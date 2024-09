As plataformas de redes sociais se tornaram uma mina de ouro de informações, oferecendo às empresas uma oportunidade sem precedentes de aproveitar o poder do conteúdo gerado pelo usuário. E com software avançado como o IBM watsonx Assistant, os dados de redes sociais são mais poderosos do que nunca.

O IBM watsonx Assistant é uma plataforma de IA conversacional líder de mercado, projetada para ajudar você a impulsionar seus negócios. Construído com base em modelos de aprendizado profundo, aprendizado de máquina e PNL, o watsonx Assistant possibilita a extração precisa de informações, apresenta insights detalhados de documentos e aumenta a precisão das respostas. O Watson também se baseia na classificação de intenções e no reconhecimento de entidades para ajudar as empresas a entender melhor as necessidades e percepções dos clientes.

Na era do big data, as empresas estão sempre em busca de ferramentas e técnicas avançadas para extrair insights das reservas de dados. Aproveitando os insights de mineração de texto do conteúdo de redes sociais utilizando o Watsonx Assistant, sua empresa pode maximizar o valor dos fluxos infinitos de dados que os usuários de redes sociais criam todos os dias e, por fim, melhorar os relacionamentos com os consumidores e os resultados financeiros.