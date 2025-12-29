Cos'è la data discovery?

I dati sono fondamentali per le aziende moderne. Ogni giorno, queste raccolgono enormi quantità di informazioni da un ecosistema di fonti in espansione, che coprono dipartimenti, unità di business e aree geografiche. Questi dati sono gestiti da vari utenti e memorizzati in archivi di dati eterogenei e nei dispositivi dei dipendenti.

Ma quando i dati sono ovunque, diventa più difficile trovarli, accedervi e utilizzarli. Infatti, si stima che il 68% dei dati aziendali rimanga inutilizzato. Il mancato analisi di tutti i tipi di dati porta ad approfondimenti mancati e opportunità inesplorate. Ad esempio, cosa succede se la chiave per migliorare la customer retention è nascosta nelle note delle riunioni e nelle discussioni e-mail, ma il team di vendita si affida solo ai dati del proprio sistema di customer relationship management (CRM)?

Non sapere quali dati si possiedono e dove risiedono espone anche l'organizzazione a rischi, come la non conformità alla crescente lista di regolamenti sulla privacy dei dati personali. Tuttavia, la data discovery è un problema sia di privacy che di sicurezza dei dati. Se non sai dove si trovano i tuoi dati sensibili, non puoi nemmeno proteggerli adeguatamente.