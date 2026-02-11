A IBM aproveita dados corporativos e automação com IA para aprimorar a eficiência do planejamento financeiro e da força de trabalho.
Como uma das maiores empresas globais de tecnologia e consultoria, a IBM está constantemente ampliando os limites da inovação e produtividade. Apesar de sua longa trajetória de destaque, a empresa não estava imune aos efeitos universais da dispersão de dados.
A fragmentação de dados gerou silos de informação, percepções inconsistentes e dependência de passagens manuais. Esses desafios prejudicaram as atividades de planejamento e análise financeira da IBM, a tomada de decisões, os fluxos de trabalho operacionais e a produtividade geral.
Com mais de 500 aplicações financeiras em uso em diferentes unidades de negócio, a IBM precisava de uma mudança radical — algo que não apenas modernizasse o planejamento, mas também estabelecesse a base para decisões mais inteligentes em escala.
Para alcançar a unificação de dados, a IBM desenvolveu uma plataforma integrada de dados empresariais chamada Enterprise Performance Management (EPM).
O EPM, com tecnologia do IBM® Cognos® Analytics, oferece aos usuários uma experiência única para descobrir e trabalhar com informações de desempenho. À medida que o EPM evoluiu, o IBM Planning Analytics (com recursos TM1) foi adicionado à plataforma para auxiliar nas previsões. Em 2019, recursos de IA foram incorporados ao ambiente de produção do Planning Analytics para aumentar a precisão das previsões, automatizar processos manuais e integrar dados do EPM, substituindo várias ferramentas e planilhas por dashboards interativos de autoatendimento. A solução também serve como base histórica de dados para o processo de previsão com IA "sem contato" (touchless) da IBM. Em 2021, o Planning Analytics se tornou o motor principal da precisão das previsões.
Essa implementação se apoia no modelo integrado de dados da IBM, que conecta dados de fontes historicamente isoladas e inclui soluções como o IBM watsonx.ai® para análises com IA generativa. A abordagem integrada posiciona os analistas em um fluxo de trabalho padronizado, permitindo refinar previsões em tempo real e aplicar sua expertise em cenários de negócios específicos.
Chega de correr atrás de dados. Chega de caos com planilhas. Apenas insights em tempo real e automação inteligente impulsionando as decisões.
Desde a integração do Planning Analytics com o EPM em 2019, a IBM alcançou:
Os resultados foram rápidos e transformadores. A IBM passou de relatórios estáticos para um planejamento proativo e orientado por dados, aprimorado por automação e IA.
Ao aproveitar IA e automação, a IBM consolidou com sucesso seus dados e transformou o planejamento financeiro em um processo inteligente e automatizado.
A transformação da IBM gerou valor comercial tangível, economizando milhões de horas de trabalho por ano desde 2023 com a eliminação de relatórios manuais.
Além das finanças
Em 2021, a IBM Consulting® adotou o Planning Analytics para o planejamento estratégico da força de trabalho de 160.000 consultores. Por meio de uma solução chamada SCORE, baseada no Planning Analytics, a organização alinhou suas metas entre regiões, modelou estratégias de contratação e otimizou a alocação da força de trabalho. O impacto foi rápido e mensurável:
O SCORE também se tornou essencial para as revisões de planejamento estratégico da IBM, permitindo decisões mais inteligentes sobre sourcing, previsões em tempo real e planejamento de cenários com base em dados em diversas regiões.
O SCORE se mostrou um ativo indispensável para a IBM Consulting, fortalecendo decisões orientadas por dados e gerando ganhos substanciais de rentabilidade. Com sua capacidade de otimizar a alocação da força de trabalho e simplificar processos, a ferramenta se consolidou como um pilar do sucesso da IBM Consulting.
Resultado
Com IA e automação em seu núcleo, a transformação da IBM demonstra o poder do planejamento orientado por IA para cortar o desperdício manual e criar um impacto em toda a empresa. Ao modernizar o planejamento financeiro e da força de trabalho com o Planning Analytics, a IBM substituiu processos fragmentados e dados isolados por estratégias conectadas e orientadas por dados. A mudança foi estratégica e imediata, proporcionando insights mais rápidos, previsões mais precisas e um valor significativo para os negócios.
Os executivos agora contam com visibilidade em tempo real sobre o desempenho e a dinâmica da força de trabalho, o que permite decisões mais inteligentes e ágeis. De economizar milhões de horas de trabalho a aumentar a lucratividade por meio da otimização precisa da força de trabalho, a abordagem da IBM não é apenas um modelo de eficiência — é um exemplo de planejamento estratégico e inteligente em escala, essencial para as empresas de hoje.
