Em 2021, a IBM e a Wintershall Dea estavam prontas para começar a preparar o terreno para a implementação do AI@Scale de acordo com o roteiro que haviam criado em conjunto. Configurar o ambiente técnico, conversar com as unidades de negócios, identificar possíveis casos de uso, promover o conceito do CoC e envolver e capacitar os funcionários: tudo isso fez parte desse processo.

No front tecnológico, a equipe passou a prover os serviços necessários fora da plataforma Azure e a personalizar os modelos do IBM AI@Scale de acordo com as necessidades e o ambiente da Wintershall Dea. Da perspectiva operacional, a equipe realizou sessões de capacitação técnica para capacitar o CoC e os cientistas de dados cidadãos nas unidades de negócios a criar seus próprios projetos de IA no futuro.

Para conscientizar os funcionários sobre o valor da ciência de dados e do CoC, tanto do ponto de vista tecnológico quanto comercial, a equipe se reuniu com as unidades de negócios individualmente, realizou sessões educacionais e desenvolveu uma campanha interna promovendo os benefícios potenciais da IA e explicando como o CoC ajudaria.

Em 2022, a equipe iniciou a próxima fase de sua jornada rumo à IA: desenvolver casos de uso em soluções completas. O processo de seleção e desenvolvimento de casos de uso seguiu os moldes da IBM Garage™ Methodology . A IBM e a Wintershall Dea trabalharam lado a lado. A IBM forneceu orientação durante todo o processo, educando e capacitando os funcionários da Wintershall Dea para que pudessem reproduzir a metodologia em projetos futuros.

O processo de qualificação envolveu uma estreita colaboração com as unidades de negócios para compreensão de seus problemas. “Trabalhamos em estreita colaboração com os especialistas do domínio para garantir que não estávamos automatizando algo só porque podíamos, mas estávamos realmente mantendo o problema de negócios em foco”, conta Max Schemmer, Research-Oriented Artificial Intelligence Consultant da IBM Consulting.

Lorang concorda: “É preciso ter um problema de negócios. E você precisa entender os desafios em sua área e garantir que tenha acesso a dados relevantes e de alta qualidade. Em seguida, deve preparar os dados para poder realmente fazer algo com eles”.