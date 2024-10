O que é um marketplace de dados?

O surgimento de tecnologias de análise de big data, como a Internet das Coisas (IoT), (IA), deep learning e ML, trouxe um novo valor aos dados organizacionais. As plataformas de troca de dados simplificaram o processo de aquisição de dados, tornando mais fácil do que nunca preencher a lacuna entre compradores e vendedores, semelhante aos fornecedores em um mercado de pulgas, mas para dados.

Os data marketplaces trazem três vantagens principais:

Disponibilidade comercial : Os dados privados podem ser oferecidos para venda on-line.

: Os dados privados podem ser oferecidos para venda on-line. Acessibilidade para todos : indivíduos, governos e organizações, incluindo cientistas de dados e analistas, podem comprar e vender dados e acessar dados anteriormente inacessíveis.

: indivíduos, governos e organizações, incluindo cientistas de dados e analistas, podem comprar e vender dados e acessar dados anteriormente inacessíveis. Benefícios escaláveis: os proprietários de marketplace aprimoram as operações comerciais de compradores e vendedores em escala.

Os dados externos são usados para otimizar modelos preditivos, lidar com vulnerabilidades de segurança, aumentar a eficiência e maximizar o retorno sobre o investimento. O termo "dados externos" refere-se a dados com origem fora de uma organização, diferentes dos dados internos, que são gerados a partir das próprias operações e transações da empresa. Os dados externos são um ativo valioso para as organizações porque complementam os dados internos, fornecendo um contexto mais amplo e possibilitando insights que talvez não estivessem acessíveis com as limitações dos dados internos.

A monetização contínua dos dados abriu caminho para os dados como serviço (DaaS), permitindo que as organizações criem um fluxo de receita escalável a partir dos seus ativos de dados. Em um marketplace de dados, os provedores listam seus produtos de dados, definem preços e fornecem as informações necessárias para a transferência de dados. Os consumidores podem pesquisar, comprar e usar dados quase imediatamente, reduzindo o custo e a complexidade do fornecimento de dados e facilitando a tomada de decisões baseada em dados.

O acesso às coletas de dados não deve comprometer a privacidade dos dados. Os participantes devem cumprir todas as leis aplicáveis e padrões éticos relacionados à coleta de informações pessoais. Os fornecedores de dados devem cumprir regulamentações como o Regulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR) e a California Consumer Privacy Act (CCPA).

Globalmente, os marketplaces de dados devem navegar em ambientes regulatórios variados, o que pode representar desafios para as operações multinacionais. As plataformas do marketplace de dados devem ser adaptáveis, abertas e estar em conformidade com as leis locais de proteção de dados, que podem diferir significativamente de um país para outro.