A proliferação de dados críticos de negócios aumenta as oportunidades de insight e otimização, mas também aumenta a chance de erros. O IBM® InfoSphere Master Data Management fornece recursos de correspondência abrangentes para reconciliar diferenças de dados, proporcionando a visão mais atualizada e precisa dos dados. Ele fornece acesso de autoatendimento a uma visão única e confiável de 360 graus de seus clientes e processos para que os usuários possam colaborar e inovar.



Agora você pode experimentar a prontidão corporativa do InfoSphere Master Data Management em uma plataforma de análise e gerenciamento de dados integrada, governada e rica em segurança, o IBM® Cloud Pak for Data.