安全管理自动化工作流一般分为四个阶段：创建响应运行手册、检测并分析威胁、自动响应和记录事件。

XDR 和下一代 SIEM 等平台可以处理此工作流中的多个步骤，但难以涵盖所有步骤。相反，组织通常会部署多个核心工具，通过应用程序编程接口 (API) 和 IT 环境中的集成式仪表板共享数据。

越来越多的组织开始设计自动化工作流，以支持完整的安全管理生命周期，包括初始配置、凭据轮换和停用等环节。

部分团队还将机密扫描集成至其管道，以便在开发流程初期阶段检测暴露的凭据或 API 密钥，在漏洞进入生产环境前加以解决。

典型的安全自动化部署可能包括：

SOAR 可跨系统协调工作流和运行手册。



EDR 可实时检测和响应端点威胁。





SIEM 可收集日志以满足合规管理要求。





XDR 可协调云端、网络和端点间的响应。

随着 AI 和 ML 驱动型管道的普及，保持严格的机密管理规范至关重要。凭据或令牌可能会在无意中被纳入模型训练数据集，进而引发新的暴露风险。