Gerenciamento de serviços de TI para aplicativo de processo ServiceNow

O gerenciamento de serviços de TI para ServiceNow da IBM® Consulting usa a framework IBM PEX Value Triangle para evidenciar todo o ciclo de vida do incidente, desde o monitoramento do desempenho até os fluxos de ação. Tome medidas proativas, otimize a eficiência da TI e melhore a experiência do usuário com fluxos de trabalho inteligentes. Acesse a métricas de KPIs, dashboards, Alerts and Notification automatizados, automação inteligente, automação de fluxo de trabalho e ferramentas de análise hipotética (What-if).