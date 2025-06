O que é gerenciamento de operações de TI (ITOM)? 

As equipes de TI estão procuram criar experiências e aplicações mais ricas e robustas. Isso exige ferramentas de ITOM que se integrem às ferramentas existentes para extrair insights melhores dos dados. As organizações estão recorrendo à automação impulsionada por IA para melhorar a velocidade, a visibilidade, a utilização e a prestação de serviços.

AIOps (inteligência artificial para operações de TI) permite que as empresas utilizem recursos de IA para interpretar proativamente grandes volumes de dados, identificar eventos e padrões relevantes relacionados ao desempenho e à disponibilidade de aplicações e diagnosticar as causas raiz. Essas ações ajudam as empresas a reduzir custos e aumentar a eficiência do departamento de TI por meio do AIOps. Segundo o relatório da EMA, AI(Work)Ops 2021: The State of AIOps, a adoção do AIOps foi bem-sucedida para as empresas pioneiras, gerando alto valor em relação ao custo em 80% das implementações e, no mínimo, cobrindo seus custos em todos os casos.

Além disso, o software ITOM suporta tarefas de TI com inteligência artificial (IA) e aprendizado de máquina (ML). A IA e o ML ajudam as equipes a automatizar as tarefas de ITOM, permitem o gerenciamento de serviços de TI com pouco ou nenhum código e oferecem gerenciamento proativo de incidentes para antecipar problemas e resolvê-los mais rápido. Esses avanços ajudam a tornar os programas ITOM mais eficazes e ainda aliviam a carga dos departamentos de TI.

As vantagens do AIOps ajudam a resolver os desafios do ITOM oferecendo: