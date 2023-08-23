Agora que você conhece os desafios mais comuns na escolha da melhor instância de EC2, aqui estão algumas das melhores práticas que incentivamos nossos clientes e parceiros a seguir.

1. Entenda sua carga de trabalho

A primeira e mais importante etapa para selecionar o tipo de instância de EC2 correto é entender sua carga de trabalho. Cada aplicação tem requisitos diferentes em termos de CPU, memória, rede e armazenamento, e é fundamental saber o que sua aplicação precisa para funcionar sem problemas.

Por exemplo, se você estiver executando uma aplicação de banco de dados, poderá precisar de uma grande quantidade de RAM para lidar com consultas de forma eficiente. Por outro lado, se você estiver executando uma aplicação de uso intensivo de computação, talvez precise de uma CPU de alto desempenho.

Para entender melhor sua carga de trabalho, você pode usar ferramentas como o AWS CloudWatch ou soluções de monitoramento de terceiros para coletar dados sobre a utilização de recursos. Esses dados podem ser usados para determinar o tipo de instância ideal para sua aplicação.

2. Considere a CPU

A CPU é um dos componentes mais críticos de uma instância de EC2, pois determina a capacidade de processamento da instância. Se a sua aplicação exigir alto desempenho de CPU, procure um tipo de instância que tenha um número maior de CPUs e velocidade de clock.

A AWS oferece uma variedade de tipos de instâncias otimizadas para CPUs (link externo a ibm.com), como as famílias C5, M5 e R5, projetadas para cargas de trabalho de computação de alto desempenho. Essas instâncias apresentam os processadores AWS Graviton3 personalizados de última geração (link externo a ibm.com) (upgrades significativos para o Graviton2) e são otimizadas para aplicações que exigem alta utilização de CPU. No entanto, se sua aplicação não exigir alto desempenho de CPU, você poderá optar por um tipo de instância mais barato, sem GPU e com um número menor de CPUs, como a família T3.

3. Considere a memória

A memória é outro componente crítico de uma instância de EC2, pois determina a quantidade de dados que a instância pode processar de cada vez. Se a sua aplicação precisar de muita memória, você deverá procurar um tipo de instância que tenha uma capacidade de memória maior.

No entanto, se a sua aplicação não precisar de muita memória, você pode optar por um tipo de instância mais barato que tenha uma capacidade de memória menor, como a família T3.

A AWS oferece uma variedade de tipos de instância otimizados para memória (link externo a ibm.com), como as famílias X1, R4 e z1d, projetadas para cargas de trabalho com uso intenso de memória. Essas instâncias apresentam grandes quantidades de memória e são otimizadas para aplicações que exigem alta utilização de memória, como bancos de dados na memória.

4. Considere a rede

A rede é outro componente crítico de uma instância de EC2, pois determina a velocidade com que os dados rápidos podem ser transferidos de e para a instância. Se a sua aplicação exigir um alto desempenho de rede, procure um tipo de instância que tenha uma largura de banda de rede maior.

A AWS oferece uma variedade de tipos de instâncias otimizadas para rede, como as famílias C5n e HPC de computação de alto desempenho, que são projetadas para cargas de trabalho que fazem uso intenso da rede. Essas instâncias têm a funcionalidade de interfaces de rede de alta velocidade e são otimizadas para aplicação que exigem alta utilização de rede.

No entanto, se sua aplicação não exigir um alto desempenho de rede, você poderá optar por um tipo de instância mais barato que tenha uma largura de banda de rede menor, como a família T3.

5. Considere o armazenamento

O armazenamento é o componente crítico final de uma instância de EC2, pois determina quantos dados podem ser armazenados na instância. Se sua aplicação exigir muito armazenamento, você deverá procurar um tipo de instância que tenha uma capacidade de armazenamento maior (Elastic Block Store, ou EBS). No entanto, proceda com cautela - o armazenamento também está entre os recursos de nuvem mais caros e pode facilmente gerar gastos desnecessários por meio de volumes EBS ociosos e não conectados.

A AWS oferece uma variedade de tipos de instâncias otimizadas para armazenamento, como as famílias I3 e D2, que são projetadas para cargas de trabalho com uso intensivo de armazenamento. Essas instâncias têm a funcionalidade de grandes quantidades de armazenamento SSD e armazenamento local e são otimizadas para aplicação que exigem alta taxa de transferência de IOPS.

No entanto, se sua aplicação não exigir muito armazenamento, você pode optar por um tipo de instância mais barato que tenha uma capacidade de armazenamento menor baseada em HDD, como a família T3.

6. Considere o modelo de preços

A AWS oferece vários modelos de preços para instâncias de EC2, incluindo sob demanda, instâncias reservadas e instâncias Spot. Cada modelo tem suas próprias vantagens e desvantagens, e é essencial escolher o que melhor se adaptar à sua carga de trabalho e ao seu orçamento.

As instâncias sob demanda são precificadas por hora e não exigem nenhum compromisso antecipado. Eles são mais adequados para cargas de trabalho com demanda variável ou projetos de curto prazo.

As instâncias reservadas oferecem um desconto significativo na taxa horária em troca de um pagamento único antecipado. Eles são mais adequados para cargas de trabalho com uso previsível e exigem compromisso de longo prazo.

As instâncias spot permitem que você ofereça lances de capacidade EC2 não utilizada e podem proporcionar economias significativas. No entanto, elas são mais adequadas para cargas de trabalho que podem lidar com interrupções e têm horários de início e de término flexíveis.

7. Teste e otimize

Depois de selecionar um tipo de instância de EC2, é essencial testar e otimizar sua aplicação para garantir que ela esteja sendo executada com eficiência. Você pode usar ferramentas como AWS CloudWatch ou IBM Instana para monitorar o desempenho da sua aplicação e identificar quaisquer gargalos ou áreas para melhoria.