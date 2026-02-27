什么是机器身份管理？

与人类相似，机器必须出示凭据才能访问系统和 数据。但人类依赖用户名、密码及 多重身份验证 (MFA)，而机器则依赖密钥和证书等设备凭据。

这些凭据允许机器证明其身份。常见形式包括用于安全网络连接的 TLS 证书、用于远程访问的 SSH 密钥以及由 公钥基础设施 (PKI) 颁发的用于设备认证的设备证书。

随着 机器间通信 的增长，保护机器身份免受网络威胁 已成为一项重大挑战。根据 IBM X-Force 威胁情报指数，身份类攻击——即 网络犯罪分子 滥用有效账户凭据访问网络——占 数据泄露事件的 32%。

现代基础设施也可能使机器身份管理更加困难。IT 环境规模快速扩展，设备频繁供应与退役，并且需要不断更新凭据。

MIM 有助于为这种复杂性建立秩序并改善 网络安全。它使安全团队能够发现设备凭据所在的位置，自动化轮换与吊销流程，执行安全策略，并监控凭据的过期或滥用情况。

借助 MIM，组织可以支持 零信任 架构，减少未经授权的访问、数据泄露以及因证书过期导致的服务中断。它们还可以限制密钥泄露的潜在影响范围，并收集合规监管所需的审计跟踪记录。