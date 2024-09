O aplicativo de processo de empréstimo hipotecário da IBM® Consulting incorpora a framework IBM® Process Excellence Value, que identifica ineficiências de processo e avalia seu impacto nas principais métricas de empréstimo, taxa de aprovação de empréstimo, percentual de casos para investigação, classificação NPS, etc., com foco em KPIs relacionados à eficiência, conformidade e experiência. Os resultados são insights úteis que podem aumentar a taxa de retenção de clientes, reduzir o custo de aquisição de clientes e melhorar o gerenciamento e monitoramento de crédito.