网络安全领域长期存在攻防双方的军备竞赛。攻击者发现漏洞并加以利用。防御方修补修补漏洞并强化防护以阻止未来类似攻击。循环往复。

但随着安全解决方案日益先进、防护实践日趋完善，黑客越来越难发现可利用的漏洞。

作为回应，许多攻击者已将注意力转向更难修补的目标：人。

IBM X-Force Threat Intelligence Index 显示，网络罪犯当前入侵企业网络的三大手段中，钓鱼攻击和合法账户滥用占据两席。

通过劫持合法账户，攻击者伪装成真实用户进行横向移动和权限提升，绕过多重安全机制。

虽然使用电子邮件和短信曾经是各地网络钓鱼者的默认模式，但在存在诸多先进垃圾邮件过滤器的时代，这些方法的效果大打折扣。

电话诈骗则截然不同。

“审视近年重大数据泄露事件，许多都始于一通电话，”Carruthers 指出。“冒充员工的致电者要求客服重置账户密码。一旦得手，便能操控该账户渗透多套系统。”

服务提供商已经推出了垃圾电话过滤器来帮助打击电话诈骗，但它们并不像电子邮件和短信过滤器那样可靠。

此外，由于自带设备 (BYOD) 计划的普及，员工经常使用个人智能手机来执行业务任务。例如，组织对这些设备安全性的控制力通常比对公司电子邮件帐户的控制力要小得多。

但是，也许语音钓鱼最危险的地方在于，当受害者接听电话时，其他人几乎无能为力。

电话交谈并不能像电子邮件那样提供从容彻底的审查机会。诈骗者充分利用这一情况，提高紧迫感，并用询问和信息轰炸受害者。受害者没有时间停下来思考这一切是否合理。

所有这些因素使得语音网络钓鱼非常有效。在作为人员黑客的时期以及身为 DEF CON 社会工程社区语音钓鱼竞赛 (SECVC) 推动者之一的经历中，Carruthers 已经亲身体验了这一事实。

某竞赛设置 14 支队伍在隔音电话亭内进行实景语音钓鱼，比拼谁能达成最多欺诈目标。

Carruthers 解释说：“我们的目的不是说：'看看我们在这种社会工程方面有多棒，'这是为了说明社会工程学是多么普遍，以及它是如何真实发生的。很多人认为它只是基于电子邮件手段，他们忘记了电话以及他们有多么成功。”

Carruthers 透露，最近竞赛中所有队伍均完成部分目标——成功套取信息或诱使他人执行危险操作。

换句话说：语音钓鱼诈骗似乎总能从目标身上得到一些东西。没有人的对策是完美的。

作为 X-Force 成员，Carruthers 协助众多机构革新安全培训体系。据她观察，多数培训课程完全未覆盖语音钓鱼诈骗。即便涉及也仅停留在“勿透露密码”这类笼统建议。

“我们有破解话术，”Carruthers 坦言。“我不会直接索要密码。而是说‘请访问这个网站输入账号密码。千万别告诉我，这可不安全’。”

当然，这是一个由 Carruthers 或真正的威胁参与者（那就更糟糕了）控制的网站，现在他们掌握了您的凭据。