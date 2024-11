O que é processamento de documentos?

Os avanços em inteligência artificial (IA) permitiram que as empresas automatizassem ainda mais o processamento de documentos. O processamento inteligente de documentos (IDP) utiliza automação impulsionada por IA e aprendizado de máquina para classificar documentos, extrair informações e validar dados. Isso automatiza e acelera ainda mais o processamento de documentos por meio da automação e da organização de dados não estruturados.

O IDP também pode incorporar automação robótica de processos (RPA) e ferramentas de processamento de linguagem natural (NLP) para tornar a transição de analógico para digital mais rápida e com menos erros.O RPA, em particular, pode automatizar operações manuais, reduzindo a necessidade de interação humana com o processo.