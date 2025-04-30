对于 IBM 网络靶场和网络危机管理全球负责人兼首席人员黑客 Stephanie Carruther 来说，有一种网络攻击永远行之有效。
这并非尖端 AI 恶意软件，也非全能的远程代码执行漏洞。
只是一通简单的电话。
Carruthers 解释道：“我们为客户开展社会工程活动，目标是致电他们的帮助台，看看我们是否可以冒充员工来重置他们的密码。迄今为止，我们每一次都取得了成功”。
作为 IBM 的 X-Force 团队的一员，Carruthers 以有益的方式运用自己的能力，发起模拟攻击来帮助客户识别和处理安全漏洞。
但近月来，大量恶意黑客也涌入电话钓鱼诈骗浪潮。据 CrowdStrike 最新报告，2024 年利用欺诈电话诱骗民众泄露敏感信息、下载恶意软件或向犯罪分子转账的语音钓鱼案件激增 442%。
Carruthers 和其他网络安全专家预计，随着威胁参与者想方设法绕过组织机构不断强化的安全防线，语音钓鱼实例将继续飙升。
正如 Carruthers 所说：“过滤掉电子邮件比阻止某人接听电话容易得多。”
网络安全领域长期存在攻防双方的军备竞赛。攻击者发现漏洞并加以利用。防御方修补修补漏洞并强化防护以阻止未来类似攻击。循环往复。
但随着安全解决方案日益先进、防护实践日趋完善，黑客越来越难发现可利用的漏洞。
作为回应，许多攻击者已将注意力转向更难修补的目标：人。
IBM X-Force Threat Intelligence Index 显示，网络罪犯当前入侵企业网络的三大手段中，钓鱼攻击和合法账户滥用占据两席。
通过劫持合法账户，攻击者伪装成真实用户进行横向移动和权限提升，绕过多重安全机制。
虽然使用电子邮件和短信曾经是各地网络钓鱼者的默认模式，但在存在诸多先进垃圾邮件过滤器的时代，这些方法的效果大打折扣。
电话诈骗则截然不同。
“审视近年重大数据泄露事件，许多都始于一通电话，”Carruthers 指出。“冒充员工的致电者要求客服重置账户密码。一旦得手，便能操控该账户渗透多套系统。”
服务提供商已经推出了垃圾电话过滤器来帮助打击电话诈骗，但它们并不像电子邮件和短信过滤器那样可靠。
此外，由于自带设备 (BYOD) 计划的普及，员工经常使用个人智能手机来执行业务任务。例如，组织对这些设备安全性的控制力通常比对公司电子邮件帐户的控制力要小得多。
但是，也许语音钓鱼最危险的地方在于，当受害者接听电话时，其他人几乎无能为力。
电话交谈并不能像电子邮件那样提供从容彻底的审查机会。诈骗者充分利用这一情况，提高紧迫感，并用询问和信息轰炸受害者。受害者没有时间停下来思考这一切是否合理。
所有这些因素使得语音网络钓鱼非常有效。在作为人员黑客的时期以及身为 DEF CON 社会工程社区语音钓鱼竞赛 (SECVC) 推动者之一的经历中，Carruthers 已经亲身体验了这一事实。
某竞赛设置 14 支队伍在隔音电话亭内进行实景语音钓鱼，比拼谁能达成最多欺诈目标。
Carruthers 解释说：“我们的目的不是说：'看看我们在这种社会工程方面有多棒，'这是为了说明社会工程学是多么普遍，以及它是如何真实发生的。很多人认为它只是基于电子邮件手段，他们忘记了电话以及他们有多么成功。”
Carruthers 透露，最近竞赛中所有队伍均完成部分目标——成功套取信息或诱使他人执行危险操作。
换句话说：语音钓鱼诈骗似乎总能从目标身上得到一些东西。没有人的对策是完美的。
作为 X-Force 成员，Carruthers 协助众多机构革新安全培训体系。据她观察，多数培训课程完全未覆盖语音钓鱼诈骗。即便涉及也仅停留在“勿透露密码”这类笼统建议。
“我们有破解话术，”Carruthers 坦言。“我不会直接索要密码。而是说‘请访问这个网站输入账号密码。千万别告诉我，这可不安全’。”
当然，这是一个由 Carruthers 或真正的威胁参与者（那就更糟糕了）控制的网站，现在他们掌握了您的凭据。
尽管电话或许是黑客的低端手段，但其运用方式却充满未来科技感。
随着可以生成视频和人声的人工智能 (AI) 工具的诞生，诈骗者可以创建令人信服的真实人物的深度伪造信息，从而导致高度针对性的攻击。
“或许你已习惯每周观看 CEO 的视频致辞，”Carruthers 举例道。“如今黑客能伪造此类视频，诱导你执行特定操作。你能识破吗？”
去年夏季，诈骗分子曾利用 AI 模仿安全研究员女儿的声音，试图欺骗 Palo Alto Networks 专家 。
随着生成式 AI 的发展，一些人担心，在最坏的情况下，它可能会导致自主的、可大规模扩展的语音钓鱼运作。
此非臆测，而是确凿事实。Carruthers 本人曾与 AI 驱动的诈骗程序对决并险胜。
在去年的 DEF CON 上，Carruthers 和她的搭档代表人类参加了首届 John Henry 比赛；该比赛以一位美国民间英雄的名字命名，他在铺设铁轨的比赛中击败了蒸汽动力凿岩机。他们的对手是一个专为语音钓鱼骗局而设计的具有语音合成能力的 AI 聊天机器人。
该竞赛旨在比拼实景语音钓鱼中的得分能力。
“我起初信心十足，”Carruthers 回忆道。“认定必胜无疑，预判 AI 语音会卡顿或提出怪异问题，总该出点纰漏。”
然而出错的却是 Carruthers 而非程序。
“当听到系统开始拨号时，我心想‘糟了’。”她坦言。
该聊天机器人运用不同话术及声线，表现堪称“惊艳”。不仅能收集用户系统信息，更能诱使其访问特定网站。
Carruthers 说：“从人类操作员的角度来考虑，如果你能退开，让电脑帮你做这些事，那就太可怕了。”
就像 John Henry 的故事一样，人类确实赢了，尽管赢得不多。（神奇的 Henry 在击败自动钻头后因力竭而亡，而 Carruther 和她的搭档仍然健在。）
但他们可能不会永远赢下去。
“我猜，如果我们年复一年地比下去，那么 AI 肯定会在某个时刻胜过人类。”Carruther 说。
随着语音钓鱼事件的数量预计将不断攀升，组织需要加强防御。鉴于语音钓鱼的性质，重点应放在让员工个人能够更好地注意到和响应诈骗电话上。
“攻击者赌你会仓促行动，”Carruthers 说。“务必放缓节奏，审慎核查每项通信内容。”
语音钓鱼电话通常表现为受害者必须迅速解决，不然就会有严重后果的紧急问题。正如 Carruthers 指出的那样，合法业务，甚至是紧迫的合法业务，通常都可以等待验证。
如果您不在接下来的五分钟内付款，任何供应商都不会终止您的帐户。CEO 永远不会如此急迫地需要 Amazon 礼品卡，以至于您不能询问更多详细信息。
至于验证环节：AI 克隆技术的出现已使声纹验证形同虚设。
“假设接到自称祖母的来电，”Carruthers 详解道。“号码正确。声线相似。但逻辑存疑。她声称需紧急汇款求助，此时我该如何应对？”
Carruthers 建议与他人（包括朋友或亲戚）设定好暗语。它不一定是正式的密码。可能是一些只有真人才能知道的个人信息，例如他们最近向您推荐的一本书。（Ferrari 的一位高管去年就是使用这种计策挫败了一起 AI 语音钓鱼骗局。）
企业安全团队无法依赖每位员工都具备亲密私交来实现“书籍推荐验证”的大规模应用。但机构可建立多层验证机制，通过多重验证点核验来电者身份——从密码重置到发票支付等各类请求皆适用。
“验证层级越多越好，”Carruthers 强调。“且勿采用易被获取或伪造的要素，如声线、出生日期或成长街道地址。”
Carruthers 实践中有效的防伪要素包括：动态轮替的企业暗语、直属主管身份担保，以及向预注册设备发送一次性密码。
（预注册至关重要，否则诈骗分子可直接提供其掌控的号码。）
无论采用何种要素，必须组合使用。
Carruthers 说：“对于一个使用轮换式公司暗语的客户，我们能够对某人使用社会工程手段获得暗语，因此最终这不会阻止我们，这就是为什么我如此热衷于拥有多种东西。”
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