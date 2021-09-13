Imagine ser capaz de automatizar uma decisão tão alta quanto a alocação de doações de órgãos — e estar confiante de que o resultado seria confiável e livre de erros.

A maioria das decisões de negócios não é de vida ou morte, mas pode ser igualmente complexa. Um processo de negócios aparentemente tão simples quanto responder a um ticket do help desk envolve a tomada correta de inúmeras decisões ao longo do caminho: Um chatbot pode lidar com esse ticket ou ele requer intervenção humana? Se um funcionário precisar intervir, qual processo ele deve seguir? Como eles podem resolver adequadamente a solicitação de forma a trazer benefício tanto para a empresa quanto para o cliente?

Para que qualquer processo de negócios seja automatizado de forma inteligente, cada uma dessas pequenas decisões deve primeiro ser automatizada de maneira confiável. Os vários fatores que influenciam essas decisões, desde regulamentações do setor até condições de mercado e preferências individuais do cliente, devem ser todos levados em consideração.

Os business rules management systems permitem esse nível de automação de decisões. Esses sistemas de software dão às empresas a capacidade de definir, implementar e gerenciar business rules e lógica de decisão para que as aplicações possam tomar decisões inteligentes de forma consistente, rápida e com o mínimo de intervenção humana. Os BRMSs transformam as regras que regem as decisões de negócios em ativos da empresa que podem ser aproveitados em fluxos de trabalho em toda a organização.