As ferramentas de automação robótica de processos (RPA) são frequentemente descritas como software de automação no-code ou baixo código. Embora isso possa ser verdade, não significa necessariamente que sejam fáceis de usar (ou que usem rapidamente) para criar bots e automatizar processos de negócios. Decidimos validar a noção de "qualquer pessoa pode usar isso" pedindo a alguns de nossos especialistas em automação e parceiros de negócios que respondessem à seguinte pergunta: os usuários corporativos conseguem construir robôs de software facilmente usando ferramentas de RPA?
As sete perspectivas a seguir, de pessoas que trabalham regularmente com empresas usando uma variedade de ferramentas de RPA, podem ajudar a definir as expectativas certas sobre o que é necessário para garantir que os usuários corporativos possam construir facilmente os robôs de software de que precisam para trabalhar de forma mais eficiente e eficaz.
Primeiro, nem todos os usuários corporativos são iguais. Nosso trabalho com os clientes confirma isso. Alguns usuários corporativos, como analistas financeiros, usam regularmente softwares avançados, portanto, criar um bot de RPA para ajudar a automatizar tarefas repetitivas e demoradas pode ser mais fácil do que trabalhar com algumas das planilhas que vi flutuando nos departamentos financeiros. Outros provenientes de setores que estão apenas começando a jornada de digitalização podem achar escalar o Monte Everest mais fácil do que construir um robô de software.
A segunda dimensão a considerar é o que você quer que os robôs de software façam. Os bots de RPA podem executar todos os tipos de tarefas de front e back office, desde casos de uso simples até complexos. Determinar o que você quer que seu bot faça terá um grande impacto na quantidade de conhecimento necessário para desenvolvê-lo. Você quer que ele faça algo simples, como extrair dados de uma planilha e carregar em seu sistema de CRM? Ou você quer que ele faça algo mais avançado, como classificar e-mails recebidos, rotear trabalhos ou tomar decisões complexas?
Descobrimos que bots de RPA simples são uma ótima maneira de apresentar a maioria das pessoas de negócios a esse software de automação. À medida que as pessoas ganham experiência, elas são capazes de lidar com a automação de tarefas de front office mais complexas com recursos de automação robótica de processos mais avançados. De modo geral, um bom barômetro para saber o tipo de usuário corporativo que pode criar facilmente um robô de software é: se você usa regularmente funções em planilhas ou se configurou uma rotina simples de automação doméstica, então construir um bot de RPA deve ser relativamente fácil.
Jim Casey, Diretor, IBM Digital Business Automation
Sim, os usuários avançados de negócios (aqueles que conhecem os sistemas, processos e ferramentas de forma abrangente) podem criar robôs de software de RPA simples e sem supervisão e RDA (Automação de Desktop Robótica) assistidos após algumas semanas de treinamento em RPA. No entanto, a TI deve sempre estar envolvida na reutilização, no design e no teste (especialmente para bots não supervisionados) e deve estar incluída na hospedagem e na manutenção dos bots. A TI também manteria e atualizaria a plataforma subjacente que executa os bots de RPA e RDA. Em outras palavras, os usuários corporativos não podem executar o ciclo de vida completo de ponta a ponta da RPA sem o suporte de TI, mas podem projetar e construir robôs de software e colaborar com a TI para agregar valor significativo ao longo do ciclo de vida.
Ben Chance, Sócio da IBM Automation, Líder de Ofertas
Normalmente a resposta a essa pergunta é não, e digo isso por duas razões:
Zach Silverstein, engajamento técnico da IBM Cloud, líder mundial de tecnologia de RPA
Sim, em teoria, os usuários corporativos podem criar bots de RPA. Está se tornando mais fácil fazer isso com as ferramentas de RPA disponíveis. Porém, eles correm alguns riscos automatizando os processos de negócios sem a TI. Há mais para construir robôs de software do que ser capaz de codificar ou escrever um script. As funções de TI têm profundo conhecimento e anos de experiência no gerenciamento de conformidade, especialmente em setores altamente regulamentados. Um cliente do setor bancário me contou recentemente que seus usuários corporativos conseguiram desenvolver dezenas de bots com sucesso, mas não tinham uma compreensão completa das restrições de acesso a Informações Pessoais Sensíveis e Informações Pessoais, o que exigiu que a TI reformulasse algumas das automações para estarem em conformidade.
Os usuários corporativos também podem se beneficiar de uma perspectiva mais ampla na priorização de casos de uso, o que exige um bom entendimento do cenário e do que é viável. Embora os usuários corporativos estejam bem posicionados para escrever scripts para as transações que executam regularmente, um novo olhar da TI poderia encontrar e propor uma maneira de reengenharia radical de todo o processo empresarial. Com uma abordagem de céu azul, as tarefas repetitivas que o usuário corporativo deseja automatizar podem ser totalmente removidas.
Não me interpretem mal, os desenvolvedores cidadãos são um recurso valioso para qualquer programa de automação de processos de negócios, mas eu recomendo que eles sejam apoiados pela TI e por uma equipe de estratégia ou Transformação para obter implementações de software de automação com o menor risco e o maior retorno possível.
Katie Sotheran, Estratégia, Marketing e Comunicações, IBM Automation
Aqui está uma resposta clássica de engenharia de sistemas — depende. Pode ajudar começar com algumas definições no contexto de automação:
No-code refere-se a ferramentas de automação um tanto míticas que não requerem linguagem de programação (código) para construir artefatos relevantes, como aplicação, robôs, processos, decisões, chatbot e assim por diante. Qualquer software de automação sem código é frequentemente difícil de implementar, operar ou estender mais tarde.
De modo geral, um ambiente no-code tem um escopo restrito e, portanto, é bom na resolução de problemas verticais ou horizontais específicos, mas não deve ser aplicado a áreas fora de seu escopo. Muitas vezes, com qualquer ferramenta de automação (mas especialmente ferramentas no-code), vejo equipes animadas para expandir o escopo de uma ferramenta do que ela faz de melhor (por exemplo, gerenciar tarefas de projeto para equipes de duas a seis pessoas) para uma área adjacente que não é boa adequação (por exemplo, integração de tarefas do projeto com o roteiro para rastreabilidade).
Low-code refere-se a ferramentas de automação mais realistas que geralmente requerem no-code para começar a construir artefatos relevantes, que podem então ser estendidos pelos desenvolvedores sem recomeçar.
Robô RPA refere-se a um tipo de artefato de automação que frequentemente combina automação low-code e baseada em interface de usuário para interagir com aplicações como os humanos fazem.
O que isso significa para usuários corporativos que desejam construir robôs de software usando ferramentas de RPA com pouco código? Para aumentar as oportunidades de sucesso, os usuários corporativos precisam de boa orientação de uma equipe prática de especialistas que possa fornecer o seguinte: boas práticas documentadas, exemplos de bots modelo, reforço positivo que incentive a inovação e suporte responsivo à criação de bots. Com esse tipo de orientação e suporte, os usuários corporativos podem criar facilmente robôs de software úteis, garantindo que a implementação e a manutenção dos bots não superem os benefícios.
Por fim, é importante executar os bots de RPA por meio de verificações de qualidade, da mesma forma que você faria com qualquer desenvolvimento de código. Embora um robô de software possa funcionar para um usuário em uma máquina em um caso de uso, ele pode não funcionar para todos. O aprimoramento da segurança, do registro e da qualidade do serviço (por exemplo, nova tentativa em caso de erro) é esperado do software em nuvem atualmente e, na maioria dos casos, não é automático ou tem pouco código. Se você planeja fortalecer seus projetos de software de RPA, o sucesso será significativamente maior.
Jeff Goodhue, especialista executivo mundial em TI, automação comercial
Quase todos os fornecedores de RPA atualmente comercializam uma plataforma de RPA de pouco código e fácil de usar, voltada para usuários corporativos. Mas, de forma realista, quantos usuários corporativos podem usar a plataforma em escala para automatizar processos de negócios?
Concordo que, com uma semana de treinamento, os usuários corporativos poderiam construir um bot de RPA simples. No entanto, quando se trata de processos de negócios complexos ou de automação em escala, é essencial ter alguém com conhecimento em TI e experiência anterior no desenvolvimento de software de automação.
Atualmente, seria difícil encontrar uma solução de RPA independente. Recursos de automação de processos robóticos estarão em workflows e combinados com tecnologias como gerenciamento de processo empresarial (BPM), Reconhecimento óptico de caracteres (OCR), aprendizado de máquina (ML) e Inteligência Artificial (IA). Reunir essas tecnologias exige sólidas habilidades de arquitetura. Isso não significa que os usuários corporativos não possuem, ou não deveriam, possuir programas de RPA. Os programas de RPA mais bem-sucedidos são de propriedade das empresas e executados por uma combinação de usuários de negócios e de TI.
Divya Rajagopal, Líder da Linha de Serviços de Automação da IBM, Índia
Estamos constantemente debatendo essa questão. Esta é a minha opinião: é possível? Claro! (Com tempo e esforço suficientes.)
As ferramentas de RPA percorreram um longo caminho ao permitir que usuários corporativos automatizassem tarefas simples e repetitivas. E elas são um bom começo. Para nós, o valor real e o ROI são fornecidos por meio de automação inteligente integrada em todo o ecossistema. Embora essas automações possam ser mais complexas, elas não eliminam a necessidade da participação do usuário corporativo. O usuário corporativo desempenha um papel importante em idealizar a arte do possível. Mas eu observaria esta área — automação robótica de processos — já que as ferramentas e plataformas estão evoluindo rapidamente para se tornarem mais amigáveis para as empresas.
Chett Carmichael, Desenvolvimento de negócios, RPA, na i1solutions, África do Sul
Com base nas perspectivas acima, é correto dizer que os usuários corporativos podem facilmente construir robôs de software usando as ferramentas de RPA se você também explicar que é necessário algum nível de suporte, do treinamento à governança, para poder fazer isso de forma fácil, rápida e segura, especialmente se você estiver construindo algo mais do que um simples bot de RPA e pretende escalar sua solução de automação.
O que eu quero dizer? É uma situação em que o comprador deve estar ciente de que fazer as perguntas certas aos fornecedores de RPA antecipadamente pode aumentar a probabilidade de reduzir o custo total de propriedade e alcançar o ROI esperado. Com mais de 50 fornecedores de RPA para escolher, as habilidades de tomada de decisão da equipe podem ser testadas ou taxadas.
Fazer a um potencial fornecedor de RPA as oito perguntas a seguir pode ajudar a garantir que você tenha o colaborador certo.
Essas perguntas foram extraídas do Robotic Process Automation: um guia do comprador sem hype.
A IBM adquiriu uma solução de RPA (link externo ao site ibm.com) em julho de 2020. Semelhante a outras ferramentas de RPA, O IBM RPA como Serviço com WDG Automação (IBM RPAaaS) é uma solução de automação de pouco código para construir, executar e monitorar robôs de software. Ele vem com algumas funcionalidades exclusivas, como chatbots inteligentes e execução de bots simultâneos (ou seja, você pode executar vários bots de software no mesmo host virtual).
No espírito de total transparência, perguntei a Zach — um dos nossos líderes técnicos apresentados acima — se ele achava que os usuários corporativos poderiam criar bots facilmente usando essa solução de RPA. Ele ofereceu essa avaliação:
O IBM RPAaaS excedeu minhas expectativas em sua capacidade de fornecer um ambiente de desenvolvimento poderoso, mantendo o contexto necessário para que os usuários corporativos entendessem e implementassem as automações. Todos os recursos, desde a visão dupla de script/designer, a facilidade de construir e usar chatbots e a impressionante quantidade de comandos (mais de 600 comandos prontos para uso), tornam-na uma plataforma sólida para stakeholders de negócios de alto nível e desenvolvedores experientes em TI e RPA.
Um usuário corporativo com aptidão técnica de moderada a forte e nenhuma experiência anterior em RPA pode entender o software de automação em cerca de duas semanas para começar a desenvolvê-lo e fazer as coisas acontecerem de forma eficaz com o bot. Para tornar o bot de RPA pronto para produção, Resilient, implementável e robusto é onde os Recursos de TI são úteis, dada sua profunda familiaridade com esses conceitos gerais de desenvolvimento.
Na realidade, independentemente da ferramenta de RPA, é a empresa que muitas vezes atribui ferramentas a um recurso de desenvolvedor porque geralmente é mais fácil e rápido ensinar um sistema de negócios a um recurso técnico do que ensinar práticas e conceitos de desenvolvimento a um usuário corporativo. Além disso, os usuários corporativos geralmente trabalham e usam o software de RPA para uma oportunidade específica do domínio. Tecnicamente, capacitar um usuário corporativo para apenas um ou dois casos de uso de RPA nem sempre é uma ideia logísticamente sólida. No entanto, essa tendência está começando a mudar com o crescimento da hiperautomação, à medida que as empresas percebem o valor de lidar com processos de negócios inteiros, em vez de partes de processos, com soluções aprimoradas de RPA.
Por fim, o desenvolvimento de um Centro de Excelência de Automação (COE) de RPA pode permitir o aprimoramento nativo, a melhoria contínua e o crescimento do conhecimento especializado à medida que o RPA é adotado em toda a empresa. Isso permite que os usuários corporativos aumentem organicamente seu nível de conforto e habilidade com o software de automação à medida que ele cresce em importância e prioridade de negócios.
O IBM® Robotic Process Automation é um software que visa automatizar tarefas de back-office repetitivas e demoradas utilizando robôs de software que emulam ações humanas em um computador. Ele faz parte da solução da IBM para automação de negócios.