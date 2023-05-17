A tecnologia por trás da mineração de processos fornece um digital twin dos processos para que os usuários possam identificar pontos críticos para automação e outras oportunidades de melhoria. A mineração de processos pode ser aplicada a uma ampla variedade de casos de uso para ajudar as equipes de TI a testar mudanças dentro da própria solução antes de usá-la na organização ou fazer investimentos em novas tecnologias e evitar ineficiências, desencadeando ações como solicitar notificações. Os gerentes de operações de TI enfrentam um desafio real em reunir e analisar dados de diferentes sistemas ou usuários, e as aplicações de processos podem ajudar a superar esses desafios, fornecendo ativos pré-construídos que permitem aos usuários mergulhar rapidamente em suas análises e iniciar iniciativas de melhoria imediatamente.

A mineração de processos é uma solução ideal para começar a planejar a automação. A comunicação no front-end, o fluxo de trabalho no back-end e os milhares de processos que regem a cadeia de suprimentos, as operações do cliente, as operações de TI, as finanças e a administração, a qualidade e a sustentabilidade podem se beneficiar da mineração de processos, pois envolvem vários stakeholders e podem ser complexos e difíceis de gerenciar.

Uma ferramenta como a mineração de processos pode ajudar as equipes de operações de TI a economizar tempo e dinheiro e melhorar a satisfação do cliente. Ela permite que os gerentes de operações de TI acompanhem KPIs, como o cumprimento de SLA e o tempo médio de resolução na Organização. Por exemplo, digamos que um funcionário precise de acesso ao seu e-mail ou Webex. O gerente faz uma solicitação em uma ferramenta como ServiceNow, Jira ou Remedy.

A aplicação de mineração de processos ajuda os gerentes de operações de TI a gerenciar esse ticket durante todo o ciclo de vida da solicitação, garantindo que os contratos de nível de serviço (SLAs) sejam cumpridos sem incorrer em penalidades e que os serviços críticos sejam gerenciados de forma eficiente até que o ticket seja fechado. A aplicação garante que os gerentes de serviços de TI não precisem rastrear manualmente os tickets e que os funcionários fiquem mais satisfeitos com o suporte de TI sabendo que suas solicitações estão sendo atendidas de forma rápida e eficiente.

Pode ser difícil identificar os processos certos para melhorar, obter os recursos e o suporte necessários e mudar a forma como as pessoas trabalham. Uma ferramenta de mineração de processos ajuda os gerentes de serviços a ver o fluxo de tarefas e tickets em seu sistema. Ele fornece uma visão geral dos diferentes caminhos que os tickets percorrem, à medida que migrar de abertos para resolvidos e para fechados. A ferramenta ajuda a identificar áreas de melhoria no gerenciamento de tickets, como vários tickets sendo atribuídos a uma pessoa apenas para serem reatribuídos a outra, ou tickets sendo constantemente reabertos. Os aplicativos de aplicação também auxiliam os gerentes de operações de TI a definir KPIs, como o tempo necessário para resolver um ticket com base na gravidade ou prioridade, o que melhora a eficiência geral do gerenciamento de tickets e ajuda a cumprir os SLAs em tempo hábil.