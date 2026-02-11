Ao aproveitar IA e automação, a IBM consolidou com sucesso seus dados e transformou o planejamento financeiro em um processo inteligente e automatizado.



A transformação da IBM gerou valor comercial tangível, economizando milhões de horas de trabalho por ano desde 2023 com a eliminação de relatórios manuais.



Além das finanças



Em 2021, a IBM Consulting® adotou o Planning Analytics para o planejamento estratégico da força de trabalho de 160.000 consultores. Por meio de uma solução chamada SCORE, baseada no Planning Analytics, a organização alinhou suas metas entre regiões, modelou estratégias de contratação e otimizou a alocação da força de trabalho. O impacto foi rápido e mensurável:

Melhoria no lucro bruto de contrato (CGP) — cada aumento de 0,1% no CGP (por ano) representa um incremento de USD 16 milhões no CGP

Execução unificada da estratégia entre o Spring Plan, Fall Plan e o Demand Interlock

Tomada de decisão mais inteligente ao alinhar estratégia, planejamento da força de trabalho e dados históricos

O SCORE também se tornou essencial para as revisões de planejamento estratégico da IBM, permitindo decisões mais inteligentes sobre sourcing, previsões em tempo real e planejamento de cenários com base em dados em diversas regiões.

O SCORE se mostrou um ativo indispensável para a IBM Consulting, fortalecendo decisões orientadas por dados e gerando ganhos substanciais de rentabilidade. Com sua capacidade de otimizar a alocação da força de trabalho e simplificar processos, a ferramenta se consolidou como um pilar do sucesso da IBM Consulting.



Resultado



Com IA e automação em seu núcleo, a transformação da IBM demonstra o poder do planejamento orientado por IA para cortar o desperdício manual e criar um impacto em toda a empresa. Ao modernizar o planejamento financeiro e da força de trabalho com o Planning Analytics, a IBM substituiu processos fragmentados e dados isolados por estratégias conectadas e orientadas por dados. A mudança foi estratégica e imediata, proporcionando insights mais rápidos, previsões mais precisas e um valor significativo para os negócios.



Os executivos agora contam com visibilidade em tempo real sobre o desempenho e a dinâmica da força de trabalho, o que permite decisões mais inteligentes e ágeis. De economizar milhões de horas de trabalho a aumentar a lucratividade por meio da otimização precisa da força de trabalho, a abordagem da IBM não é apenas um modelo de eficiência — é um exemplo de planejamento estratégico e inteligente em escala, essencial para as empresas de hoje.

