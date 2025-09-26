Inclui processos e sistemas que permitem às empresas planejar, orçar, prever e analisar suas operações, com o objetivo de melhorar a tomada de decisão e alcançar os resultados esperados.

Também conhecida como gestão de desempenho corporativo (CPM) ou gestão de desempenho empresarial (EPM), a BPM avalia vários pontos de dados e dimensões para determinar o nível de desempenho organizacional e a integridade geral de uma empresa. Monitorando constantemente os pontos de dados e adequando-os a metas de longo prazo, os líderes empresariais podem otimizar as operações e manter todas as unidades da empresa alinhadas ao sucesso.

Historicamente, o planejamento de negócios e o gerenciamento do desempenho de negócios eram processos reativos em sistemas isolados — por exemplo, uma empresa podia inserir dados manualmente para rastrear e analisar os principais pontos problemáticos. Atualmente, as empresas usam cada vez mais frameworks baseados em dados para rastrear proativamente vários objetivos de negócios e compará-los com os resultados em tempo real. Por exemplo, os CFOs podem usar soluções de BPM no planejamento financeiro, enquanto RH, vendas ou marketing podem aplicar processos de BPM ao planejamento operacional, orçamento e relatórios. O monitoramento do desempenho da empresa em diferentes departamentos facilita a união e garante um consenso multidimensional sobre as metas de negócios.