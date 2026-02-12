用户 配置，也称为账户配置，是 身份与访问管理 (IAM) 的关键部分——IAM 即控制 数字身份 及其对组织资源访问的实践。

与管理 服务器 和网络的基础设施配置不同，用户配置专门侧重于 管理用户访问 ，确保正确的人员在正确的时间拥有适当的权限。

用户配置流程通常在员工入职期间开始，新员工在此阶段获得对系统和 应用程序的初始访问权限。 组织会根据岗位变化持续调整配置，并在员工离职时通过解除配置来撤销其访问权限。

现代用户配置在很大程度上依赖 自动化 ，消除传统上拖慢入职速度并增加安全风险的手动、耗时流程。这些配置解决方案可以帮助组织在 混合环境（包括基于云的系统、本地基础设施和 软件即服务 (SaaS) 应用程序）中高效管理多个用户身份。

先进的配置工具还可以与 HR 系统、 CRM 平台 和目录集成，同步用户属性并自动执行账户创建、更新和解除配置。