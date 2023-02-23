Os grupos de recursos do Azure e outras estruturas nativas dos provedores de nuvem permitem que você organize e controle os recursos de nuvem de forma eficaz. Depois de criar a base e usar o grupo de recursos do Azure para fornecer a segmentação e o alinhamento necessários com sua linha de negócios e as aplicações que elas executam, a próxima etapa é começar a corresponder efetivamente os recursos à demanda da aplicação. Com isso, você maximizará o desempenho da aplicação e, ao mesmo tempo, otimizará os custos dos recursos.

Garantir o desempenho das aplicações e otimizar sua nuvem está além da escala humana - que é por que nós dedicamos nossa missão na IBM para gerenciar o desempenho, a conformidade e o custo de qualquer aplicação, em qualquer nuvem e em qualquer escala.

O software Turbonomic permite visualizar a relação pai e filho entre assinaturas e grupos de recursos com mais facilidade. Essa capacidade ajuda a mapear visualmente o framework implementado pela sua organização, possibilitando que você visualize sua infraestrutura nos contextos de aplicação que você já desenvolveu. O software Turbonomic descobrirá automaticamente todas as assinaturas do Azure associadas, os grupos de recursos e os Recursos dentro de cada grupo, incluindo as VMs do Azure, os discos gerenciados do Azure e os servidores SQL Server, bem como quaisquer instâncias reservadas, sejam elas compartilhadas ou com escopo definido para uma assinatura ou um grupo de recursos. Então, o software Turbonomic analisará a utilização de cada recurso e começará a gerar ações de otimização. A exibição mostra um detalhamento de uma única assinatura do Azure e vários grupos de recursos do Azure sob ela, as ações de otimização pendentes por grupo de recursos e as possíveis economias das ações.

Além disso, o software Turbonomic inclui um poderoso mecanismo de modelagem de otimização projetado para permitir que os clientes modelem diferentes cenários em relação ao ambiente de nuvem em um modo de área de testes seguro. Por exemplo, simule o impacto da utilização do inventário de VM Reserved Instance após adequação das cargas de trabalho em um grupo de recursos versus sem adequação das cargas de trabalho.