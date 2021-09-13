Imagine ser capaz de automatizar uma decisão tão alta quanto a alocação de doações de órgãos — e estar confiante de que o resultado seria confiável e livre de erros.
A maioria das decisões de negócios não é de vida ou morte, mas pode ser igualmente complexa. Um processo de negócios aparentemente tão simples quanto responder a um ticket do help desk envolve a tomada correta de inúmeras decisões ao longo do caminho: Um chatbot pode lidar com esse ticket ou ele requer intervenção humana? Se um funcionário precisar intervir, qual processo ele deve seguir? Como eles podem resolver adequadamente a solicitação de forma a trazer benefício tanto para a empresa quanto para o cliente?
Para que qualquer processo de negócios seja automatizado de forma inteligente, cada uma dessas pequenas decisões deve primeiro ser automatizada de maneira confiável. Os vários fatores que influenciam essas decisões, desde regulamentações do setor até condições de mercado e preferências individuais do cliente, devem ser todos levados em consideração.
Os business rules management systems permitem esse nível de automação de decisões. Esses sistemas de software dão às empresas a capacidade de definir, implementar e gerenciar business rules e lógica de decisão para que as aplicações possam tomar decisões inteligentes de forma consistente, rápida e com o mínimo de intervenção humana. Os BRMSs transformam as regras que regem as decisões de negócios em ativos da empresa que podem ser aproveitados em fluxos de trabalho em toda a organização.
Todo processo de negócios, desde o atendimento dos pedidos dos clientes até o desenvolvimento de um novo software, compreende uma série de decisões. As business rules são as diretrizes lógicas que garantem que essas decisões de negócios levem aos resultados certos. As business rules ditam qual atividade de negócios deve ocorrer e em quais circunstâncias.
Uma business rule formal é composta por dois elementos fundamentais:
Considere o exemplo de um cliente pedindo para devolver um produto. As business rules que determinam como o retorno será processado podem ter esta aparência:
Cenário 1:
Cenário 2:
A definição de business rules formais permite que as empresas automatizem decisões de negócios, criando um sistema coerente de lógica de decisão que pode ser aplicado a todos os processos de negócios. Business rules formalmente definidas dizem aos fluxos de trabalho automatizados o que fazer em qualquer situação (por exemplo, quando iniciar um processo, quando interromper um processo e quando realizar determinadas ações dentro do processo).
Formalizar business rules nem sempre é fácil. Mesmo situações simples, como o retorno de um cliente, exigem várias business rules para levar em conta os vários fatores que podem influenciar o resultado final. A complexidade da lógica de decisão só aumenta em setores altamente regulamentados, como saúde e finanças. As decisões que entram no processamento da aplicação de um cliente, por exemplo, estão sujeitas não apenas aos critérios da empresa, mas também a uma série de requisitos regulatórios para evitar discriminação, fraude e outros resultados ilegais.
Um business rules management system (BRMS) fornece aos usuários corporativos as ferramentas tecnológicas necessárias para codificar as business rules de maneira repetível, confiável e automatizável.
O business rules management — não deve ser confundido com gerenciamento de processo empresarial (BPM) — refere-se ao processo e à prática de definir formalmente business rules, implementá-las, gerenciá-las e automatizar sua implementação. Um business rules management system (BRMS) é a tecnologia por meio da qual esse processo é realizado. Um BRMS oferece ferramentas para facilitar todo o ciclo de vida das business rules, desde a definição e armazenar regras como lógica comercial formal até a auditoria das regras existentes e o gerenciamento da lógica de decisão abrangente que orienta a automação em todo o ecossistema de tecnologia empresarial.
A principal vantagem de um BRMS para esforços de automação é que as regras não precisam ser codificadas separadamente em cada aplicação de negócios. Em vez disso, um BRMS permite que a empresa mantenha uma única fonte de business rules, seja no local ou na nuvem. Outras aplicações no ecossistema de tecnologia podem simplesmente extrair suas regras do BRMS. Isso torna as business rules verdadeiramente escaláveis — elas só precisam ser criadas uma vez e qualquer departamento ou fluxo de trabalho pode usá-las.
Um BRMS normalmente consiste em três componentes distintos, mas interconectados:
Para que as business rules sejam legíveis por aplicações automatizadas, elas devem ser expressas em termos de linguagem de programação condicional. Pense nos qualificadores lógicos formais usados em projetos de programação: "IF-THEN", "IF-ELSE", "ONLY IF", "WHEN" etc.
Um BRMS contém um ambiente de desenvolvimento de pouco código ou no-code para que pessoas de negócios não técnicas possam criar business rules nessa linguagem condicional. Considere novamente a solicitação de reembolso do cliente descrita acima. A expressão condicional da regra que rege esse processo pode ter a seguinte aparência:
IF transcorreram menos de 30 dias desde que o cliente encomendou um produto, THEN reembolse o produto. ELSE, ofereça crédito na loja.
As business rules também podem ser expressas como tabelas de decisão, que são úteis na elaboração de regras em que mais de uma condição influencia a ação adequada. Por exemplo, se o preço de um item também influenciar o procedimento de devolução, um usuário corporativo poderá preparar uma tabela de decisão assim:
Muitos BRMSs também incluem a capacidade de simular regras para que os membros da equipe possam testar as regras para ver como elas podem afetar os resultados da decisão. Por exemplo, se adicionar uma nova regra a um processo de aprovação de empréstimo que exija uma pontuação de crédito de 700 ou superior, um membro da equipe poderá ver como essa regra alteraria a taxa de aprovação antes de implementá-la de fato.
Depois que as regras são definidas, elas são colocadas no repositório central do BRMS. Aqui, as regras podem ser avaliadas, editadas, compartilhadas em toda a empresa e acessadas por diferentes aplicações.
O mecanismo de regras é o componente de software que permite que outras aplicações em todo o ecossistema empresarial acessem o repositório de regras e executem essas regras em um ambiente de tempo de execução. A aplicação envia uma solicitação — incluindo todos os dados relevantes de que o mecanismo de regras precisa para tomar uma decisão — para o BRMS. O mecanismo de regras então verifica a solicitação em relação às regras relevantes e retorna uma decisão. Finalmente, essa decisão aciona a aplicação para adotar alguma ação específica.
Considere o exemplo de uma empresa de SaaS que oferece três níveis diferentes de assinaturas para sua plataforma: um para pequenas empresas, outro para empresas de médio porte e outro para grandes empresas. Quando novos leads chegam pelo site da empresa, a empresa deseja canalizar automaticamente essas oportunidades para a equipe de vendas apropriada, com base no tamanho da organização do lead. A empresa poderia criar um serviço de decisão para controlar esse processo em um BRMS da seguinte forma:
Com um BRMS, as regras são armazenadas em um repositório central separado dos códigos de aplicação. O repositório cria uma fonte única da verdade para as business rules que podem ser acessadas por todas as aplicações em toda a empresa. Como resultados, as business rules são escaláveis, e as decisões de negócios são mantidas atualizadas, consistentes e confiáveis em todos os momentos.
Os BRMS podem ser usados para automatizar a maioria, se não todas, as decisões de negócios em uma variedade de setores e departamentos. Alguns exemplos comuns de casos de uso de BRMS incluem os seguintes:
Automatizar de forma inteligente processos de negócios de qualquer tipo requer primeiro definir um conjunto de business rules claras para governar a tomada de decisão automatizada. Um BRMS poderoso como o IBM Operational Decision Manager (ODM) oferece às empresas as ferramentas necessárias para desenvolver, armazenar, gerenciar e implementar business rules em todo o ecossistema de tecnologia.
O IBM ODM é uma solução abrangente de gerenciamento de decisões que permite às empresas descobrir, capturar, analisar, automatizar e controlar business rules com precisão nos ambientes de computação complexos da atualidade. A solução pode autorizar um empréstimo, decidir sobre ofertas promocionais ou detectar uma oportunidade de venda cruzada com alta precisão e customização. Com o IBM ODM, as equipes podem adicionar ou atualizar novas regras a qualquer momento usando ferramentas no-code e podem simular regras antes da implementação para garantir a máxima eficiência.
Obtenha o IBM Operational Decision Manager como parte do IBM® Cloud Pak for Business Automation. Desenvolvido para qualquer nuvem híbrida, o IBM Cloud Pak for Business Automation inclui o mais amplo conjunto de recursos de automação com base em IA e aprendizado de máquina do mercado, incluindo serviços de conteúdo, processamento de documentos, gerenciamento de decisões, automação de fluxo de trabalho, automação robótica de processos (RPA) e mineração de processos. Com recomendações praticáveis geradas por IA, análise de dados integrada para medir o impacto e ferramentas empresariais para acelerar a inovação, nosso software ajudou clientes a reduzir os tempos de conclusão dos processos em 90%, diminuir os tempos de espera dos clientes pela metade, reduzir os riscos e economizar milhares de horas de trabalho que eram realocadas para trabalhos de maior valor.
