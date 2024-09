Aplicativo de processo da oportunidade à venda

O IBM® Process Mining agiliza o processo de gerenciamento de oportunidades por meio do fluxo de caixa, além de garantir maior conformidade, ao identificar problemas e bloqueios no pipeline. Melhore a lucratividade e o crescimento da receita melhorando as taxas de conversão de oportunidades, reduzindo a perda de receitas e melhorando o desempenho em relação a KPIs, como prazo de entrega e taxa de automação. Isto é conseguido através da framework Process Excellence Value, que analisa o desempenho de KPI e as lacunas em termos de eficiência, experiência e conformidade.