Gestão de desempenho empresarial (BPM) refere-se à abordagem sistemática que as organizações usam para monitorar, medir e gerenciar o desempenho em relação aos objetivos estratégicos.
Inclui processos e sistemas que permitem às empresas planejar, orçar, prever e analisar suas operações, com o objetivo de melhorar a tomada de decisão e alcançar os resultados esperados.
Também conhecida como gestão de desempenho corporativo (CPM) ou gestão de desempenho empresarial (EPM), a BPM avalia vários pontos de dados e dimensões para determinar o nível de desempenho organizacional e a integridade geral de uma empresa. Monitorando constantemente os pontos de dados e adequando-os a metas de longo prazo, os líderes empresariais podem otimizar as operações e manter todas as unidades da empresa alinhadas ao sucesso.
Historicamente, o planejamento de negócios e o gerenciamento do desempenho de negócios eram processos reativos em sistemas isolados — por exemplo, uma empresa podia inserir dados manualmente para rastrear e analisar os principais pontos problemáticos. Atualmente, as empresas usam cada vez mais frameworks baseados em dados para rastrear proativamente vários objetivos de negócios e compará-los com os resultados em tempo real. Por exemplo, os CFOs podem usar soluções de BPM no planejamento financeiro, enquanto RH, vendas ou marketing podem aplicar processos de BPM ao planejamento operacional, orçamento e relatórios. O monitoramento do desempenho da empresa em diferentes departamentos facilita a união e garante um consenso multidimensional sobre as metas de negócios.
Boletim informativo do setor
Mantenha-se atualizado sobre as tendências mais importantes e fascinantes do setor em IA, automação, dados e muito mais com o boletim informativo da Think. Consulte a declaração de privacidade da IBM.
Sua inscrição será entregue em inglês. Você pode encontrar um link para cancelar a inscrição em todos os boletins informativos. Você pode gerenciar suas inscrições ou cancelar a inscrição aqui. Consulte nossa declaração de privacidade da IBM para obter mais informações.
O BPM envolve o estabelecimento de objetivos estratégicos claros, cada um alinhado com a missão e os objetivos da empresa de uma organização. No processo de planejamento estratégico, os líderes definem metas específicas e mensuráveis em vários departamentos e cronogramas, alinhando-as com objetivos de negócios mais amplos.
Um BPM eficaz depende da identificação e do acompanhamento de indicadores-chave de desempenho (KPIs) que apresentam insights significativos sobre o sucesso de um negócio. Os KPIs comuns incluem métricas financeiras, como crescimento da receita e ROI, bem como indicadores não financeiros, como satisfação do cliente, engajamento dos funcionários, desempenho dos funcionários ou participação no mercado. Ao selecionar métricas alinhadas com seus objetivos estratégicos, as organizações garantem consistência e foco.
O planejamento financeiro, um componente essencial da gestão do desempenho, envolve a criação de orçamentos e previsões detalhados para orientar a alocação de recursos. Essa estratégia inclui ciclos orçamentários anuais e planejamento de cenários, entre outros modelos de planejamento financeiro.
Muitos sistemas de BPM geram relatórios e dashboards regulares para apresentar aos stakeholders visibilidade sobre as tendências de desempenho atuais. Os sistemas BPM mais sofisticados incluem recursos de monitoramento de dados em tempo real, bem como ferramentas analíticas. O compartilhamento de relatórios de desempenho da empresa entre departamentos reduz os silos e apoia uma base abrangente para uma tomada de decisão mais informada.
O BPM pode desempenhar um papel fundamental nas iniciativas de transformação organizacional, servindo tanto como catalisador para mudanças quanto como um framework para gerenciar os resultados da transformação. Integrar o BPM com os esforços de transformação permite o planejamento sistemático, a execução e a sustentabilidade da mudança organizacional, mantendo a visibilidade do desempenho em toda a empresa.
A criação de sistemas robustos de gestão de desempenho na era digital permite que os líderes empresariais analisem com precisão o desempenho em todos os canais, desde a retenção de funcionários até o fluxo de caixa. Implementar esses sistemas não apenas permite que uma empresa mantenha uma visão precisa e de 360 graus das mudanças, mas também apoia a correção rápida do curso caso o desempenho diminua.
Vários frameworks tradicionais de gestão de desempenho empresarial surgiram nas últimas três décadas, todas representando diretrizes de desenvolvimento de sistemas de desempenho. Ao longo dos anos, também se desenvolveram variações híbridas; algumas empresas podem optar pela combinação dos aspectos de alguns processos. As metodologias comuns de BPM são
Desenvolvido em 1992 por Robert Kaplan e David Norton, o framework do quadro de avaliação organiza o desempenho em quatro perspectivas: financeira, cliente, processos internos de negócios e aprendizado e crescimento. Ela ajuda as organizações a equilibrar resultados de curto prazo e crescimento de longo prazo.
Os OKRs oferecem um framework para definir e monitorar objetivos e seus resultados mensuráveis. Normalmente, cada objetivo é respaldado por duas a cinco métricas quantificáveis, com prazos e específicas para os resultados principais.
TQM é uma abordagem abrangente que integra princípios de melhoria de qualidade em todas as funções e níveis organizacionais. Ela enfatiza o foco no cliente, a melhoria contínua, o envolvimento dos funcionários e a tomada de decisões baseada em fatos. As estruturas de TQM normalmente incluem planejamento de qualidade, controle de qualidade e processos de melhoria de qualidade.
O Six Sigma é uma metodologia baseada em dados dedicada à eliminação de defeitos e reduzir a variação nos processos de negócios. Ela usa análise estatística e uma abordagem estruturada e baseada em dados para melhorar os sistemas existentes. Originalmente usado no mundo da manufatura, tem sido cada vez mais aplicado a processos de negócios mais amplos.
Uma abordagem mais recente, além do orçamento, defende processos de planejamento mais flexíveis e adaptativos que substituem o orçamento anual tradicional por previsões contínuas, metas relativas e tomada de decisões. Por exemplo, um banco sueco pretende proporcionar um retorno sobre o patrimônio líquido superior ao do seu concorrente médio, sem definir metas anuais fixas.
Enquanto as metodologias orientam a abordagem de gestão de desempenho, as plataformas de tecnologia permitem que as organizações executem essas estratégias com eficácia. O cenário tecnológico para gestão de planejamento de negócios engloba um ecossistema diversificado de plataformas especializadas, pacotes integrados e tecnologias emergentes. Juntos, eles permitem que as organizações otimizem seu desempenho em várias dimensões.
As suítes de pacote EPM formam cada vez mais a espinha dorsal do sistema de gerenciamento de desempenho empresarial de uma organização. O software líder oferece recursos abrangentes para planejamento financeiro, orçamento, forecasting e consolidação. As plataformas normalmente oferecem módulos integrados, por exemplo, para planejamento estratégico e operacional e geração de relatórios financeiros. Os sistemas EPM modernos enfatizam interfaces fáceis de usar, além do suporte para fluxos de trabalho de planejamento colaborativo.
Várias ferramentas de análise no mercado permitem que os usuários analisem facilmente dados de negócios. Essas plataformas criam dashboards personalizados e geram insights sem um amplo suporte técnico. Normalmente se destacam na visualização de dados e na análise exploratória, tornando os dados de desempenho acessíveis a uma gama mais ampla de stakeholders organizacionais.
As soluções de BPM de software como serviço (SaaS) transformaram o mercado, oferecendo implementações rápidas e atualizações automáticas. Essas plataformas também permitem uma colaboração aprimorada para equipes distribuídas e capacidades de dimensionamento flexíveis, bem como o monitoramento de desempenho em tempo real. A mudança para soluções baseadas na nuvem ou híbridas democratizou o acesso a ferramentas de planejamento sofisticadas. Essa mudança permite que as empresas menores implementem soluções de nível empresarial que antes poderiam ser acessadas somente por organizações com recursos substanciais de TI.
Os sistemas modernos de planejamento de recursos corporativos (ERP) contam com recursos incorporados de planejamento e gerenciamento de desempenho. Essas abordagens integradas proporcionam fluxo de dados constantes entre processos operacionais e relatórios de desempenho, garantindo consistência na execução operacional.
As plataformas de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) contribuem com dados críticos de desempenho de vendas do cliente que alimentam processos de planejamento de negócios mais amplos. O Advanced CRM com recursos de análise de dados permite que as organizações adéquem o planejamento de vendas aos objetivos comerciais gerais.
Os recursos de inteligência artificial (IA) e de aprendizado de máquina (ML) estão cada vez mais integrados às plataformas de BPM. Normalmente oferecem insights e predictive forecasting. As tecnologias de linguagem natural (PLN) habilitam interfaces de análise de dados conversacionais que permitem aos usuários fazer perguntas sobre dados de desempenho com linguagem cotidiana.
Da mesma forma, as ferramentas de automação robótica de processos (RPA) automatizam tarefas rotineiras de desempenho, como coleta de dados e gerações de relatórios. Essas ferramentas liberam recursos humanos para atividades de maior valor.
As organizações que implementam um BPM eficaz normalmente observam uma alocação de recursos mais eficaz, além de uma tomada de decisão mais baseada em dados. Uma abordagem sistemática permite que as empresas otimizem o capital e identifiquem áreas em que as melhorias de eficiência podem afetar a lucratividade.
O BPM proporciona visibilidade abrangente das operações de negócios, permitindo uma identificação e resolução mais rápidas de problemas de desempenho. Dashboards em tempo real permitem que as equipes de gerenciamento identifiquem os problemas precocemente e tomem ações corretivas antes que problemas menores se agravem.
Os sistemas de gerenciamento de desempenho melhoram o alinhamento estratégico, garantindo que as atividades organizacionais estejam intimamente ligadas aos objetivos estabelecidos. Métricas de desempenho claras e processos de avaliações regulares ajudam a manter as equipes focadas nas prioridades que geram valor comercial geral.
O BPM apoia o gerenciamento proativo de riscos, apresentando indicadores de alerta antecipado de possíveis problemas e permitindo o planejamento de cenários para diversas condições de mercado.
O acesso a informações de desempenho oportunas e precisas melhora consideravelmente a qualidade da tomada de decisões em todos os níveis organizacionais. Os gerentes podem tomar decisões mais informadas sobre alocação de recursos e outras iniciativas quando têm dados de desempenho abrangentes e benchmarks precisos à disposição
O BPM cria estruturas claras de responsabilidade em que funcionários e equipes individuais têm expectativas específicas de desempenho e recebem feedback regular sobre o progresso.
A disciplina de avaliações regulares do desempenho promovida pelo BPM cria uma cultura em que as organizações identificam sistematicamente as oportunidades de otimização e inovação.
As organizações com recursos maduros de BPM geralmente desenvolvem vantagens competitivas sustentáveis por meio de sua capacidade de responder rapidamente às mudanças do mercado, otimizar as operações continuamente e tomar decisões estratégicas com base em insights de desempenho.
Supere barreiras e avance com coragem e convicção na era da IA generativa.
Ouça os especialistas da IBM explicando como aproveitar a IA generativa para colocar a sua organização em vantagem competitiva.
Descubra como os executivos do setor bancário estão avaliando e gerenciando os riscos que surgem com a rápida escalabilidade da IA generativa.
Desbloqueie o desempenho financeiro com os serviços completos de consultoria financeira da IBM.
O IBM® Apptio é uma família de produtos de SaaS para análises e gerenciamento de custos de infraestrutura de TI no local, serviços de nuvem pública e desenvolvimento de software.
Melhore o planejamento financeiro, o orçamento e a previsão e tome decisões baseadas em dados em toda a sua organização com o IBM Planning Analytics.