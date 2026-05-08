密码 或许是 最常见的 用户认证方式。但它们也是最薄弱的环节。 密码可能通过 网络钓鱼 攻击 和信息窃取 恶意软件被盗， 通过 暴力破解攻击 被猜出，或从 暗网 买到 —— 黑客 在暗网上以几美元 一个的价格出售密码。

凭借窃取的凭证， 威胁行为者 可以接管合法账户，滥用其有效 权限 并躲避侦测——因为 其活动看起来就像 授权用户一样。 根据 《2025 年 IBM X-Force 威胁情报指数》，有效账户盗用是最常见的 初始 访问途径之一，在 X-Force 分析的 32% 的 网络攻击 中都 存在。

其他知识因素——即任何依赖用户所知晓秘密的 认证因素 ——也存在同样弱点。 常见安全问题（如第一只宠物的 名字或儿时挚友的名字）的答案，可通过 社会工程 或 简单的 社交媒体窥探轻松发现。

尽管名称中包含“密码”， 无密码 认证摒弃了 所有 知识因素，包括安全问题。 无密码 方法 用 硬件令牌、 密码学通行密钥、 指纹、 面部扫描、身份验证器 应用程序 等替代了这些知识因素。

这些 无密码 认证因素被认为比 知识因素安全得多。 它们不 易被窃取或伪造， 使 其能抵御 当今一些最普遍的网络威胁。 例如，网络犯罪分子无法通过网络钓鱼链接窃取通行密钥，也无法在没有高度精密技术的情况下 制造假指纹。