nas empresas — o processo de criação de sistemas e adoção de ferramentas que permitem que qualquer funcionário, independentemente de sua formação técnica, incorpore a ciência de dados em seus processos de tomada de decisões.

Em ambos os casos, a democratização do desenvolvimento da IA é considerada uma coisa boa para o futuro da inovação da IA. Essa inovação poderia otimizar modelos de IA para atender de forma mais eficaz a uma gama mais ampla de stakeholders e usuários do que atualmente. Por exemplo, empresas menores que anteriormente não podiam se dar ao luxo de criar aplicações de IA personalizadas podem achar esses empreendimentos mais viáveis devido a ferramentas e serviços mais acessíveis.

Enquanto isso, consumidores de grupos sub-representados também podem se beneficiar, porque o desenvolvimento democratizado poderia ajudar a prevenir o viés da IA, que ocorre quando os vieses da sociedade são inadvertidamente incorporados ao design algorítmico, nos dados de treinamento da IA e em outros aspectos do desenvolvimento da IA. O viés da IA pode produzir resultados inúteis ou até mesmo prejudiciais para pessoas de grupos sub-representados, dificultando sua capacidade de participar da economia e da sociedade.

Parte do problema do viés decorre do fato de que, como observam os pesquisadores do Centre for the Governance of AI, as principais empresas de IA normalmente empregam "um grupo demográfico restrito" de desenvolvedores. Os pesquisadores concluíram que incluir mais pessoas no desenvolvimento da IA poderia resultar em aplicações que atendem a interesses mais diversos.9

Por enquanto, a maior parte do desenvolvimento e da inovação da IA permanece concentrado em certos países e no setor com fins lucrativos. De acordo com um estudo de 2024, os desenvolvedores nos Estados Unidos produziram cinco vezes mais modelos de base de IA em um único ano do que na China, lar do segundo nível mais alto de desenvolvimento. Enquanto isso, os desenvolvedores do setor de tecnologia criaram quase quatro vezes mais modelos do que aqueles provenientes do meio acadêmico.10