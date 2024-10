As estratégias de negócios variam de acordo com o ambiente competitivo e as operações de organizações específicas. No entanto, especialistas e instituições de negócios identificaram vários tipos específicos de estratégias. Essas estratégias de negócios podem ser categorizadas em três tipos distintos:

1. Estratégia no nível corporativo

Essa estratégia se refere às decisões tomadas pela alta gestão de uma organização. Geralmente envolve pensamento global e diz respeito a questões como fusões, aquisições, gestão de portfólio e diversificação.

2. Estratégia no nível funcional

As estratégias no nível funcional são implementadas em uma escala menor e focam em departamentos ou áreas específicas de uma empresa, como recursos humanos (RH) ou finanças. Elas são implementadas para melhorar aspectos das operações de uma organização e apoiar as estratégias no nível corporativo ou no nível de negócios.

3. Estratégia no nível de negócios

Esse tipo de estratégia é o que a maioria das pessoas entende como estratégia de negócios. Ela se relaciona a como uma organização pretende ganhar vantagem competitiva em seu mercado escolhido, seja por meio de diferenciação, preços competitivos ou expansão para novos mercados.

Normalmente, estratégias de negócios abrangentes são combinadas com outros tipos de estratégias. Por exemplo, uma estratégia operacional facilita o alinhamento dos processos de produção e entrega com o plano de negócios geral. Uma estratégia de inovação, que se alinha com a estratégia de negócios geral, orienta como uma organização incorpora novas ideias ou produtos ao seu plano geral.

Idealmente, uma estratégia de negócios bem definida deve impactar todos os departamentos e aspectos de uma organização, fornecendo prioridades e objetivos claros a equipes como marketing, pesquisa e desenvolvimento e RH. Com uma estratégia claramente definida identificada desde o início, as organizações podem desenvolver de forma eficiente processos de negócios secundários, como previsões ou gerenciamento de processos.