O que é o Amazon SageMaker?

Ferramentas como o Amazon SageMaker podem ajudar as organizações a implementar de forma eficaz modelos de aprendizado de máquina que geram inovação e valor de negócios e, ao mesmo tempo, manter o controle do sistema de IA e a conformidade regulatória. Os usuários podem aproveitar várias ferramentas de governança, como:

Gerenciamento de acesso e identidade (IAM) : essa funcionalidade possibilita que os usuários gerenciem permissões e funções, ajudando a garantir que apenas usuários autorizados acessem dados confidenciais e endpoints de modelos.





Controle de versões : os usuários podem rastrear versões e configurações de modelos para manter uma trilha de auditoria clara, essencial para conformidade e governança.





: os usuários podem rastrear versões e configurações de modelos para manter uma trilha de auditoria clara, essencial para conformidade e governança. Registro de modelo: o registro de modelo atua como um repositório central para gerenciar artefatos e metadados do modelo, ajudando a garantir transparência e responsabilidade durante todo o ciclo de vida de desenvolvimento.

O SDK do SageMaker Python aprimora os recursos de governança do Amazon SageMaker , ao permitir a integração sem dificuldades com fluxos de trabalho e serviços existentes. Isso permite que as organizações automatizem as verificações de conformidade e mantenham a supervisão em seus projetos de ML com mais eficiência.

O Amazon SageMaker também pode ser integrado a estratégias mais amplas de dados e IA. A IBM e a AWS formaram parcerias estratégicas para aprimorar os recursos das organizações que aproveitam os serviços baseados na nuvem. O uso dos modelos de base da IBM em conjunto com o Amazon SageMaker permite que as equipes aproveitem as funções de análise de dados avançadas, melhorem o gerenciamento de dados e otimizem os fluxos de trabalho. Ao implementar modelos em uma Amazon VPC, as organizações podem ajudar a garantir o acesso seguro e controlado a seus recursos, apoiando ainda mais os esforços de governança.

Com a capacidade de trabalhar em várias plataformas, como o Windows, as organizações podem juntar ferramentas da IBM e da AWS para implementar facilmente soluções de IA e ML adaptadas às suas necessidades. Usando soluções do watsonx.governance da IBM. com funcionalidades robustas do SageMaker, as empresas podem acelerar suas iniciativas de IA, especialmente em aplicações de IA generativa e MLOps .