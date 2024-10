O pré-treinamento ocorre no início do processo de treinamento. Os pesos ou parâmetros do modelo são inicializados aleatoriamente, e o modelo começa a treinar em seu conjunto de dados inicial. O pré-treinamento contínuo envolve apresentar um modelo treinado a novos dados não etiquetados, em um processo conhecido como aprendizado por transferência. O modelo pré-treinado "transfere" o que aprendeu até então para novas informações externas.

Por outro lado, o ajuste fino utiliza dados rotulados para aprimorar o desempenho do modelo em um caso de uso específico. O ajuste fino é excelente para aprimorar a habilidade do modelo em tarefas específicas, enquanto o pré-treinamento contínuo pode aprofundar o conhecimento do modelo em um domínio.