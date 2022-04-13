O que é mineração de tarefas?

A mineração de processos foca na otimização de processos de ponta a ponta, como um processo geral de aquisição. Em contraste, a mineração de tarefas concentra-se nas tarefas individuais que conduzem a esse processo maior, como a aprovação do orçamento para contas a pagar. Eles também diferem principalmente nos tipos de dados que usam para cada análise.

A mineração de processos depende principalmente de métricas e dados de registro de eventos de sistemas de informação, como ferramentas de planejamento de recursos empresariais (ERP) ou de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM). Em contraste, a mineração de tarefas pode usar dados de interação do usuário, que incluem pressionamentos de tecla, cliques do mouse ou entradas de dados em um computador. Pode incluir também gravações e capturas de tela do usuário em diferentes intervalos de registro de data e hora.

Esses pontos de dados ajudam analistas e pesquisadores a entender como os indivíduos estão interagindo com um processo e subprocesso para concluir uma tarefa. Ambos também usam técnicas de ciência de dados para chegar a esses insights e otimizar processos; a mineração de tarefas apenas permite esse processo em um nível mais granular.