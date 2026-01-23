安全生命周期管理通过集中化、自动化运行 IAM 和机密管理核心功能，让安全团队更全面地监管各类身份。集中化和自动化能简化行为监控、访问控制和策略执行，降低身份攻击等网络安全风险。

复杂 IT 系统中，人类和非人类身份会分布在本地、远程和云基础设施中，并在其间流转。这种分布式网络结构让安全团队很难追踪每个身份的行为。此外，DevOps 开发运维管道中的资源通常动态多变、生命周期很短。新的非人类身份可能悄悄接入系统、访问敏感信息，在安全团队发现前就已消失。这会导致策略难以执行，安全风险上升。

在缺乏安全管理和集中监督的情况下，个人用户可能不会遵循安全卫生方面的最佳实践。用户可能设置弱密码，还会重复使用。他们也可能忘记开启多重身份验证。DevOps 开发运维很容易出现机密扩散，机密散落在代码库、代码、数据库中且无人管理，带来极大隐患。

应用程序蔓延也会引发问题，比如未经统一管理就将应用程序引入生态系统，尤其是身份验证和授权无法对接现有 IAM 系统的应用程序。如果应用程序各自维护身份目录、权限和凭据，权限审计、帐户注销等工作很容易被忽略。

安全生命周期管理通过集中管理和自动化流程，大幅降低身份、访问、凭据管控不严带来的安全风险。

在同一系统中管理所有身份，无论是人类还是非人类，有助于安全团队制定统一的访问策略。帐户的自动配置和取消配置能让策略及时、规范地落地。

自动化凭据管理能保证高安全凭据的规范使用与轮换，凭据检测工具可找出裸露机密并及时修复。

通过会话录制，安全团队可以跟踪用户的一切行为，简化策略执行和事件响应。如果发生安全漏洞，调查人员可通过记录查看黑客利用入侵帐户进行的操作。

最后，保障服务间连接安全有助于封堵软件供应链里最关键的一类漏洞：系统中组件间的连接。

正如 IBM 杰出工程师、首席发明家 Jeff Crume 在 Security Intelligence 播客中所说：

“很多严重漏洞都出在不同组件的接口衔接处。单个组件可能很安全，但组件之间的接口往往是薄弱点。攻击者一定会瞄准这些薄弱环节。”

简而言之，全面的安全生命周期管理方法可以为组织提供整个生态系统中人类和非人类身份、凭据和权限的单一记录系统，支持零信任和最低特权原则。

值得注意的是，安全生命周期管理工具与实践，旨在支撑 DevOps 开发运维管道的高效创新运作。事实上，它们可以帮助优化这些流程，开发人员无需再手动进行凭据管理。安全生命周期管理通过自动化创建、存储、轮换和防护机密，在不干扰业务流程的前提下，保障 IT 生态系统安全。