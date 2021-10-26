O futuro da automação robótica de processos (RPA)

O mercado de automação robótica de processos (RPA) ajudou muitos clientes a aumentar a velocidade, entregar maior precisão, alcançar maiores níveis de consistência, reduzir custos, oferecer escala e melhorar a qualidade. A Constellation Research estima que o tamanho do mercado em 2021 deve atingir US$ 2,2 bilhões em receita, com um CAGR de 18,8% e crescimento para US$ 5,07 bilhões em 2026.

A RPA é uma tecnologia de sistema transacional que permite a automação de processos de negócios usando robôs de software ("bots"). As ferramentas de RPA observam os usuários e depois repetem tarefas semelhantes na interface gráfica do usuário (GUI). A RPA é diferente das ferramentas de automação de fluxos de trabalho porque são regras e ações explícitas escritas para automatizar ações de maneira não inteligente.

As ferramentas de RPA atingiram seu limite em termos de recursos porque a automação exige uma grande sobrecarga de gerenciamento. Simplificando, a automação transacional é difícil de gerenciar. Assim, surgiu uma nova classe de aplicativos empresariais, conhecidos como aplicações autônomas, para fornecer automação inteligente, capacidades cognitivas e inteligência artificial para organizações em funções de negócios como finanças, cadeia de suprimentos, experiência do cliente, recursos humanos e planejamento.