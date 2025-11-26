O gerenciamento de desempenho empresarial (EPM, na sigla em inglês) refere-se às práticas, processos e ferramentas de negócios que as organizações utilizam para planejar, prever, orçar e melhorar o desempenho geral dos negócios.
O EPM é adequado para ajudar a simplificar as funções comerciais das equipes financeiras, incluindo orçamento, previsão e análise de dados. O software EPM permite que as equipes financeiras otimizem suas práticas de negócios e fundamentem tomadas de decisão futuras por meio de tecnologias avançadas, como inteligência artificial (IA), aprendizado de máquina (ML) e outras ferramentas de automação.
As organizações estão utilizando soluções EPM como um assistente integrado para avaliar novas oportunidades, automatizar tarefas rotineiras e tomar decisões de planejamento estratégico em setores como finanças, RH, cadeia de suprimentos e vendas.
Especificamente, os diretores financeiros (CFOs) veem a mudança transformadora necessária para acompanhar a evolução da tecnologia, com algumas das organizações financeiras mais bem-sucedidas aproveitando os sistemas de IA. Um relatório recente do IBM Institute for Business Value (IBV) constatou que “quase quatro em cada cinco diretores financeiros planejam manter ou acelerar o ritmo de transformação financeira de suas organizações”. O relatório também revelou que 69% afirmam que a IA é essencial para a estratégia de transformação financeira.
Os sistemas EPM fazem parte da transformação digital que muitas organizações estão implementando para atender às demandas das funções financeiras do futuro. Os processos de EPM ajudam as organizações a tomar decisões de planejamento financeiro e fornecem insights mais aprofundados para responder a disrupções e incertezas.
O Enterprise Resource Planning (ERP) e o Enterprise Performance Management (EPM) gerenciam os dados empresariais para uma organização. Eles desempenham funções conectadas, mas servem a propósitos diferentes. Entender a diferença entre os dois é fundamental para CFOs e equipes de planejamento e análise financeira (FP&A) que desejam migrar da eficiência transacional para a agilidade estratégica.
ERP tem tudo a ver com execução. É a espinha dorsal das operações financeiras diárias de uma organização, desde o rastreamento de transações até contas a pagar e fechamento financeiro. O sistema ERP é mais bem compreendido como o motor que mantém os negócios em movimento. Ela fornece insights baseados em dados sobre todas as transações da empresa e é a fonte única da verdade sobre o que está acontecendo no nível operacional.
O EPM é a camada estratégica. O software EPM pega os dados do ERP e os transforma em insights prospectivos. A função do EPM é viabilizar o orçamento, a previsão, a modelagem de cenários e a análise de desempenho. Essencialmente, o EPM ajuda as equipes financeiras a planejar cenários hipotéticos e a se preparar para eles.
Simplificando, o ERP equilibra as contas, enquanto o EPM decide onde será o próximo investimento. Juntos, eles transformam o setor financeiro de uma função meramente de prestação de contas em um parceiro estratégico.
Hoje, muitas organizações financeiras estão incorporando IA e análise preditiva de dados sobre as soluções de ERP‑EPM. O objetivo é encurtar a distância entre os dados e a tomada de decisão. As organizações estão fazendo isso usando a precisão operacional do ERP e a inteligência estratégica do EPM para prever, planejar e se ajustar em tempo real.
Ao longo dos anos, o EPM deixou de ser uma função de relatórios de back-office. Atualmente, serve como um mecanismo de inteligência estratégica para o setor financeiro. Sua evolução reflete a forma como o setor financeiro passou da manutenção de registros históricos para a tomada de decisão voltada para o futuro.
Às vezes, o EPM também é sinônimo de Corporate Performance Management (CPM), Business Performance Management (BPM) e planejamento e análise financeira (FP&A).
No início, o EPM era um sistema manual. As equipes financeiras elaboravam orçamentos e previsões em planilhas e compartilhavam arquivos entre os departamentos. No entanto, esse fluxo de trabalho tornou-se ineficiente, os erros se multiplicaram, o controle de versão desapareceu e o insight ficou limitado ao que cabia na célula. Foi então que as equipes financeiras perceberam que estavam gastando mais tempo conciliando dados do que analisando o significado dos números.
O próximo passo significativo para o EPM foram os sistemas EPM locais. Isso deu às equipes financeiras uma plataforma para centralizar dados e padronizar relatórios financeiros em todas as unidades de negócios. Finalmente, os líderes financeiros obtiveram uma visão consistente do desempenho e automatizaram a consolidação financeira. No entanto, os sistemas locais enfrentavam desafios significativos: eram rígidos, caros para implementar, lentos para atualizar e exigiam que os departamentos de TI gerenciassem todas as mudanças.
Em seguida, chegou a era da computação em nuvem. As ferramentas de EPM baseadas na nuvem, também conhecidas como software como serviço (SaaS), tornaram o gerenciamento de desempenho mais ágil e acessível em toda a organização. As equipes financeiras puderam colaborar em tempo real, executar vários cenários e atualizar as previsões de forma instantânea. Além disso, a integração de dados foi aprimorada, transformando o setor financeiro em um parceiro de negócios proativo.
Aproveitando o impulso da computação em nuvem, vieram a automação e a IA. Os sistemas modernos de EPM agora lidam automaticamente com a consolidação de dados, a reconciliação e a geração de relatórios.
Os sistemas EPM impulsionados por IA apresentam a funcionalidade de análise preditiva de dados que podem identificar tendências e prever resultados usando dados em tempo real. Os sistemas avançados de EPM também podem lidar com muitas metodologias de desempenho. O processamento de linguagem natural (PLN) também permite que os profissionais de finanças consultem dados de forma conversacional, em vez de terem que pesquisar em relatórios.
A evolução do EPM para o setor financeiro passou de planilhas estáticas para insights dinâmicos orientados por IA que geram decisões embasadas e resultados financeiros.
Os sistemas modernos de EPM incluem vários recursos essenciais que permitem às equipes financeiras planejar estrategicamente, responder de forma rápida às mudanças e tomar decisões baseadas em dados.
Um componente essencial dos sistemas EPM é o dashboard unificado. O dashboard oferece aos líderes financeiros uma visão unificada de desempenho em toda a empresa, consolidando dados de vários sistemas em uma única interface. Em vez de ter que acompanhar as demonstrações e relatórios financeiros manualmente, os CFOs podem acompanhar os principais indicadores de desempenho (KPIs), o fluxo de caixa e a lucratividade em um só lugar.
Ter um dashboard pode ajudar a transformar dados financeiros em insights praticáveis. O dashboard oferece às equipes financeiras uma visualização detalhada que pode ser usada para agilizar as decisões.
Os sistemas EPM modernos devem ser um fornecedor único para planejamento, orçamento e previsão. As soluções de EPM automatizam e conectam essas três etapas em um processo contínuo. A solução permite que as equipes financeiras eliminem silos, colaborem entre departamentos, atualizem premissas e alinhem os planos financeiros às metas de negócios.
Ao utilizar ferramentas orientadas por IA, as equipes financeiras podem acelerar os ciclos de previsão e melhorar a precisão, analisando dados históricos e de mercado. O resultado é um processo de planejamento de negócios ágil, baseado em dados e pronto para se adaptar às condições do mercado em constante mudança.
A análise preditiva de dados está transformando o EPM de uma ferramenta voltada para o passado para um mecanismo financeiro voltado para o futuro. Ao analisar dados operacionais, dados históricos, indicadores de mercado e direcionadores operacionais, os sistemas EPM podem fazer previsões com uma precisão notável.
Além disso, os líderes financeiros podem antecipar resultados como escassez de fluxo de caixa ou picos de demanda antes que aconteçam. Esse tipo de visão permite tomar decisões baseadas em dados e ajuda as organizações a se manterem à frente das mudanças imprevisíveis do mercado.
A modelagem de cenários é utilizada pelas equipes de finanças para testar cenários hipotéticos com maior segurança. Com sistemas modernos de EPM, os usuários podem modelar vários resultados e ver o impacto financeiro de forma instantânea.
Esse tipo de recurso de planejamento de cenários dá suporte ao planejamento estratégico, à gestão de riscos e às decisões de investimento. Além de oferecer aos CFOs um ambiente seguro para explorar opções sem ter que comprometer os recursos, o que é essencial em mercados incertos.
Um sistema EPM baseado na nuvem fornece às equipes financeiras acesso a dados, dashboards e relatórios 24 horas por dia, sem a necessidade de VPNs ou múltiplas versões.
A infraestrutura de nuvem é uma importante ferramenta de gerenciamento financeiro, pois fornece atualizações automaticamente e mantém os dados sincronizados entre as equipes. Também pode reduzir a carga de trabalho de TI enquanto constrói melhores relacionamentos com os stakeholders em escritórios globais.
O EPM baseado na nuvem mantém as equipes financeiras conectadas aos processos de negócios e prontas para agir a qualquer momento.
As organizações podem obter diversos benefícios importantes. Essas vantagens decorrem da utilização de soluções de EPM.
Os sistemas EPM são vitais em tempos de incerteza. As equipes financeiras devem ser capazes de gerenciar e impulsionar a lucratividade e apresentar aos líderes métricas que sejam perspicazes e façam sentido para a organização.
Com o EPM, as equipes podem obter insights sobre custos e lucratividade, o que ajuda a determinar quais iniciativas valem o investimento e quais não.
A conciliação de contas pode ser um motivo para atrasos no fechamento financeiro, e é por isso que ter um sistema de EPM que automatiza esse processo torna as equipes financeiras muito mais eficientes e proativas.
As soluções EPM podem lidar com a segurança e os riscos normalmente associados ao processo de conciliação de contas antes que ocorram atrasos.
Um sistema EPM moderno não é uma simples solução de gerenciamento de desempenho; é uma abordagem holística para gerenciar e manter as funções de negócios financeiros.
Com soluções impulsionadas por IA, os CFOs estão simplificando os processos de gestão e os processos de relatórios para construir uma base mais sólida a longo prazo. Os sistemas EPM promovem um planejamento eficaz e um melhor alinhamento em toda a empresa.
A capacidade de adaptação rápida é vital para a organização financeira, especialmente em um ambiente regulatório em constante mudança. Os sistemas EPM ajudam a unificar o fluxo de caixa e os balanços patrimoniais, o que pode otimizar o fechamento financeiro e permitir que a organização apresente relatórios com confiança.
A implementação bem-sucedida do EPM requer planejamento cuidadoso, gestão de mudanças eficaz e otimização contínua para gerar valor duradouro.
As organizações podem maximizar o valor do seu investimento em EPM seguindo estas melhores práticas de implementação.
Antes de mergulhar na implementação do EPM, os líderes financeiros devem decidir o que a organização realmente precisa. Esta etapa pode significar mapear os desafios atuais, como fechamentos lentos ou dados em silos.
Depois que essas necessidades foram identificadas, os líderes devem definir como o EPM pode ajudar a resolvê-las. Cada organização é diferente e precisa de uma abordagem específica.
Essa etapa é fundamental para entender fluxos de trabalho, cronogramas de decisão e dependências entre departamentos antes de implementar uma solução de EPM. Se o sistema EPM não for capaz de suportar operações reais, a organização estará exposta a grandes desafios.
Quando as necessidades da organização forem identificadas, a próxima etapa será escolher a plataforma EPM adequada às necessidades do ecossistema financeiro. As equipes devem avaliar se a plataforma é escalável e se ela pode se integrar aos sistemas existentes de ERP e Customer Resource Management (CRM).
A solução de EPM deve possibilitar a colaboração, automatizar o trabalho manual e apresentar insights inteligentes. Uma plataforma também deve ser capaz de crescer com a organização e ter facilidade de uso para usuários não técnicos.
O sucesso da implementação de um EPM depende da adesão das pessoas. Uma equipe financeira pode ser resistente a novos processos, especialmente aquelas que não cumprem os padrões estabelecidos. Portanto, é importante investir em gestão de mudanças, como treinamento, comunicação e adesão da liderança, para ajudar a suavizar a transição.
As equipes devem destacar os benefícios dessa solução EPM e como ela melhorará a precisão, economizará tempo e elevará o papel da equipe a longo prazo. Para que haja adesão e retorno sobre o investimento (ROI), esses usuários precisam enxergar valor pessoal na solução.
Os recursos de EPM também dependem de dados limpos e confiáveis. As equipes financeiras devem realizar o trabalho antes da implementação para integrar práticas sólidas de governança. Isso significa definições consistentes, acesso controlado e validação automatizada em toda a organização.
Como o EPM exige a integração de dados de várias fontes, essas fontes precisam ser precisas e sincronizadas. As equipes de finanças devem dar prioridade aos dados logo no início para garantir a confiabilidade de todos os relatórios e previsões produzidos pela solução de EPM.
A implementação é apenas o começo da otimização. As soluções EPM exigem que as equipes acompanhem regularmente as métricas de desempenho, como precisão da previsão e adesão pelos usuários. Separadamente, as equipes devem coletar feedback dos stakeholders de finanças e negócios para avaliar o que está funcionando e o que não está.
A solução de EPM certa vai evoluir com a organização. A avaliação contínua mantém o alinhamento à medida que novas metas surgem e os mercados mudam. A solução de EPM precisará ser ajustada para garantir que o sistema permaneça altamente relevante.
O que o futuro reserva para o EPM no setor financeiro? Tudo indica que ele se tornará mais inteligente e integrado em toda a empresa. A solução EPM começou como uma ferramenta para relatórios financeiros e está evoluindo com rapidez para o sistema nervoso central das equipes de finanças.
A própria transformação da IBM é um vislumbre do que é possível para as organizações. Diante de dados fragmentados e mais de 500 aplicações financeiras desconectadas entre unidades de negócios, a IBM precisava de uma mudança radical. Para alcançar a unificação de dados, a empresa desenvolveu uma plataforma EPM integrada com tecnologia IBM Cognos Analytics e IBM Planning Analytics (recursos TM1). Em 2019, foram adicionados recursos de IA.
Os resultados foram expressivos. A abordagem integrada resultou em uma redução de 95% no número de ferramentas de FP&A e um aumento de 40% na produtividade de FP&A desde 2020. Além disso, a empresa conseguiu fazer previsões orientadas por IA "sem intervenção" com relatórios em tempo real e precisão de modelo quase perfeita, utilizando IBM watsonx e Planning Analytics.
O estudo de caso da IBM é um exemplo de para onde o EPM está indo e como uma organização pode se tornar um ecossistema conectado com tecnologia avançada. A IA está trazendo líderes financeiros para o mundo moderno e ajudando-os a se tornarem consultores estratégicos que estão um passo à frente.
