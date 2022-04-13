O que é mineração de tarefas?

A mineração de tarefas analisa os dados de interação do usuário, também conhecidos como dados da área de trabalho, para avaliar a eficiência de uma tarefa em um processo maior. Esse tipo de dados inclui pressionamentos de teclas, cliques do mouse e entradas de dados que ocorrem como parte da conclusão de uma operação.
Essa tecnologia usa reconhecimento óptico de caracteres (OCR), processamento de linguagem natural (NLP) e algoritmos de aprendizado de máquina para interpretar e analisar esses dados, o que, por sua vez, permite que analistas e stakeholders identifiquem ineficiências operacionais.
As soluções de mineração de tarefas são consideradas parte da descoberta de processos, um subconjunto da mineração de processos e, de acordo com o "Market Guide for Process Mining" da Gartner, o mercado dessa tecnologia está crescendo rapidamente.
Conforme a pandemia do COVID-19 continua impulsionando os esforços de transformação digital, espera-se que a adoção da tecnologia de mineração de tarefas aumente à medida que os benefícios dela forem plenamente percebidos.
A mineração de processos foca na otimização de processos de ponta a ponta, como um processo geral de aquisição. Em contraste, a mineração de tarefas concentra-se nas tarefas individuais que conduzem a esse processo maior, como a aprovação do orçamento para contas a pagar. Eles também diferem principalmente nos tipos de dados que usam para cada análise.
A mineração de processos depende principalmente de métricas e dados de registro de eventos de sistemas de informação, como ferramentas de planejamento de recursos empresariais (ERP) ou de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM). Em contraste, a mineração de tarefas pode usar dados de interação do usuário, que incluem pressionamentos de tecla, cliques do mouse ou entradas de dados em um computador. Pode incluir também gravações e capturas de tela do usuário em diferentes intervalos de registro de data e hora.
Esses pontos de dados ajudam analistas e pesquisadores a entender como os indivíduos estão interagindo com um processo e subprocesso para concluir uma tarefa. Ambos também usam técnicas de ciência de dados para chegar a esses insights e otimizar processos; a mineração de tarefas apenas permite esse processo em um nível mais granular.
Enquanto a mineração de tarefas e a RPA se concentram na automação de processos, as duas tecnologias são diferentes, mas se complementam bem. Enquanto a tecnologia de mineração de tarefas ajuda as empresas a identificar gargalos em seus fluxos de trabalho de processos, as ferramentas de RPA implementam e atuam de acordo com as oportunidades de automação descobertas por meio dessas análises.
As ferramentas de mineração de tarefas começam coletando dados das máquinas dos usuários, que podem incluir pressionamentos de tecla, cliques, entradas do usuário, gravações, capturas de tela e muito mais. A partir daí, os recursos de reconhecimento óptico de caracteres podem adicionar mais contexto sobre o que o usuário está fazendo.
Por exemplo, ele pode analisar os dados de registro de data e hora para ajudar a montar uma linha do tempo geral de atividades em um subprocesso. Depois que esses dados são estruturados adequadamente, os algoritmos de aprendizado de máquina podem ser usados para agrupar dados em tarefas específicas no subprocesso, como "enviar um pedido de compra".
Os dados podem, então, ser combinados com dados de registro de eventos para ajudar a contextualizar o desempenho. Esse insight baseado em dados ajuda as empresas a identificar gargalos e tomar as medidas necessárias para resolvê-los.
Técnicas de mineração de tarefas têm sido usadas para melhorar os fluxos de processos em uma ampla variedade de setores. Os mapas de processo podem ajudar as empresas a se concentrar mais nos principais indicadores de desempenho (KPIs) que importam, estimulando-os a reexaminar suas ineficiências operacionais por meio de mineração de processos e mineração de tarefas.
Alguns casos de uso de mineração de tarefas incluem:
Embora a mineração de tarefas possa gerar muitos benefícios, os benefícios realizados com mais frequência incluem:
No entanto, a mineração de tarefas não está isenta de desafios. Algumas das principais dificuldades são:
