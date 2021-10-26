O futuro da automação robótica de processos (RPA)

O sucesso exige que cada líder de RPA considere onde e quando aplicar análises, automação e inteligência artificial (IA) em seu projeto. As marcas e organizações que puderem melhorar a velocidade da decisão terão sucesso em antecipar as necessidades dos clientes, cumprir a promessa da marca e reduzir o risco regulatório e de conformidade.
Saiba como os futuros líderes podem iniciar sua jornada nos 3As da RPA: análise de dados, automação e IA:
O mercado de automação robótica de processos (RPA) ajudou muitos clientes a aumentar a velocidade, entregar maior precisão, alcançar maiores níveis de consistência, reduzir custos, oferecer escala e melhorar a qualidade. A Constellation Research estima que o tamanho do mercado em 2021 deve atingir US$ 2,2 bilhões em receita, com um CAGR de 18,8% e crescimento para US$ 5,07 bilhões em 2026.
A RPA é uma tecnologia de sistema transacional que permite a automação de processos de negócios usando robôs de software ("bots"). As ferramentas de RPA observam os usuários e depois repetem tarefas semelhantes na interface gráfica do usuário (GUI). A RPA é diferente das ferramentas de automação de fluxos de trabalho porque são regras e ações explícitas escritas para automatizar ações de maneira não inteligente.
As ferramentas de RPA atingiram seu limite em termos de recursos porque a automação exige uma grande sobrecarga de gerenciamento. Simplificando, a automação transacional é difícil de gerenciar. Assim, surgiu uma nova classe de aplicativos empresariais, conhecidos como aplicações autônomas, para fornecer automação inteligente, capacidades cognitivas e inteligência artificial para organizações em funções de negócios como finanças, cadeia de suprimentos, experiência do cliente, recursos humanos e planejamento.
A realidade é que as aplicações transacionais tradicionais já esgotaram seu curso. A pressão para reduzir as margens, a dívida técnica e o investimento em sistemas centrais cria enormes incentivos para as empresas automatizadas. Os clientes buscam abordagens cognitivas para construir a verdadeira base para decisões de precisão orientadas por automação e inteligência artificial. Os benefícios incluem menos pessoal, menos erros, decisões mais inteligentes e segurança em escala. A busca por uma empresa autônoma começa com o desejo de considerar quais decisões exigem automação inteligente em vez de julgamento humano. Essas aplicações não podem depender de regras rígidas em código para serem bem-sucedidas. Eles devem adotar uma abordagem cognitiva, aplicar IA e técnicas de aprendizado de máquina (ML) e se tornar autônomos.
Fornecedores de várias frentes pretendem cumprir essa promessa. Fornecedores de planejamento de recursos empresariais de legado, empresas de nuvem, soluções de gerenciamento de processo empresarial, produtos de automação robótica de processos, mineração de processos fornecedores e empresas de serviços de TI com soluções de software tentam competir com fornecedores especializados tanto pela Compartilhe quanto pela dominância do mercado, que a Constellation Research espera que atinja US$ 10,35 bilhões até 2030. A Constellation acredita que todas as empresas serão projetadas para a direção autônoma, o autoaprendizado e a autocorreção.
