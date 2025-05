Cosa sono le informazioni di identificazione personale (PII)?

Non tutti i dati personali sono considerati PII. Ad esempio, i dati sulle abitudini di streaming di una persona non sono PII. Infatti sarebbe difficile, se non impossibile, identificare qualcuno esclusivamente in base a ciò che ha guardato su Netflix. Le PII si riferiscono solo a informazioni che possono identificare una persona specifica, come quelle che si forniscono per verificare la propria identità quando si contatta la propria banca.

Tra le PII, alcune informazioni sono più sensibili di altre. Le PII sensibili sono informazioni sensibili che identificano direttamente un individuo e possono causare danni significativi in caso di perdite o furto.

I numeri di previdenza sociale (SSN) sono un ottimo esempio di PII sensibili. Poiché molte agenzie governative e istituzioni finanziarie utilizzano gli SSN per verificare l'identità delle persone, un criminale che ruba un SSN potrebbe facilmente accedere ai registri fiscali o ai conti bancari della vittima. Altri esempi di PII sensibili includono:

Numeri di identificazione univoci, come numeri di patente di guida, numeri di passaporto e altri numeri di identificazione rilasciati dal governo.

Dati biometrici, come impronte digitali e scansioni della retina.

Informazioni finanziarie, inclusi numeri di conti bancari e numeri di carte di credito.

Cartelle cliniche.

Le PII sensibili in genere non sono disponibili pubblicamente e la maggior parte delle leggi esistenti sulla privacy dei dati richiede alle organizzazioni di salvaguardarle crittografandole, controllando chi vi accede o adottando altre misure di cybersecurity.

Le PII non sensibili sono dati personali che, presi singolarmente, non causerebbero danni significativi a una persona in caso di fuga o furto. Possono essere univoci o meno. Ad esempio, l'handle di un social media è una PII non sensibile: potrebbe identificare qualcuno, ma un malintenzionato non potrebbe commettere un furto di identità disponendo solo del nome di un account di social media. Altri esempi di PII non sensibili includono:

Nome e cognome di una persona

Cognome da nubile della madre

Numero di telefono

Indirizzo IP

Luogo di nascita

Data di nascita

Dati geografici (codice postale, città, stato, paese, ecc.)

Informazioni sull'impiego

Indirizzo e-mail o recapito postale

Razza o etnia

Religione

Le PII non sensibili sono spesso disponibili pubblicamente. Ad esempio i numeri di telefono possono essere elencati in una rubrica telefonica e gli indirizzi possono essere inseriti nei registri di proprietà pubblica di un governo locale. Alcune normative sulla privacy dei dati non richiedono la protezione delle PII non sensibili, ma molte aziende mettono comunque in atto misure di salvaguardia. Questo perché i criminali potrebbero comunque causare problemi appropriandosi di diverse PII non sensibili.

Ad esempio, un hacker potrebbe entrare nell'app del conto bancario di qualcuno con il suo numero di telefono, indirizzo e-mail e cognome da nubile della madre: l'e-mail gli fornisce un nome utente, lo spoofing gli consente di ricevere un codice di verifica e il cognome da nubile della madre fornisce la risposta alla domanda di sicurezza.

È importante notare che il fatto che un dato sia considerato PII sensibile o non sensibile dipende in larga misura dal contesto. Un nome completo di per sé può non essere un dato sensibile, ma un elenco di persone che si sono recate presso un certo medico potrebbe esserlo. Allo stesso modo, il numero di telefono di una persona può essere disponibile pubblicamente, ma un database di numeri di telefono utilizzato per l'autenticazione a due fattori su un sito di social media sarebbe una PII sensibile.