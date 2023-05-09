Apresentação da tecnologia por trás da watsonx.ai O portfólio de produtos de IA da IBM para empresas

Estamos na fronteira de uma revolução da IA. Ao longo da última década, o deep learning surgiu de uma colisão sísmica entre a disponibilidade de dados e o enorme poder de computação, possibilitando uma série de recursos impressionantes de IA. Mas enfrentamos um desafio paradoxal: a automação é trabalhosa. Parece piada, mas não é, como qualquer pessoa que já tenha tentado resolver problemas de negócios com IA deve saber.

As ferramentas de IA tradicionais, embora poderosas, podem ser caras, demoradas e difíceis de usar. Os dados devem ser coletados, selecionados e rotulados laboriosamente com anotações específicas da tarefa para treinar modelos de IA. A construção de um modelo exige habilidades especializadas e difíceis de encontrar — e cada nova tarefa exige a repetição do processo. Como resultado, as empresas concentraram-se principalmente na automação de tarefas com dados em abundância e alto valor de negócios, deixando todo o resto na mesa. Mas isso está começando a mudar.

O surgimento dos transformadores e dos métodos de aprendizado autossupervisionado nos permitiu acessar vastas quantidades de dados não rotulados, abrindo caminho para grandes modelos pré-treinados, às vezes chamados de "modelos de base ". Esses modelos grandes reduziram o custo e o trabalho envolvidos na automação.

Os modelos de base fornecem uma base poderosa e versátil para uma variedade de aplicações de IA. Podemos usar modelos de base para executar tarefas rapidamente com dados anotados limitados e esforço mínimo; em alguns casos, precisamos apenas descrever a tarefa em questão para persuadir o modelo a resolvê-la.

Mas essas tecnologias poderosas também introduzem novos riscos e desafios para as empresas. Muitos dos modelos atuais são treinados em conjuntos de dados de qualidade e procedência desconhecidas, levando a respostas ofensivas, com viés ou factualmente incorretas. Os maiores modelos são caros, consomem muita energia para treinar e executar e complexos para implementar.

Nós, da IBM, temos desenvolvido uma abordagem que lida com os principais desafios para a utilização de modelos de base para empresas. Hoje, anunciamos o watsonx.ai, O portal de entrada da IBM para as mais recentes ferramentas e tecnologias de IA disponíveis no mercado. Em um testemunho da rapidez com que o campo está se movendo, algumas ferramentas têm apenas algumas semanas de uso e estamos adicionando novas neste momento.

O que está incluído no watsonx.ai (parte da oferta maior do watsonx da IBM anunciada esta semana) é variado e continuará a evoluir, mas nossa promessa geral é a mesma: fornecer produtos de automação seguros e prontos para empresas.

Faz parte do nosso trabalho contínuo na IBM acelerar a jornada dos nossos clientes para extrair valor desse novo paradigma da IA. Aqui, descreverei nosso trabalho para construir um pacote de modelos de base de nível empresarial, treinados pela IBM, incluindo nossa abordagem para arquiteturas de dados e modelos. Descreverei também nosso novo portfólio e ferramentas que permitem que as empresas criem e implementem soluções baseadas em modelos de base usando um amplo catálogo de modelos de código aberto, além do nosso próprio.