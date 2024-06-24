Smart Talks with IBM

Um podcast, apresentado por Malcolm Gladwell, com visionários que aplicam tecnologia de forma criativa nos negócios para impulsionar mudanças.
A NASA e a IBM desenvolveram modelos de base de IA avançados que analisam dados de satélite para revelar padrões na Terra e além. Essas ferramentas já estão gerando impacto no mundo real, desde ajudar o Quênia a planejar o plantio de 15 bilhões de árvores até permitir que o Reino Unido monitore proliferações nocivas de algas. Essa colaboração fornece insights estratégicos para ação climática, monitoramento ambiental e resposta a emergências.
Malcolm Gladwell vai à San Francisco Tech Week para conversar com o novo diretor de pesquisa da IBM, Jay Gambetta, diante de uma audiência ao vivo. Eles discutem os planos da IBM para escalar o poder da computação quântica, os experimentos inovadores já em andamento e o impacto que esses novos computadores podem ter na química, na medicina e até nas finanças.
Malcolm Gladwell conversa com o presidente e CEO da IBM, Arvind Krishna, em um episódio especial ao vivo para discutir o potencial revolucionário da computação quântica, o impacto transformador da IA nos negócios e como as previsões visionárias de Krishna feitas nos anos 90 continuam a orientar as inovações da IBM.
A Scuderia Ferrari e a IBM estão redefinindo o envolvimento dos fãs com insights orientados por IA e ferramentas digitais de ponta. Saiba como a IBM está ajudando a Scuderia Ferrari a aprofundar conexões com seus quase 400 milhões de fãs em todo o mundo, impulsionando inovação e comunidade na era digital.
O programa vai ao Centro de Pesquisa e Inovação da L’Oréal em Nova Jersey, onde Malcolm Gladwell explora as complexidades da formulação de cosméticos e a parceria de IA da L’Oréal com a IBM. Descubra como a IA está revolucionando a beleza, tornando os produtos ainda mais sustentáveis e inovadores.
Malcolm Gladwell visita a Universidade de Kennesaw para conhecer Jiwoo, um assistente de IA que ajuda futuros professores a praticar o ensino responsivo ao simular interações em sala de aula com estudantes. Descubra o impacto da IA nos métodos de ensino para preparar professores para a sala de aula.
Junte-se a Malcolm Gladwell, autor e apresentador de Revisionist History, e aos apresentadores dos seus podcasts favoritos da Pushkin Industries, enquanto conversam com visionários que aplicam tecnologia de forma criativa nos negócios para impulsionar mudanças e transformar seus setores.
Nesta temporada, o Smart Talks with IBM está chegando à estrada. Estamos saindo do estúdio para explorar como clientes da IBM estão usando inteligência artificial para transformar a forma como fazem negócios. É um novo olhar para os bastidores da tecnologia, onde grandes ideias encontram soluções de ponta.
Apresentador: Malcolm Gladwell
Convidado(s):
– Ric Lewis, IBM Senior Vice President of Infrastructure
Apresentador: Malcolm Gladwell
Convidado(s):
– Jason Kelley, GM, Strategic Partners and Ecosystems na IBM
– Kristy Fredericts, vice-presidente sênior e diretora de parcerias da Palo Alto Networks
Apresentador: Jacob Goldstein
Convidado(s):
– Rebecca Finlay, CEO da Partnership on AI
Apresentador: Jacob Goldstein
Convidado(s):
– Maryam Ashoori, Director of Product Management e Head of Product para o IBM’s watsonx.ai
Apresentadora: Dra. Laurie Santos
Convidado(s):
– Justina Nixon-Saintil, Vice President e Chief Impact Officer, IBM Corporate Social Responsibility
– April Dawson, diretora associada de tecnologia e inovação e professora de direito
Apresentador: Malcolm Gladwell
Convidado(s):
– Mo Duffy, gerente de engenharia de software na Red Hat
Apresentador: Jacob Goldstein
Convidado(s):
– Brian Ryerson, diretor sênior de estratégia digital da United States Tennis Association
Apresentador: Malcolm Gladwell
Convidado(s):
– Rob Thomas, Senior Vice President of Software and Chief Commercial Officer na IBM
Apresentador: Tim Harford
Convidado(s):
– Srinivasan Venkatarajan, diretor de Global Partner Business da Microsoft
Apresentadora: Dra. Laurie Santos
Convidado(s):
– Alice Crisci, cofundadora e CEO da provedora de serviços de fertilidade Ovum Health
Apresentador: Jacob Goldstein
Convidado(s):
– Susan Emerson, vice-presidente sênior de produto: IA, dados e análise de dados e da Salesforce
– Matthew Candy, Global Managing Partner of Generative AI na IBM Consulting
Apresentador: Malcolm Gladwell
Convidado(s):
– Dr. Darío Gil, Senior Vice President e Director of Research na IBM
Apresentadores: Malcolm Gladwell e Laurie Santos
Convidado(s):
– Christina Montgomery, Chief Privacy and Trust Officer na IBM
Apresentadores: Malcolm Gladwell e Tim Harford
Convidado(s):
– Jeff Boudier, diretor de produto e crescimento da Hugging Face
Apresentadores: Malcolm Gladwell e Jacob Goldstein
Convidado(s):
– Dr. David Cox, VP of AI Models na IBM Research
Apresentadores: Malcolm Gladwell e Jacob Goldstein
Convidado(s):
– Kareem Yusuf, Senior Vice President of Product Management and Growth for IBM Software
Apresentadores: Malcolm Gladwell e Dr. Laurie Santos
Convidado(s):
– Derrick Warren, decano do College of Business da Grambling State University (ex-decano associado do Southern University College of Business)
Apresentador: Malcolm Gladwell
Convidado(s):
– Mark Vande Hei, astronauta, NASA
Apresentadores: Malcolm Gladwell e Jacob Goldstein
Convidado(s):
– Phil Weinmeister, Head of Product, Salesforce Americas, na IBM
Apresentadores: Malcolm Gladwell e Ronald Young Jr.
Convidado(s):
– Nicholas Renotte, Data Science e AI Technical Specialist na IBM
Apresentadores: Malcolm Gladwell e Jacob Goldstein
Convidado(s):
– Angela Hood, fundadora e CEO da ThisWay Global
Apresentadores: Malcolm Gladwell e Tim Harford
Convidado(s):
– Sheri Hinish, IBM’s Global Sustainability Services Leader and Offering Leader for Sustainable Supply Chain
Apresentadores: Malcolm Gladwell e Lauren Ober
Convidado(s):
– Brett Phaneuf e Don Scott, os engenheiros por trás do projeto Mayflower Autonomous Ship
Apresentadores: Malcolm Gladwell e Tim Harford
Convidado(s):
– Stephanie “Snow” Carruthers, Chief People Hacker for X-Force, IBM
Apresentadores: Malcolm Gladwell e Dr. Laurie Santos
Convidado(s):
– Phaedra Boinodiris, Trust in AI Practice Leader na IBM Consulting
Apresentadores: Malcolm Gladwell e Jacob Goldstein
Convidado(s):
– Bryan Young e Steven Better, os cofundadores da Home Lending Pal
Apresentador: Malcolm Gladwell
Convidado(s):
– Jonathan Wright, Global Managing Partner for Supply Chain Consulting na IBM
Apresentador: Malcolm Gladwell
Convidado(s):
– Marc Rolfe, vice-presidente sênior e chefe de sucesso do ecossistema de parceiros estratégicos da SAP, e Jason Kelley, General Manager, IBM Strategic Partners
Apresentador: Malcolm Gladwell
Convidado(s):
– Christina Montgomery, IBM's Chief Privacy Officer and AI Ethics Board Co-Chair, e Dr. Seth Dobrin, Global Chief AI Officer
Apresentador: Malcolm Gladwell
Convidado(s):
– Dr. Darío Gil, Senior Vice President and Director da IBM Research
Apresentador: Malcolm Gladwell
Convidado(s):
– David Shacochis, Vice President for Enterprise Technology and Field CTO da Lumen, e Howard Boville, Head of IBM Cloud Platform
Apresentador: Malcolm Gladwell
Convidado(s):
– Jason Kelley, um líder sênior da IBM
Apresentador: Malcolm Gladwell
Convidado(s):
– Jim Whitehurst, assessor sênior da IBM
Apresentador: Malcolm Gladwell
Convidado(s):
– Adam Grant, psicólogo organizacional e professor da Wharton School
Apresentador: Malcolm Gladwell
Convidado(s):
– Anil Bhatt, vice-presidente sênior e CTO da Anthem, e Glenn Finch, Managing Partner of Global Business Services na IBM
Apresentador: Malcolm Gladwell
Convidado(s):
– Carla Piñeyro Sublett, SVP & CMO, e Chimka Munkhbayar, cofundador da Agrolly
Apresentador: Malcolm Gladwell
Convidado(s):
– Srini Kalapala, VP, Global Technology, Strategy and Network Cloud da Verizon
– Steve Canepa, Global GM & Managing Director of IBM’s Communications Sector
Apresentador: Malcolm Gladwell
Convidado(s):
– Rob Thomas, SVP Cloud and Data Platform na IBM
Apresentador: Jonathan Strickland
Convidado(s):
– Jason Kelley, líder sênior na IBM
Apresentador: Jonathan Strickland
Convidado(s):
– IBM Distinguished Engineers Dale Davis Jones e Lysa Banks, juntamente com a Creative Architect Britni Lonesome
Apresentador: Jonathan Strickland
Convidado(s):
– Joel Mangan, Executive Director of P-TECH da IBM, e os recentes formandos do P-TECH Suyhalia Karim-Doran e Eric Cholula-Martinez
Apresentadores: Robert e Joe
Convidado(s):
– Sheri Bachstein, responsável global pela Watson Advertising e pela The Weather Company, uma empresa da IBM.
Apresentador: Jonathan Strickland
Convidado(s):
– John McGrath, arquiteto sênior de soluções na IBM
– Neil Giles, CEO do Traffik Analysis Hub
Apresentador: Jonathan Strickland
Convidado(s):
– Dr. Kyu Rhee, Chief Health Officer at IBM
– Dra. Irene Dankwa-Mullan, Deputy Chief Health Officer of IBM Watson Health
Apresentador: Jonathan Strickland
Convidado(s):
– Wendi Whitmore, VP of IBM Security X-Force Threat Intelligence
– Allison Ritter, Program Leader, IBM Security Command Center
Apresentadores: Robert e Joe
Convidado(s):
– Noam Slonim, pesquisador principal do projeto Debater
– Madhu Kochar, IBM VP for Data and AI
Apresentadores: Robert e Joe
Convidado(s):
– Ritika Gunnar, Vice President of IBM’s Data and AI Expert Labs and Learning
– Jay Bellissimo, IBM’s General Manager para o mercado público e federal dos EUA.
Apresentadores: Robert e Joe
Convidado(s):
– Luq Niazi, IBM Global Managing Director for Consumer Industries
– Karl Haller, Partner at the Consumer Center of Competence (CoC) da IBM
Apresentador: Jonathan Strickland
Convidado(s):
– Kristin Wisnewski
– Grace Suh
Apresentador: Jonathan Strickland
Convidado(s):
– Dave Turek da IBM
Apresentador: Jonathan Strickland
Convidado(s):
– Cameron Clayton, General Manager of IBM Cloud Ecosystem e da The Weather Company
Apresentador: Jonathan Strickland
Convidado(s):
– Bryan Knouse, do Project OWL, vencedor do Call for Code da IBM
– Alisa Maclin da IBM
Assista à AI Academy, uma nova experiência educacional emblemática de IA para empresas. Obtenha insights dos principais líderes da IBM sobre como priorizar efetivamente os investimentos em IA que podem gerar crescimento, por meio de um curso criado para líderes de negócios como você.
Há muito exagero sobre o que a IA é capaz fazer, mas como realmente utilizamos IA para criar experiências? Nesta série, nosso apresentador Albert Lawrence e líderes empresariais e tecnólogos da IBM deixam de lado a teoria e mostram como colocar a IA em prática.
Ouça discussões perspicazes sobre as últimas tendências em IA, inovações e seu impacto nos negócios. Apresentado por Tim Hwang, o podcast oferece uma mistura equilibrada de especialização e análise de tudo, desde pesquisas revolucionárias até aplicações práticas.
