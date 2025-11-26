Ao longo dos anos, o EPM deixou de ser uma função de relatórios de back-office. Atualmente, serve como um mecanismo de inteligência estratégica para o setor financeiro. Sua evolução reflete a forma como o setor financeiro passou da manutenção de registros históricos para a tomada de decisão voltada para o futuro.

Às vezes, o EPM também é sinônimo de Corporate Performance Management (CPM), Business Performance Management (BPM) e planejamento e análise financeira (FP&A).

No início, o EPM era um sistema manual. As equipes financeiras elaboravam orçamentos e previsões em planilhas e compartilhavam arquivos entre os departamentos. No entanto, esse fluxo de trabalho tornou-se ineficiente, os erros se multiplicaram, o controle de versão desapareceu e o insight ficou limitado ao que cabia na célula. Foi então que as equipes financeiras perceberam que estavam gastando mais tempo conciliando dados do que analisando o significado dos números.

O próximo passo significativo para o EPM foram os sistemas EPM locais. Isso deu às equipes financeiras uma plataforma para centralizar dados e padronizar relatórios financeiros em todas as unidades de negócios. Finalmente, os líderes financeiros obtiveram uma visão consistente do desempenho e automatizaram a consolidação financeira. No entanto, os sistemas locais enfrentavam desafios significativos: eram rígidos, caros para implementar, lentos para atualizar e exigiam que os departamentos de TI gerenciassem todas as mudanças.

Em seguida, chegou a era da computação em nuvem. As ferramentas de EPM baseadas na nuvem, também conhecidas como software como serviço (SaaS), tornaram o gerenciamento de desempenho mais ágil e acessível em toda a organização. As equipes financeiras puderam colaborar em tempo real, executar vários cenários e atualizar as previsões de forma instantânea. Além disso, a integração de dados foi aprimorada, transformando o setor financeiro em um parceiro de negócios proativo.

Aproveitando o impulso da computação em nuvem, vieram a automação e a IA. Os sistemas modernos de EPM agora lidam automaticamente com a consolidação de dados, a reconciliação e a geração de relatórios.

Os sistemas EPM impulsionados por IA apresentam a funcionalidade de análise preditiva de dados que podem identificar tendências e prever resultados usando dados em tempo real. Os sistemas avançados de EPM também podem lidar com muitas metodologias de desempenho. O processamento de linguagem natural (PLN) também permite que os profissionais de finanças consultem dados de forma conversacional, em vez de terem que pesquisar em relatórios.

A evolução do EPM para o setor financeiro passou de planilhas estáticas para insights dinâmicos orientados por IA que geram decisões embasadas e resultados financeiros.