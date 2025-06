O que é banco de dados como serviço (DBaaS)?

Não é comum saber exatamente como as funcionalidades e recursos de um banco de dados se encaixarão nos requisitos da sua aplicação sem testes em ambiente real. Como é tão fácil (e com custo acessível) começar a construir em uma oferta de DBaaS, uma etapa essencial do processo de seleção deve ser a criação e exploração de um protótipo.

Isso permite avaliar os tempos de resposta quando sua aplicação envia solicitações reais ao banco de dados e observar seu desempenho ao enfrentar a mistura de operações e o volume de tráfego que encontrará no ambiente de produção.