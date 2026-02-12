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用户 配置，也称为账户配置，是 身份与访问管理 (IAM) 的关键部分——IAM 即控制 数字身份 及其对组织资源访问的实践。
与管理 服务器 和网络的基础设施配置不同，用户配置专门侧重于 管理用户访问 ，确保正确的人员在正确的时间拥有适当的权限。
用户配置流程通常在员工入职期间开始，新员工在此阶段获得对系统和 应用程序的初始访问权限。 组织会根据岗位变化持续调整配置，并在员工离职时通过解除配置来撤销其访问权限。
现代用户配置在很大程度上依赖 自动化 ，消除传统上拖慢入职速度并增加安全风险的手动、耗时流程。这些配置解决方案可以帮助组织在 混合环境（包括基于云的系统、本地基础设施和 软件即服务 (SaaS) 应用程序）中高效管理多个用户身份。
先进的配置工具还可以与 HR 系统、 CRM 平台 和目录集成，同步用户属性并自动执行账户创建、更新和解除配置。
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用户配置流程使用结构化方法，确保安全高效的访问管理：
组织建立 基于角色的访问控制 (RBAC) 框架，为不同工作职能定义标准权限。这有助于确定每个角色需要哪些应用程序、敏感 数据 和系统资源，从而为一致的账户创建创建模板。
例如，市场营销经理角色可能包括对 CRM 系统、社交媒体平台和活动分析工具的访问权限，而财务分析师角色则包括财务 数据库 和报告应用程序。
既定流程有助于确保授权的准确性。管理人员或 IT 团队根据既定政策审查请求，验证权限是否与工作职责相符并符合安全要求。
例如，开发人员请求访问生产数据库将需要额外的安全审查和经理批准，而根据角色，对开发环境的访问可能会自动批准。
用户配置系统会创建用户账户，并同时在多个系统中分配适当的访问权限。自动化配置还可以配置更多安全措施，例如 单点登录 (SSO)，以便用户只需认证一次即可访问多个应用程序。
这种自动化可以显著减少过去每新增一名员工或每次角色变更所需的手动 IT 工作量，这些工作曾经非常耗时。以前，为一名员工入职配置对 15 到 20 个不同系统的访问权限，可能需要 IT 团队几天时间。现在，通过自动化、可扩展的工作流，IT 团队可以在几分钟内完成同样的流程。
组织通过自动化审查定期审计用户访问，以识别潜在的安全风险，例如僵户账户或过度权限。这种监控有助于维持合规性要求，并检测未经授权的访问尝试或可疑行为。
当用户离开组织或不再需要特定访问权限时，解除配置工作流会移除其在必要系统中的权限。这有助于防止前员工保留访问权限，避免导致 数据泄露 或安全漏洞。
组织可以通过多种方法实施用户配置，每种方法针对不同的运营需求具有独特的优势。
手动配置是指 IT 管理员直接创建和配置用户账户，而非依赖自动化系统。
组织通常为具有特殊访问模式的特定角色，或需要人工监督的高安全环境，选择手动用户账户配置。 例如，首席安全官可能需要手动配置，确保对高度敏感系统的访问获得多个利益相关者的单独审查和批准。
RBAC 系统根据预定义的工作角色自动分配权限。新用户无需进行单独的权限审查即可获得适当的访问权限。
例如，所有软件开发人员可能会自动获得对代码仓库、测试环境和项目管理工具的访问权限。财务分析师则获得对会计系统、费用管理平台和财务报告数据库的权限。 当用户发生角色变更时，RBAC 框架可以自动更新其访问权限，从而降低因权限累积带来的安全风险。
自助服务门户使用户能够自行管理其用户信息的某些方面，例如重置密码或请求访问其他应用程序。这种方法可以改善用户体验并减少 IT 工作量，但需要谨慎治理以维持安全标准。
用户配置通常依赖于多种集成技术，这些技术协同工作，实现访问管理的自动化和安全性。
其中一些技术包括：
IAM 平台是全面的解决方案，在整个用户生命周期中管理数字身份并控制对组织资源的访问。用户配置是 IAM 解决方案的主要组成部分之一，与认证、授权、访问治理和 合规性 报告并列。
IAM 平台通常处理组织大部分的用戶配置需求，作为核心系统在连接的应用程序和系统中创建、修改和停用用户账户。
一些领先的 IAM 平台包括 Microsoft Entra ID、Okta Customer Identity Cloud (Auth0) 和 IBM Verify，所有这些平台都将这些 配置 功能与其更广泛的身份管理功能集成在一起。
目录服务存储用户、组和属性，而身份提供商 (IdP) 则对用户进行认证并颁发访问令牌。现代配置工具通常与这两者集成，在 云 和本地系统之间同步身份信息。
Microsoft Active Directory 是应用最广泛的企业目录服务之一。对于云 IdP 功能，组织通常使用 Microsoft Entra ID（原 Azure AD）、Okta Customer Identity Cloud (Auth0) 或 IBM Verify。
SCIM 是一个开放标准，有助于实现配置系统与应用程序之间的互操作性。基于 SCIM 的 API 支持跨技术栈的自动化用户管理，确保无论底层基础设施如何，身份信息都保持一致。
例如，使用 Salesforce、Slack 和 Google Workspace 的组织可以在员工入职、变更角色或离职时，利用 SCIM 在这三个平台上自动同步用户账户的变更。
现代配置解决方案通常直接与人力资源管理系统集成，从而创建从员工入职到离职的无缝工作流。这种集成有助于确保用户账户与组织变化保持一致，同时减少 IT 团队的管理 工作量。
对于各行各业的组织而言，用户配置可以带来显著的好处，包括安全性、效率和用户满意度的提升。
用户配置有助于通过预防常见的访问管理问题来降低安全风险。定期的解除配置有助于确保离职员工立即失去访问权限，防止前员工进行未授权访问。标准化的入职流程有助于确保新员工仅获得必要的权限，遵循最小权限原则。
自动化系统还可以检测到人工监督可能忽略的安全异常。例如，它们可以识别员工何时可能累积了过高的权限，从而能够快速修复潜在的漏洞。
自动化用户配置可以消除过去需要大量 IT 部门资源的耗时手动流程。新员工通常可以通过自动账户创建立即投入工作，而自助服务功能则简化了原本需要 IT 介入的日常支持请求。
随着组织的成长，这种效率往往变得尤为宝贵。配置系统可以在不必然增加管理工作量的情况下处理更多的用户数量，这在快速招聘或并购期间，当手动流程可能造成瓶颈时，通常至关重要。
自动化配置有助于确保员工从入职第一天起就能访问必要的工具和应用程序，消除了令人沮丧的延误。基于云的系统通常可以提供对电子邮件、协作平台和业务应用程序的即时访问，无需等待手动配置。
自助服务门户可以通过使用户独立管理日常任务（例如密码重置或访问请求）来进一步改善体验，从而减少等待时间和对IT支持的依赖。
自动化配置可以通过一致的政策执行和文档记录，帮助组织维持法规遵从性。系统会自动生成审计跟踪，显示访问权限被授予、修改或撤销的时间。审计跟踪有助于满足 《萨班斯-奥克斯利法案》(SOX)、《健康保险流通和责任法案》 (HIPAA)、 《通用数据保护条例》(GDPR) 和 《支付卡行业数据安全标准》 (PCI DSS) 等法规的要求。
组织必须在不同的系统中维护准确的用户信息，同时适应不同的数据格式和更新频率。当管理多个可能不一致的身份来源（包括 HR 系统、承包商、合作伙伴和客户）时，这项活动会变得复杂。
快速的组织变革会进一步放大这些挑战。在并购、重组期间，保持数据准确性通常需要 加强人工监督，防止配置错误，这些错误可能造成安全漏洞。
随着业务需求的发展，基于角色的访问控制需要持续关注。组织必须定期审查和更新角色模板，确保它们反映当前的岗位职责，同时防止权限蠕变。 随着组织的发展以及工作岗位变得更加专业化或跨职能化，这种维护工作可能变得更加复杂，需要在标准化和灵活性之间取得谨慎的平衡。
尽管自动化提高了效率并减少了人为错误，但高风险或非常规的访问更改仍然需要人工监督。
在自动化配置和手动审批之间取得适当的平衡，需要明确的策略和风险阈值，否则该过程可能会给 IT 资源带来压力并减慢交付速度。