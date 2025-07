O que é a Oracle?

Ele utiliza SQL para manipulação e consultas, sendo o primeiro banco de dados do tipo lançado comercialmente. O Oracle Database pode ser executado no Linux® ou no Microsoft Windows.

As funcionalidades do Oracle Database são:

Análises avançadas: o Oracle Database suporta big data e análises de dados avançadas. Os sistemas podem ler e processar dados e executar com rapidez análises preditivas de dados ou sistemas automatizados.

Alta disponibilidade de dados: o Oracle Database foi criado para um alto nível de desempenho operacional com recursos como replicação de dados, backup e clustering de servidores.

Escalabilidade: o Oracle Database é capaz de ser executado em um único servidor ou em um banco de dados em grande escala distribuído.

Segurança: o Oracle Database possui uma variedade de recursos para proteger a privacidade e a integridade com criptografia e monitoramento de riscos de segurança.

O Oracle Database está disponível atualmente em quatro edições, cada uma com diferentes níveis de funcionalidade:

Edição Enterprise: voltada para grandes organizações, a edição Enterprise do Oracle Database oferece suporte a processamento de transações online (OLTP) em grande volume e a armazenamento de dados com consultas intensas. É possível aprimorá-la com diversas opções e pacotes da Oracle10, voltados para análises avançadas, segurança ou funcionalidades adicionais.

Edição Express: o Oracle Database Express é a edição gratuita e introdutória do Oracle Database. É simples de instalar, fácil de gerenciar e pode ser usado em qualquer computador. Essa edição foi desenvolvida para facilitar a atualização para versões mais avançadas do Oracle Database.

Edição pessoal: essa edição do Oracle Database inclui quase todos os componentes da Edição Enterprise do banco de dados, mas permite ambientes de desenvolvimento de uso único. Esta edição é uma maneira vantajosa em termos de custo para que um desenvolvedor de software aproveite a funcionalidade completa do Oracle Database.

Edição Standard: o Oracle Database Standard Edition oferece funcionalidades básicas do Oracle e é adequado para grupos de trabalho, departamentos ou aplicações da web.