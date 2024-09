A Verizon Business é um exemplo primordial de um provedor de serviços de comunicação (CSP) que está na vanguarda da adoção dessa nova transformação digital com 5G. Com o surgimento da computação de borda e a introdução de uma plataforma de computação de borda multi-acesso (MEC), o impacto astronômico da COVID-19 impulsionou o plano da empresa para construir a base que irá suportar essa próxima geração de negócios.

“O último ano [2020] foi diferente de tudo que qualquer um de nós poderia ter previsto. É uma perda trágica de vidas e de momentos importantes, e reagimos e respondemos para nossos clientes de acordo", afirma Tami Erwin, CEO da Verizon Business. “Agora, ao entrarmos em 2021, estamos reimaginando e redefinindo o que os clientes precisam e como os atendemos de forma diferente.”

Um dos objetivos da Verizon é auxiliar as empresas a acelerarem o acesso à conectividade em tempo real, construindo insights acionáveis dentro das operações, abrindo caminho para uma produtividade aprimorada e redução nos custos para os clientes. A Verizon não perseguiu esse objetivo sozinha. Expandindo sua duradoura parceria com a IBM, a gigante das telecomunicações começou a traçar estratégias para combinar o poder do 5G e do MEC com as soluções de IA da IBM e os recursos de nuvem híbrida da Red Hat.

Steve Canepa, o Gerente Geral do Setor de Comunicações Globais da IBM, diz: “A IBM e a Verizon têm uma história longa e bem-sucedida de colaboração, baseada em uma visão compartilhada de impulsionar a inovação contínua para consumidores e empresas em todas as indústrias. Ao longo dos anos, progredimos em nosso trabalho conjunto com esse foco em mente."

"Quando penso no poder das parcerias, agora mais do que nunca, a capacidade de nos unirmos e inovarmos em nome de nossos clientes é super importante", diz Erwin. "A capacidade de fazer isso com um parceiro como a IBM, sua expertise combinada com a nossa e os requisitos definidos pelos clientes, resulta na entrega de soluções mais rápidas e melhores para nossos clientes."

"A Verizon e IBM têm ambições de trazer muito valor para todas essas iniciativas; sabemos que muitas outras empresas estarão fazendo o mesmo," acrescenta Canepa. "O que queremos ser capazes de fazer é criar o melhor ambiente tecnológico aberto, eficiente e automatizado possível que permita que essa inovação aconteça."