Smart Talks with IBM

Um podcast, apresentado por Malcolm Gladwell, com visionários que aplicam tecnologia de forma criativa nos negócios para impulsionar mudanças.

Ouça o episódio mais recente

Ouça a temporada 6 agora

Miniatura 4x3 do Smart Talks S6E6 com a NASA
NASA e IA: decodificando nosso universo

A NASA e a IBM desenvolveram modelos de base de IA avançados que analisam dados de satélite para revelar padrões na Terra e além. Essas ferramentas já estão gerando impacto no mundo real, desde ajudar o Quênia a planejar o plantio de 15 bilhões de árvores até permitir que o Reino Unido monitore proliferações nocivas de algas. Essa colaboração fornece insights estratégicos para ação climática, monitoramento ambiental e resposta a emergências.
Capa do podcast Mixture of Experts
Liberando nosso futuro quântico

Malcolm Gladwell vai à San Francisco Tech Week para conversar com o novo diretor de pesquisa da IBM, Jay Gambetta, diante de uma audiência ao vivo. Eles discutem os planos da IBM para escalar o poder da computação quântica, os experimentos inovadores já em andamento e o impacto que esses novos computadores podem ter na química, na medicina e até nas finanças.
Capa do podcast Mixture of Experts
Criando negócios mais inteligentes com IA e Quantum

Malcolm Gladwell conversa com o presidente e CEO da IBM, Arvind Krishna, em um episódio especial ao vivo para discutir o potencial revolucionário da computação quântica, o impacto transformador da IA nos negócios e como as previsões visionárias de Krishna feitas nos anos 90 continuam a orientar as inovações da IBM.
Capa do podcast Mixture of Experts
Ferrari Fandom, impulsionado por IA

A Scuderia Ferrari e a IBM estão redefinindo o envolvimento dos fãs com insights orientados por IA e ferramentas digitais de ponta. Saiba como a IBM está ajudando a Scuderia Ferrari a aprofundar conexões com seus quase 400 milhões de fãs em todo o mundo, impulsionando inovação e comunidade na era digital.
Capa do podcast Mixture of Experts
L’Oréal e IBM: beleza impulsionada por IA

O programa vai ao Centro de Pesquisa e Inovação da L’Oréal em Nova Jersey, onde Malcolm Gladwell explora as complexidades da formulação de cosméticos e a parceria de IA da L’Oréal com a IBM. Descubra como a IA está revolucionando a beleza, tornando os produtos ainda mais sustentáveis e inovadores.
Capa do podcast Mixture of Experts
Como assistentes de IA podem transformar a educação

Malcolm Gladwell visita a Universidade de Kennesaw para conhecer Jiwoo, um assistente de IA que ajuda futuros professores a praticar o ensino responsivo ao simular interações em sala de aula com estudantes. Descubra o impacto da IA nos métodos de ensino para preparar professores para a sala de aula.
Sobre a série

Junte-se a Malcolm Gladwell, autor e apresentador de Revisionist History, e aos apresentadores dos seus podcasts favoritos da Pushkin Industries, enquanto conversam com visionários que aplicam tecnologia de forma criativa nos negócios para impulsionar mudanças e transformar seus setores.
 
Nesta temporada, o Smart Talks with IBM está chegando à estrada. Estamos saindo do estúdio para explorar como clientes da IBM estão usando inteligência artificial para transformar a forma como fazem negócios. É um novo olhar para os bastidores da tecnologia, onde grandes ideias encontram soluções de ponta.
Malcolm Gladwell sorrindo
Inscreva-se hoje Apple Podcast YouTube Spotify iHeart

Mais episódios de Smart Talks with IBM

Clique para expandir nossas temporadas e explorar os episódios abaixo ↓

28 de janeiro de 2025 | Episódio 8 Como a infraestrutura está impulsionando a era da IA

Apresentador: Malcolm Gladwell

Convidado(s):
– Ric Lewis, IBM Senior Vice President of Infrastructure

 Assista ao episódio 8 22 de outubro de 2024 | Episódio 7 Como a IA pode acelerar a cibersegurança

Apresentador: Malcolm Gladwell

Convidado(s):
 – Jason Kelley, GM, Strategic Partners and Ecosystems na IBM
– Kristy Fredericts, vice-presidente sênior e diretora de parcerias da Palo Alto Networks

 Assista ao episódio 7 08 de outubro de 2024 | Episódio 6 Escalando a IA com propósito

Apresentador: Jacob Goldstein

Convidado(s):
– Rebecca Finlay, CEO da Partnership on AI

 

 

 Assista ao episódio 6 24 de setembro de 2024 | Episódio 5 O poder do Granite nos negócios

Apresentador: Jacob Goldstein

Convidado(s):
– Maryam Ashoori, Director of Product Management e Head of Product para o IBM’s watsonx.ai

 

 Assista ao episódio 5 10 de setembro de 2024 | Episódio 4 Educação na era da IA

Apresentadora: Dra. Laurie Santos

Convidado(s):
– Justina Nixon-Saintil, Vice President e Chief Impact Officer, IBM Corporate Social Responsibility
– April Dawson, diretora associada de tecnologia e inovação e professora de direito

 Assista ao episódio 4 27 de agosto de 2024 | Episódio 3 Como o código aberto pode democratizar a IA

Apresentador: Malcolm Gladwell

Convidado(s):
– Mo Duffy, gerente de engenharia de software na Red Hat

  Assista ao episódio 3 13 de agosto de 2024 | Episódio 2 Uma vantagem de IA para o US Open

Apresentador: Jacob Goldstein

Convidado(s):
– Brian Ryerson, diretor sênior de estratégia digital da United States Tennis Association

 Assista ao episódio 2 25 de junho de 2024 | Episódio 1 IA e o paradoxo da produtividade

Apresentador: Malcolm Gladwell

Convidado(s):
– Rob Thomas, Senior Vice President of Software and Chief Commercial Officer na IBM

 

 

 Assista ao episódio 1
10 de abril de 2024 | Episódio 8 O poder da colaboração: como a IBM trabalha em conjunto com a Microsoft

Apresentador: Tim Harford

Convidado(s):
– Srinivasan Venkatarajan, diretor de Global Partner Business da Microsoft

 Assista ao episódio 8 19 de março de 2024 | Episódio 7 IA na área da saúde: como a IA generativa está expandindo o tratamento de fertilidade

Apresentadora: Dra. Laurie Santos

Convidado(s):
– Alice Crisci, cofundadora e CEO da provedora de serviços de fertilidade Ovum Health

 

 Assista ao episódio 7 28 de novembro de 2023 | Episódio 6 Salesforce e IBM: revolucionando experiências com IA generativa

Apresentador: Jacob Goldstein

Convidado(s):
Susan Emerson, vice-presidente sênior de produto: IA, dados e análise de dados e da Salesforce
– Matthew Candy, Global Managing Partner of Generative AI na IBM Consulting

 Assista ao episódio 6 14 de novembro de 2023 | Episódio 5 IA generativa: sua ascensão e potencial para a sociedade

Apresentador: Malcolm Gladwell

Convidado(s):
– Dr. Darío Gil, Senior Vice President e Director of Research na IBM

 Assista ao episódio 5 17 de outubro de 2023 | Episódio 4 IA responsável: por que as empresas precisam de uma governança de IA confiável

Apresentadores: Malcolm Gladwell e Laurie Santos

Convidado(s):
– Christina Montgomery, Chief Privacy and Trust Officer na IBM

 Assista ao episódio 4 3 de outubro de 2023 | Episódio 3 Hugging Face e watsonx: por que o código aberto é o futuro da IA nos negócios

Apresentadores: Malcolm Gladwell e Tim Harford

Convidado(s):
– Jeff Boudier, diretor de produto e crescimento da Hugging Face

 Assista ao episódio 3 19 de setembro de 2023 | Episódio 2 Transformações em IA: por que modelos de base são o futuro

Apresentadores: Malcolm Gladwell e Jacob Goldstein

Convidado(s):
– Dr. David Cox, VP of AI Models na IBM Research

 Assista ao episódio 2 5 de setembro de 2023 | Episódio 1 IA para negócios: multiplicando o impacto da IA

Apresentadores: Malcolm Gladwell e Jacob Goldstein

Convidado(s):
– Kareem Yusuf, Senior Vice President of Product Management and Growth for IBM Software

 Assista ao episódio 1
19 de junho de 2023 | Episódio 10 IBM e HBCUs: impulsionando uma nova geração de especialistas em cibersegurança

Apresentadores: Malcolm Gladwell e Dr. Laurie Santos

Convidado(s):
– Derrick Warren, decano do College of Business da Grambling State University (ex-decano associado do Southern University College of Business)

 Assista ao episódio 10 14 de fevereiro de 2023 | Episódio 9 355 dias no espaço: encontrando significado com o astronauta Mark Vande Hei

Apresentador: Malcolm Gladwell


Convidado(s):
– Mark Vande Hei, astronauta, NASA

 Assista ao episódio 9 29 de novembro de 2022 | Episódio 8 Cliques, não código: transformando experiências digitais com Salesforce

Apresentadores: Malcolm Gladwell e Jacob Goldstein

Convidado(s):
– Phil Weinmeister, Head of Product, Salesforce Americas, na IBM

 Assista ao episódio 8 15 de novembro de 2022 | Episódio 7 Desbloqueando a estratégia de dados: alfabetização em dados para melhores negócios

Apresentadores: Malcolm Gladwell e Ronald Young Jr.

Convidado(s):
– Nicholas Renotte, Data Science e AI Technical Specialist na IBM

 Assista ao episódio 7 25 de outubro de 2022 | Episódio 6 Combatendo o viés de contratação: recrutando uma força de trabalho diversa com automação inteligente

Apresentadores: Malcolm Gladwell e Jacob Goldstein

Convidado(s):
– Angela Hood, fundadora e CEO da ThisWay Global

 Assista ao episódio 6 27 de setembro de 2022 | Episódio 5 O futuro da cadeia de suprimentos: construindo negócios sustentáveis e transparentes

Apresentadores: Malcolm Gladwell e Tim Harford


Convidado(s):
– Sheri Hinish, IBM’s Global Sustainability Services Leader and Offering Leader for Sustainable Supply Chain

 Assista ao episódio 5 30 de agosto de 2022 | Episódio 4 O navio autônomo Mayflower: IA e automação no mar

Apresentadores: Malcolm Gladwell e Lauren Ober


Convidado(s):
– Brett Phaneuf e Don Scott, os engenheiros por trás do projeto Mayflower Autonomous Ship

 Assista ao episódio 4 23 de julho de 2022 | Episódio 3 O hacker do bem: hackeando empresas antes dos criminosos

Apresentadores: Malcolm Gladwell e Tim Harford


Convidado(s):
– Stephanie “Snow” Carruthers, Chief People Hacker for X-Force, IBM

 Assista ao episódio 3 28 de junho de 2022 | Episódio 2 Construindo uma IA confiável: uma abordagem abrangente

Apresentadores: Malcolm Gladwell e Dr. Laurie Santos

Convidado(s):
– Phaedra Boinodiris, Trust in AI Practice Leader na IBM Consulting

 Assista ao episódio 2 31 de maio de 2022 | Episódio 1 Home Lending Pal: transformando o setor hipotecário com nuvem e IA

Apresentadores: Malcolm Gladwell e Jacob Goldstein

Convidado(s):
– Bryan Young e Steven Better, os cofundadores da Home Lending Pal

 Assista ao episódio 1
9 de dezembro de 2021 | Episódio 12 Gerenciando a volatilidade da cadeia de suprimentos no auge da temporada de compras

Apresentador: Malcolm Gladwell

Convidado(s):
– Jonathan Wright, Global Managing Partner for Supply Chain Consulting na IBM

 Assista ao episódio 12 2 de dezembro de 2021 | Episódio 11 Como é o futuro da sustentabilidade para a sua empresa e seus clientes

Apresentador: Malcolm Gladwell

Convidado(s):
– Marc Rolfe, vice-presidente sênior e chefe de sucesso do ecossistema de parceiros estratégicos da SAP, e Jason Kelley, General Manager, IBM Strategic Partners

 Assista ao episódio 11 19 de novembro de 2021 | Episódio 10 Como uma abordagem centrada no ser humano está construindo uma IA confiável

Apresentador: Malcolm Gladwell

Convidado(s):
– Christina Montgomery, IBM's Chief Privacy Officer and AI Ethics Board Co-Chair, e Dr. Seth Dobrin, Global Chief AI Officer

 Assista ao episódio 10 29 de outubro de 2021 | Episódio 9 A computação quântica é a computação do amanhã, hoje

Apresentador: Malcolm Gladwell

Convidado(s):
– Dr. Darío Gil, Senior Vice President and Director da IBM Research

 Assista ao episódio 9 30 de setembro de 2021 | Episódio 8 Acelerando a inovação com nuvem híbrida em edge

Apresentador: Malcolm Gladwell

Convidado(s):
– David Shacochis, Vice President for Enterprise Technology and Field CTO da Lumen, e Howard Boville, Head of IBM Cloud Platform

 Assista ao episódio 8 26 de agosto de 2021 | Episódio 7 Por que as empresas precisam de blockchain

Apresentador: Malcolm Gladwell

Convidado(s):
– Jason Kelley, um líder sênior da IBM

 Assista ao episódio 7 29 de julho de 2021 | Episódio 6 Uma conversa aberta sobre inovação aberta

Apresentador: Malcolm Gladwell

Convidado(s):
– Jim Whitehurst, assessor sênior da IBM

 Assista ao episódio 6 3 de junho de 2021 | Episódio 5 Sofá vs. cubículo: o futuro do trabalho é híbrido?

Apresentador: Malcolm Gladwell

Convidado(s):
– Adam Grant, psicólogo organizacional e professor da Wharton School

 

 

 Assista ao episódio 5 27 de maio de 2021 | Episódio 4 A IA pode ser empática? Reinventando experiências do cliente

Apresentador: Malcolm Gladwell

Convidado(s):
– Anil Bhatt, vice-presidente sênior e CTO da Anthem, e Glenn Finch, Managing Partner of Global Business Services na IBM

 Assista ao episódio 4 29 de abril de 2021 | Episódio 3 Redefinindo o futuro com mulheres em IA

Apresentador: Malcolm Gladwell

Convidado(s):
– Carla Piñeyro Sublett, SVP & CMO, e Chimka Munkhbayar, cofundador da Agrolly

 Assista ao episódio 3 30 de março de 2021 | Episódio 2 Como 5G, computação de edge e IA estão transformando setores

Apresentador: Malcolm Gladwell

Convidado(s):
– Srini Kalapala, VP, Global Technology, Strategy and Network Cloud da Verizon
– Steve Canepa, Global GM & Managing Director of IBM’s Communications Sector

 Assista ao episódio 2 25 de março de 2021 | Episódio 1 Usando IA para repensar a forma como o trabalho é realizado

Apresentador: Malcolm Gladwell

Convidado(s):
– Rob Thomas, SVP Cloud and Data Platform na IBM

 Assista ao episódio 1
17 de novembro de 2020 | Episódio 15 Smart Talks with IBM: por que os negócios precisam de blockchain

Apresentador: Jonathan Strickland

Convidado(s):
– Jason Kelley, líder sênior na IBM

 Assista ao episódio 15 2 de novembro de 2020 | Episódio 14 Smart Talks with IBM: programando juntos pela igualdade racial

Apresentador: Jonathan Strickland

Convidado(s):
– IBM Distinguished Engineers Dale Davis Jones e Lysa Banks, juntamente com a Creative Architect Britni Lonesome

 Assista ao episódio 14 20 de outubro de 2020 | Episódio 13 Smart Talks with IBM: como o P-TECH prepara estudantes para o futuro do trabalho

Apresentador: Jonathan Strickland

Convidado(s):
– Joel Mangan, Executive Director of P-TECH da IBM, e os recentes formandos do P-TECH Suyhalia Karim-Doran e Eric Cholula-Martinez

 Assista ao episódio 13 6 de outubro de 2020 | Episódio 12 Smart Talks with IBM: a privacidade on-line é mais importante do que nunca

Apresentadores: Robert e Joe

Convidado(s):
– Sheri Bachstein, responsável global pela Watson Advertising e pela The Weather Company, uma empresa da IBM.

Assista ao episódio 12 22 de setembro de 2020 | Episódio 11 Smart Talks with IBM: a escravidão humana ainda existe. A IA pode ajudar a combater esse flagelo?

Apresentador: Jonathan Strickland

Convidado(s):
– John McGrath, arquiteto sênior de soluções na IBM
– Neil Giles, CEO do Traffik Analysis Hub

 Assista ao episódio 11 28 de julho de 2020 | Episódio 10 Enfrentando desigualdades em saúde durante a COVID-19

Apresentador: Jonathan Strickland

Convidado(s):
– Dr. Kyu Rhee, Chief Health Officer at IBM
– Dra. Irene Dankwa-Mullan, Deputy Chief Health Officer of IBM Watson Health

 

 Assista ao episódio 10 14 de julho de 2020 | Episódio 9 Um cenário de cibersegurança em transformação

Apresentador: Jonathan Strickland

Convidado(s):
– Wendi Whitmore, VP of IBM Security X-Force Threat Intelligence
– Allison Ritter, Program Leader, IBM Security Command Center

 Assista ao episódio 9 16 de junho de 2020 | Episódio 7 Debatendo a IA

Apresentadores: Robert e Joe

Convidado(s):
– Noam Slonim, pesquisador principal do projeto Debater
– Madhu Kochar, IBM VP for Data and AI

 Assista ao episódio 7 2 de junho de 2020 | Episódio 6 O impacto da IA em uma pandemia

Apresentadores: Robert e Joe

Convidado(s):
– Ritika Gunnar, Vice President of IBM’s Data and AI Expert Labs and Learning
– Jay Bellissimo, IBM’s General Manager para o mercado público e federal dos EUA.

 Assista ao episódio 6 19 de maio de 2020 | Episódio 5 Repensando as cadeias de suprimentos

Apresentadores: Robert e Joe

Convidado(s):
– Luq Niazi, IBM Global Managing Director for Consumer Industries
– Karl Haller, Partner at the Consumer Center of Competence (CoC) da IBM

 Assista ao episódio 5 5 de maio de 2020 | Episódio 4 Trabalhando juntos, mesmo à distância

Apresentador: Jonathan Strickland

Convidado(s):
– Kristin Wisnewski
– Grace Suh

 Assista ao episódio 4 21 de abril de 2020 | Episódio 3 Acelerando uma resposta à COVID-19

Apresentador: Jonathan Strickland

Convidado(s):
– Dave Turek da IBM

 Assista ao episódio 3 7 de abril de 2020 | Episódio 2 Acompanhando a COVID-19

Apresentador: Jonathan Strickland

Convidado(s):
– Cameron Clayton, General Manager of IBM Cloud Ecosystem e da The Weather Company

 Assista ao episódio 2 24 de março de 2020 | Episódio 1 Projeto Owl

Apresentador: Jonathan Strickland

Convidado(s):
– Bryan Knouse, do Project OWL, vencedor do Call for Code da IBM
– Alisa Maclin da IBM

 Assista ao episódio 1

Quais tópicos você está procurando?

Construindo a base de IA IA para empresas A fronteira quântica Inovação aberta e responsável

Continue aprendendo

Mulher vestindo roupas pretas e vermelhas com os braços para trás
AI Academy

Assista à AI Academy, uma nova experiência educacional emblemática de IA para empresas. Obtenha insights dos principais líderes da IBM sobre como priorizar efetivamente os investimentos em IA que podem gerar crescimento, por meio de um curso criado para líderes de negócios como você.
Logotipo da IA em ação
IA em ação

Há muito exagero sobre o que a IA é capaz fazer, mas como realmente utilizamos IA para criar experiências? Nesta série, nosso apresentador Albert Lawrence e líderes empresariais e tecnólogos da IBM deixam de lado a teoria e mostram como colocar a IA em prática.
Capa do podcast Mixture of Experts
Mistura de especialistas

Ouça discussões perspicazes sobre as últimas tendências em IA, inovações e seu impacto nos negócios. Apresentado por Tim Hwang, o podcast oferece uma mistura equilibrada de especialização e análise de tudo, desde pesquisas revolucionárias até aplicações práticas.

Empresária digitando no celular no saguão de um escritório
Fique à frente com as últimas notícias de tecnologia

Insights semanais, pesquisas e visões de especialistas sobre IA, segurança, nuvem e muito mais no boletim informativo da Think.
Mantenha-se em contato conosco!

Inscreva-se para ser o primeiro a saber sobre novos episódios de Smart Talks with IBM.

 Inscreva-se na playlist do YouTube Inscreva-se em nosso boletim informativo