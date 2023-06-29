O que é planejamento integrado de negócios (IBP)?

O planejamento operacional se concentra em traduzir metas estratégicas em planos praticáveis no nível operacional. Isso envolve a divisão dos objetivos estratégicos em metas e iniciativas específicas que diferentes departamentos e funções precisam executar.

Por exemplo, o departamento de vendas pode desenvolver um plano para entrar em novos mercados ou lançar novos produtos, enquanto o departamento de cadeia de suprimentos se concentra na otimização de estoque e na garantia de logística eficiente. A chave é alinhar os planos operacionais com os objetivos estratégicos mais amplos para garantir consistência e coerência em toda a organização.