Assim como a equipe vermelha, nossa equipe cria e executa cenários de ataque mapeados de acordo com o MITRE ATT&CK Framework e os objetivos de negócios. Ao contrário da equipe vermelha, a equipe roxa é mais colaborativa. Nossa equipe vermelha planeja cenários com a equipe azul antes da execução. No final do contrato, sentamos para comparar as descobertas e fornecer recomendações de remediação.