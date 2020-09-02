Aqui está uma resposta clássica de engenharia de sistemas — depende. Pode ajudar começar com algumas definições no contexto de automação:

No-code refere-se a ferramentas de automação um tanto míticas que não requerem linguagem de programação (código) para construir artefatos relevantes, como aplicação, robôs, processos, decisões, chatbot e assim por diante. Qualquer software de automação sem código é frequentemente difícil de implementar, operar ou estender mais tarde.

De modo geral, um ambiente no-code tem um escopo restrito e, portanto, é bom na resolução de problemas verticais ou horizontais específicos, mas não deve ser aplicado a áreas fora de seu escopo. Muitas vezes, com qualquer ferramenta de automação (mas especialmente ferramentas no-code), vejo equipes animadas para expandir o escopo de uma ferramenta do que ela faz de melhor (por exemplo, gerenciar tarefas de projeto para equipes de duas a seis pessoas) para uma área adjacente que não é boa adequação (por exemplo, integração de tarefas do projeto com o roteiro para rastreabilidade).

Low-code refere-se a ferramentas de automação mais realistas que geralmente requerem no-code para começar a construir artefatos relevantes, que podem então ser estendidos pelos desenvolvedores sem recomeçar.

Robô RPA refere-se a um tipo de artefato de automação que frequentemente combina automação low-code e baseada em interface de usuário para interagir com aplicações como os humanos fazem.

O que isso significa para usuários corporativos que desejam construir robôs de software usando ferramentas de RPA com pouco código? Para aumentar as oportunidades de sucesso, os usuários corporativos precisam de boa orientação de uma equipe prática de especialistas que possa fornecer o seguinte: boas práticas documentadas, exemplos de bots modelo, reforço positivo que incentive a inovação e suporte responsivo à criação de bots. Com esse tipo de orientação e suporte, os usuários corporativos podem criar facilmente robôs de software úteis, garantindo que a implementação e a manutenção dos bots não superem os benefícios.

Por fim, é importante executar os bots de RPA por meio de verificações de qualidade, da mesma forma que você faria com qualquer desenvolvimento de código. Embora um robô de software possa funcionar para um usuário em uma máquina em um caso de uso, ele pode não funcionar para todos. O aprimoramento da segurança, do registro e da qualidade do serviço (por exemplo, nova tentativa em caso de erro) é esperado do software em nuvem atualmente e, na maioria dos casos, não é automático ou tem pouco código. Se você planeja fortalecer seus projetos de software de RPA, o sucesso será significativamente maior.

Jeff Goodhue, especialista executivo mundial em TI, automação comercial