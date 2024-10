Cos'è la sicurezza OT?

La sicurezza OT (Operational Technology) si concentra sulla salvaguardia dei sistemi hardware e software che gestiscono e controllano i processi fisici in settori quali quello manifatturiero, energetico e dei trasporti. A differenza dei tradizionali sistemi di tecnologia dell'informazione (IT), che gestiscono principalmente dati e comunicazioni, i sistemi OT sono responsabili del controllo e del monitoraggio diretti dei macchinari e degli ambienti industriali.

I sistemi OT includono controllori logici programmabili (PLC), sistemi SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) e sistemi DCS (Distributed Control Systems). Tali sistemi sono essenziali per il funzionamento e la sicurezza degli impianti di produzione, delle reti elettriche e delle reti di trasporto e di altre reti industriali.

Differenze tra OT e IT

OT e IT differiscono per focus e applicazione. L'IT si occupa della gestione e dell'elaborazione dei dati, concentrandosi su sistemi come applicazioni, database, server e reti per supportare le operazioni aziendali e lo scambio di informazioni. OT si riferisce alla tecnologia utilizzata per monitorare, controllare e automatizzare dispositivi, processi e sistemi fisici.

Mentre i sistemi IT si concentrano sull'integrità e la sicurezza dei dati, i sistemi OT danno priorità all'affidabilità, alla disponibilità e alla sicurezza delle operazioni fisiche. L'implementazione di solidi controlli di sicurezza è essenziale sia negli ambienti IT che OT per proteggersi dalle minacce informatiche e garantire la continuità operativa.

Convergenza tra IT e OT e le sfide di sicurezza

La natura unica dei sistemi OT presenta sfide specifiche in termini di sicurezza. A differenza dei sistemi IT tradizionali, i sistemi OT hanno requisiti di elevata disponibilità, il che significa che devono funzionare ininterrottamente e non possono essere facilmente disconnessi per l'aggiornamento o la manutenzione. Questi requisiti li rendono vulnerabili ad attacchi mirati, malware e ransomware. Inoltre, i sistemi OT utilizzano spesso protocolli legacy e proprietari, che richiedono conoscenze e soluzioni specializzate per proteggersi dall'evoluzione dei rischi di sicurezza e cybersecurity. Di conseguenza, la sicurezza OT deve concentrarsi sul mantenimento della disponibilità del sistema, sulla comprensione di protocolli industriali specifici e sulla protezione degli endpoint dalle minacce che prendono di mira i sistemi obsoleti.

La convergenza degli ambienti OT e IT ha aumentato la complessità della protezione di questi sistemi. Storicamente, i sistemi OT sono stati isolati dalle reti IT e da Internet, riducendo la loro esposizione alle minacce informatiche. Tuttavia, l'ascesa dell'Internet of Things (IoT), dell'Industrial Internet of Things (IIoT) e della trasformazione digitale ha portato a una maggiore connettività tra i sistemi IT e OT, offuscando la loro distinzione. Questa integrazione consente analisi avanzate dei dati e funzionalità di accesso remoto. Tuttavia, necessita anche di un framework completo di sicurezza informatica che affronti le sfide della convergenza OT e garantisca una solida posizione di sicurezza in un ambiente precedentemente privo di sistemi IT.



Le pratiche di sicurezza OT efficaci includono l'applicazione di comunicazioni sicure implementando tecnologie come firewall di nuova generazione e gateway unidirezionali, sistemi di gestione delle informazioni e degli eventi di sicurezza (SIEM) e gestione degli accessi alle identità (IAM). Anche l'esecuzione di valutazioni periodiche dei rischi, la gestione delle vulnerabilità e lo sviluppo di piani completi di risposta agli incidenti sono fondamentali per proteggere le risorse OT. Questi strumenti di sicurezza aiutano a monitorare e controllare l'accesso ai sistemi OT, rilevare anomalie e rispondere a potenziali minacce.

La segmentazione della rete può isolare i sistemi OT critici da reti di sicurezza IT meno sicure, riducendo il rischio di contaminazione incrociata. Il coordinamento tra i team di sicurezza IT e OT, nonché i fornitori di sicurezza esterni, è fondamentale per garantire la piena visibilità e protezione dell'intero ecosistema.